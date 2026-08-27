Γιατί ποτέ δεν είναι αργά για ψυχοθεραπεία – Η ζωή μπορεί να αλλάξει ακόμη και στα 70
YGEIAMOU.GR
Ψυχοθεραπεία Τρίτη ηλικία

Γιατί ποτέ δεν είναι αργά για ψυχοθεραπεία – Η ζωή μπορεί να αλλάξει ακόμη και στα 70

Η ψυχοθεραπεία είναι εξίσου αποτελεσματική στις μεγαλύτερες ηλικίες, εξηγούν ειδικοί, βοηθώντας τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν την απώλεια, τη μοναξιά, τις αλλαγές στις σχέσεις και τη μετάβαση σε μια νέα φάση ζωής

Γιατί ποτέ δεν είναι αργά για ψυχοθεραπεία – Η ζωή μπορεί να αλλάξει ακόμη και στα 70
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ο Maurizio είναι 70 ετών και μόλις πρόσφατα αποφάσισε να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία. Αφορμή ήταν ένα πρόβλημα που τον συνόδευε σχεδόν σε ολόκληρη τη ζωή του: Oι ημικρανίες, από τις οποίες υπέφερε από την ηλικία των επτά ετών.

Είχε επισκεφθεί πολλούς γιατρούς και είχε αναζητήσει διαφορετικές εξηγήσεις για τον πόνο του. Η ψυχοθεραπεία ήταν ακόμη μία προσπάθεια να ανακαλύψει εάν πίσω από το σωματικό σύμπτωμα κρυβόταν κάποια βαθύτερη αιτία. Σύντομα, όμως, κατάλαβε ότι ίσως να μην έβρισκε ποτέ μία και μοναδική απάντηση. Και αυτό έπαψε να έχει τόση σημασία.

«Η ίδια η διαδικασία απέκτησε νόημα. Έγινε ένας χώρος ενδοσκόπησης που με βοήθησε να κατανοήσω τη ζωή μου πιο καθαρά», λέει στο BBC.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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