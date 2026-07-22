Το πλάνο για υγιή γήρανση δεν ξεκινά στα 50, αλλά πριν ακόμη γεννηθούμε – Τι προτείνουν οι επιστήμονες
Το πλάνο για υγιή γήρανση δεν ξεκινά στα 50, αλλά πριν ακόμη γεννηθούμε – Τι προτείνουν οι επιστήμονες
Αλλαγή στόχου στην ιατρική της μακροζωίας προτείνουν οι ειδικοί, υποστηρίζοντας ότι όλα πρέπει να ξεκινούν δεκαετίες νωρίτερα από τη μέση ηλικία, ακόμη και από την ενδομήτριο ζωή
Η προσπάθεια να ζούμε περισσότερα χρόνια με καλή υγεία ίσως δεν πρέπει να ξεκινά στη μέση ηλικία, αλλά πολύ νωρίτερα, ακόμη και πριν από τη σύλληψη προτείνουν επιστήμονες της μακροζωίας – ενός νέου υπό διαμόρφωση ιατρικού πεδίου – σε άρθρο τους που δημοσιεύθηκε στο Nature Health.
Μια διεθνής ομάδα ερευνητών προτείνει τη δημιουργία του δικτύου PROSPER ((Pregestational and Pediatric Research for Optimal Healthspan and Early-life Resilience ή στα ελληνικά: Έρευνα πριν από τη σύλληψη και στην παιδική ηλικία για τη βέλτιστη υγιή γήρανση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στα πρώτα χρόνια της ζωής), με στόχο να μελετηθεί πώς η υγεία των γονέων, η διατροφή, ο ύπνος και οι εμπειρίες των πρώτων χρόνων επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο γερνά το σώμα μας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μια διεθνής ομάδα ερευνητών προτείνει τη δημιουργία του δικτύου PROSPER ((Pregestational and Pediatric Research for Optimal Healthspan and Early-life Resilience ή στα ελληνικά: Έρευνα πριν από τη σύλληψη και στην παιδική ηλικία για τη βέλτιστη υγιή γήρανση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στα πρώτα χρόνια της ζωής), με στόχο να μελετηθεί πώς η υγεία των γονέων, η διατροφή, ο ύπνος και οι εμπειρίες των πρώτων χρόνων επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο γερνά το σώμα μας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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