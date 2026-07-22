Το πλάνο για υγιή γήρανση δεν ξεκινά στα 50, αλλά πριν ακόμη γεννηθούμε – Τι προτείνουν οι επιστήμονες

Αλλαγή στόχου στην ιατρική της μακροζωίας προτείνουν οι ειδικοί, υποστηρίζοντας ότι όλα πρέπει να ξεκινούν δεκαετίες νωρίτερα από τη μέση ηλικία, ακόμη και από την ενδομήτριο ζωή