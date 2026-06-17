Το έντερό μας έχει ένα πολύτιμο σύμμαχο με άρωμα Χίου
Το έντερό μας έχει ένα πολύτιμο σύμμαχο με άρωμα Χίου
Ένα φυσικό συστατικό της ελληνικής γης έρχεται να προστεθεί στη σύγχρονη «φαρέτρα» για τη φροντίδα του ευερέθιστου εντέρου, προσφέροντας πολύτιμη υποστήριξη με τη σφραγίδα της επιστήμης
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Φούσκωμα, κοιλιακός πόνος, αίσθημα δυσφορίας και μια δυσάρεστη, ατελείωτη εναλλαγή μεταξύ διάρροιας και δυσκοιλιότητας. Για τους ανθρώπους που ζουν με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, τα συμπτώματα αυτά δεν είναι μια περιστασιακή ενόχληση, αλλά μια καθημερινή πρόκληση που επηρεάζει το σώμα, τη διάθεση, την κοινωνική ζωή και, συνολικά, την ποιότητα ζωής.
Παρ’ ότι το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου είναι σήμερα ευρύτερα γνωστό, η ακριβής αιτία του παραμένει σύνθετη και όχι πλήρως αποσαφηνισμένη. Οι ειδικοί μιλούν συχνά για την ιδιαίτερη σχέση μεταξύ εγκεφάλου και εντέρου, ενώ παράγοντες όπως το στρες, οι γαστρεντερικές λοιμώξεις, οι αλλαγές στο εντερικό μικροβίωμα και η γενετική προδιάθεση φαίνεται πως μπορούν να συμβάλουν στην εμφάνισή του. Δεν πρόκειται για μια απειλητική πάθηση, ωστόσο τα συμπτώματά της συχνά γίνονται ιδιαίτερα ενοχλητικά και επίμονα.
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Φούσκωμα, κοιλιακός πόνος, αίσθημα δυσφορίας και μια δυσάρεστη, ατελείωτη εναλλαγή μεταξύ διάρροιας και δυσκοιλιότητας. Για τους ανθρώπους που ζουν με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, τα συμπτώματα αυτά δεν είναι μια περιστασιακή ενόχληση, αλλά μια καθημερινή πρόκληση που επηρεάζει το σώμα, τη διάθεση, την κοινωνική ζωή και, συνολικά, την ποιότητα ζωής.
Παρ’ ότι το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου είναι σήμερα ευρύτερα γνωστό, η ακριβής αιτία του παραμένει σύνθετη και όχι πλήρως αποσαφηνισμένη. Οι ειδικοί μιλούν συχνά για την ιδιαίτερη σχέση μεταξύ εγκεφάλου και εντέρου, ενώ παράγοντες όπως το στρες, οι γαστρεντερικές λοιμώξεις, οι αλλαγές στο εντερικό μικροβίωμα και η γενετική προδιάθεση φαίνεται πως μπορούν να συμβάλουν στην εμφάνισή του. Δεν πρόκειται για μια απειλητική πάθηση, ωστόσο τα συμπτώματά της συχνά γίνονται ιδιαίτερα ενοχλητικά και επίμονα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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