Το έντερό μας έχει ένα πολύτιμο σύμμαχο με άρωμα Χίου

Ένα φυσικό συστατικό της ελληνικής γης έρχεται να προστεθεί στη σύγχρονη «φαρέτρα» για τη φροντίδα του ευερέθιστου εντέρου, προσφέροντας πολύτιμη υποστήριξη με τη σφραγίδα της επιστήμης