Πώς οι αλλαγές του καιρού επηρεάζουν τη διάθεσή μας – Ο ρόλος της θερμοκρασίας
YGEIAMOU.GR
Διπολική διαταραχή Θερμοκρασία Κατάθλιψη Ψυχική υγεία

Πώς οι αλλαγές του καιρού επηρεάζουν τη διάθεσή μας – Ο ρόλος της θερμοκρασίας

Οι ημερήσιες μεταβολές της θερμοκρασίας φαίνεται να σχετίζονται με την ενέργεια, τον ύπνο και τη συναισθηματική κατάσταση, κυρίως σε άτομα με διπολική διαταραχή ή κατάθλιψη

Πώς οι αλλαγές του καιρού επηρεάζουν τη διάθεσή μας – Ο ρόλος της θερμοκρασίας
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ο καιρός μπορεί να επηρεάζει περισσότερο απ’ όσο πιστεύαμε τον τρόπο με τον οποίο αισθανόμαστε, κοιμόμαστε και λειτουργούμε.

Νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Affective Disorders εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στη μέγιστη ημερήσια εξωτερική θερμοκρασία και τις διακυμάνσεις στη συναισθηματική κατάσταση, την ενέργεια, το άγχος και την ποιότητα του ύπνου.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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