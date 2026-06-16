Πώς οι αλλαγές του καιρού επηρεάζουν τη διάθεσή μας – Ο ρόλος της θερμοκρασίας

Οι ημερήσιες μεταβολές της θερμοκρασίας φαίνεται να σχετίζονται με την ενέργεια, τον ύπνο και τη συναισθηματική κατάσταση, κυρίως σε άτομα με διπολική διαταραχή ή κατάθλιψη