Πόσα λεπτά διάλειμμα χρειάζεται ο εγκέφαλός μας για να κατεβάσει ξανά ιδέες
Πόσα λεπτά διάλειμμα χρειάζεται ο εγκέφαλός μας για να κατεβάσει ξανά ιδέες
Έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και 3 έως 5 λεπτά χωρίς κινητό, μουσική ή άλλα ερεθίσματα μπορούν να βοηθήσουν τη συγκέντρωση, τη μάθηση και τη δημιουργικότητα
Πότε ήταν η τελευταία φορά που δεν κάνατε απολύτως τίποτα; Όχι να χαζεύετε στο κινητό. Όχι να ακούτε μουσική καθώς περπατάτε. Όχι να απαντάτε σε μηνύματα περιμένοντας στην ουρά. Απλώς να κάθεστε για λίγο ήσυχοι, χωρίς οθόνη, χωρίς πληροφορίες, χωρίς κάτι να διεκδικεί την προσοχή σας.
Σε έναν κόσμο που έχει μάθει να γεμίζει κάθε κενό δευτερόλεπτο με εικόνες, ήχους και ειδοποιήσεις, η αδράνεια μοιάζει σχεδόν απαγορευμένη. Κι όμως, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο άρθρο του στο Psychology Today, ο Regan A. R. Gurung, καθηγητής Ψυχολογίας , το να μην κάνουμε τίποτα μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται ο εγκέφαλος για να επαναφορτιστεί.
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Σε έναν κόσμο που έχει μάθει να γεμίζει κάθε κενό δευτερόλεπτο με εικόνες, ήχους και ειδοποιήσεις, η αδράνεια μοιάζει σχεδόν απαγορευμένη. Κι όμως, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο άρθρο του στο Psychology Today, ο Regan A. R. Gurung, καθηγητής Ψυχολογίας , το να μην κάνουμε τίποτα μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται ο εγκέφαλος για να επαναφορτιστεί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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