Πόσα λεπτά διάλειμμα χρειάζεται ο εγκέφαλός μας για να κατεβάσει ξανά ιδέες

Έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και 3 έως 5 λεπτά χωρίς κινητό, μουσική ή άλλα ερεθίσματα μπορούν να βοηθήσουν τη συγκέντρωση, τη μάθηση και τη δημιουργικότητα