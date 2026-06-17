Τα ασφαλιστικά πακέτα νέας γενιάς επιβραβεύουν όσους υιοθετούν πιο υγιεινές συνήθειες
YGEIAMOU.GR
Ασφάλιση Υγείας Ασφαλιστικά προγράμματα Ιδιωτική ασφάλιση

Τα ασφαλιστικά πακέτα νέας γενιάς επιβραβεύουν όσους υιοθετούν πιο υγιεινές συνήθειες

Τα νέα προγράμματα Υγείας θα αποτελούν εργαλείο στήριξης και επιβράβευσης για έναν νέο τρόπο ζωής των πολιτών, μέσα από μια ισχυρή αλληλεπίδραση της ασφαλιστικής εταιρείας με τον ασφαλισμένο

Τα ασφαλιστικά πακέτα νέας γενιάς επιβραβεύουν όσους υιοθετούν πιο υγιεινές συνήθειες
Γιάννης Βερμισσώ
Μια διαφορετική προσέγγιση των ασφαλίσεων Υγείας επιχειρείται σε όλο τον κόσμο από ασφαλιστικές εταιρείες που πρωταγωνιστούν στον κλάδο και δίνουν το «βήμα» στην παγκόσμια αγορά.

Η νέα αντίληψη μετατρέπει την ασφάλιση Υγείας σε ένα διαφορετικό προϊόν για τον καταναλωτή, με πολλαπλές επιδράσεις στη ζωή του.

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Γιάννης Βερμισσώ
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