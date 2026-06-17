Τα ασφαλιστικά πακέτα νέας γενιάς επιβραβεύουν όσους υιοθετούν πιο υγιεινές συνήθειες

Τα νέα προγράμματα Υγείας θα αποτελούν εργαλείο στήριξης και επιβράβευσης για έναν νέο τρόπο ζωής των πολιτών, μέσα από μια ισχυρή αλληλεπίδραση της ασφαλιστικής εταιρείας με τον ασφαλισμένο