Τα ασφαλιστικά πακέτα νέας γενιάς επιβραβεύουν όσους υιοθετούν πιο υγιεινές συνήθειες
Τα ασφαλιστικά πακέτα νέας γενιάς επιβραβεύουν όσους υιοθετούν πιο υγιεινές συνήθειες
Τα νέα προγράμματα Υγείας θα αποτελούν εργαλείο στήριξης και επιβράβευσης για έναν νέο τρόπο ζωής των πολιτών, μέσα από μια ισχυρή αλληλεπίδραση της ασφαλιστικής εταιρείας με τον ασφαλισμένο
Μια διαφορετική προσέγγιση των ασφαλίσεων Υγείας επιχειρείται σε όλο τον κόσμο από ασφαλιστικές εταιρείες που πρωταγωνιστούν στον κλάδο και δίνουν το «βήμα» στην παγκόσμια αγορά.
Η νέα αντίληψη μετατρέπει την ασφάλιση Υγείας σε ένα διαφορετικό προϊόν για τον καταναλωτή, με πολλαπλές επιδράσεις στη ζωή του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η νέα αντίληψη μετατρέπει την ασφάλιση Υγείας σε ένα διαφορετικό προϊόν για τον καταναλωτή, με πολλαπλές επιδράσεις στη ζωή του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα