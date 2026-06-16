Εμβόλια mRNA: Νέα ελπίδα απέναντι σε επιθετικούς καρκίνους – Τι δείχνουν οι κλινικές μελέτες
Εμβόλια mRNA: Νέα ελπίδα απέναντι σε επιθετικούς καρκίνους – Τι δείχνουν οι κλινικές μελέτες
Πάνω από 130 επιστημονικές παρουσιάσεις στο μεγαλύτερο ογκολογικό συνέδριο του κόσμου δείχνουν ότι η τεχνολογία mRNA εξετάζεται πλέον σε καρκίνους του δέρματος, του παγκρέατος, του εγκεφάλου και άλλες δύσκολες μορφές της νόσου
Τα εμβόλια mRNA έγιναν γνωστά παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Ωστόσο, η τεχνολογία πάνω στην οποία βασίζονται δεν αναπτύχθηκε αρχικά για τις λοιμώξεις, αλλά αποτελούσε εδώ και χρόνια αντικείμενο έρευνας στην ογκολογία.
Σήμερα, η επιστημονική κοινότητα φαίνεται να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στη μετατροπή αυτής της ιδέας σε κλινική πραγματικότητα. Στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), που θεωρείται το σημαντικότερο διεθνές γεγονός στον χώρο του καρκίνου, παρουσιάστηκαν περισσότερες από 130 μελέτες και ανακοινώσεις που αφορούν αντικαρκινικά εμβόλια βασισμένα στην τεχνολογία mRNA.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σήμερα, η επιστημονική κοινότητα φαίνεται να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στη μετατροπή αυτής της ιδέας σε κλινική πραγματικότητα. Στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), που θεωρείται το σημαντικότερο διεθνές γεγονός στον χώρο του καρκίνου, παρουσιάστηκαν περισσότερες από 130 μελέτες και ανακοινώσεις που αφορούν αντικαρκινικά εμβόλια βασισμένα στην τεχνολογία mRNA.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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