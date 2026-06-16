Εμβόλια mRNA: Νέα ελπίδα απέναντι σε επιθετικούς καρκίνους – Τι δείχνουν οι κλινικές μελέτες

Πάνω από 130 επιστημονικές παρουσιάσεις στο μεγαλύτερο ογκολογικό συνέδριο του κόσμου δείχνουν ότι η τεχνολογία mRNA εξετάζεται πλέον σε καρκίνους του δέρματος, του παγκρέατος, του εγκεφάλου και άλλες δύσκολες μορφές της νόσου