Θέλετε γερή καρδιά; Τα τρόφιμα που δεν πρέπει να λείπουν από το πιάτο σας

Νέα έρευνα δείχνει ότι, για την υγεία της καρδιάς, δεν έχει σημασία μόνο να τρώμε αρκετά φρούτα και λαχανικά, αλλά και ποια επιλέγουμε. Οι φλαβανόλες φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην καρδιαγγειακή προστασία - Δείτε σε ποια τρόφιμα εμπεριέχονται