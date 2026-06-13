Θέλετε γερή καρδιά; Τα τρόφιμα που δεν πρέπει να λείπουν από το πιάτο σας
YGEIAMOU.GR
Καρδιαγγειακή Υγεία Φλαβανόλες Καρδιά

Θέλετε γερή καρδιά; Τα τρόφιμα που δεν πρέπει να λείπουν από το πιάτο σας

Νέα έρευνα δείχνει ότι, για την υγεία της καρδιάς, δεν έχει σημασία μόνο να τρώμε αρκετά φρούτα και λαχανικά, αλλά και ποια επιλέγουμε. Οι φλαβανόλες φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην καρδιαγγειακή προστασία - Δείτε σε ποια τρόφιμα εμπεριέχονται

Θέλετε γερή καρδιά; Τα τρόφιμα που δεν πρέπει να λείπουν από το πιάτο σας
Βίκυ Βενιού
Οι ειδικοί συστήνουν την κατανάλωση 5 μερίδων φρούτων και λαχανικών ημερησίως ως έναν βασικό κανόνα μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής. Νέα έρευνα, ωστόσο, υποδηλώνει ότι, όταν πρόκειται για την υγεία της καρδιάς, δεν έχει σημασία μόνο η ποσότητα, αλλά και το είδος των φρούτων και των λαχανικών που επιλέγουμε να καταναλώσουμε.

Τι είναι οι φλαβανόλες και γιατί μας ωφελούν

Μια ισορροπημένη διατροφή απαιτεί ένα ευρύ φάσμα θρεπτικών συστατικών, όπως πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, υδατάνθρακες, βιταμίνες και μέταλλα. Υπάρχουν, όμως, και λιγότερο γνωστές, αλλά εξίσου σημαντικές ευεργετικές ουσίες, όπως οι φλαβανόλες – διάσημες για τις αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες και τα οφέλη τους στην καρδιαγγειακή υγεία.

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Βίκυ Βενιού
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