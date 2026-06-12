Οι έφηβοι που δεν κοιμούνται καλά, απειλούνται με προβλήματα υγείας στα 20 τους

Mέσα σε όλες τις αρνητικές επιπτώσεις της έλλειψης ύπνου στην εφηβεία, νεότερη μελέτη διαπιστώνει ακόμα μια που επηρεάζει την υγεία και την ευεξία στη νεαρή ενήλικη ζωή. Ειδικότερα, ησε αυτή την περίοδο ανάπτυξης των παιδιών μπορεί να έχουν επιπτώσεις που εκτείνονται πολύ πέρα από τα σχολικά χρόνια.Οι ερευνητές της νέας μελέτης, που θα παρουσιαστεί στο, διαπίστωσαν ότι οιείχαν σημαντικά, στην ηλικία των 22 ετών. Η συσχέτιση παρέμεινε ισχυρή ακόμη και μετά την προσαρμογή για προηγούμενες νοσηλείες και τη συνολική κατάσταση της υγείας τους κατά την εφηβεία.

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