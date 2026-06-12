Οι έφηβοι που δεν κοιμούνται καλά, απειλούνται με προβλήματα υγείας στα 20 τους
Οι έφηβοι που δεν κοιμούνται καλά, απειλούνται με προβλήματα υγείας στα 20 τους
Ο ποιοτικός και σταθερός ύπνος στην εφηβεία δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά έναν σημαντικό παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει την υγεία και την ποιότητα ζωής για πολλά χρόνια αργότερα
Mέσα σε όλες τις αρνητικές επιπτώσεις της έλλειψης ύπνου στην εφηβεία, νεότερη μελέτη διαπιστώνει ακόμα μια που επηρεάζει την υγεία και την ευεξία στη νεαρή ενήλικη ζωή. Ειδικότερα, η κακή ποιότητα ύπνου και τα συμπτώματα αϋπνίας σε αυτή την περίοδο ανάπτυξης των παιδιών μπορεί να έχουν επιπτώσεις που εκτείνονται πολύ πέρα από τα σχολικά χρόνια.
Οι ερευνητές της νέας μελέτης, που θα παρουσιαστεί στο ετήσιο συνέδριο SLEEP 2026, διαπίστωσαν ότι οι έφηβοι που εμφάνιζαν διαταραχές στον ύπνο τους στην ηλικία των 15 ετών είχαν σημαντικά αυξημένες πιθανότητες να χρειαστούν νοσηλεία με διανυκτέρευση περίπου 7 χρόνια αργότερα, στην ηλικία των 22 ετών. Η συσχέτιση παρέμεινε ισχυρή ακόμη και μετά την προσαρμογή για προηγούμενες νοσηλείες και τη συνολική κατάσταση της υγείας τους κατά την εφηβεία.
Οι ερευνητές της νέας μελέτης, που θα παρουσιαστεί στο ετήσιο συνέδριο SLEEP 2026, διαπίστωσαν ότι οι έφηβοι που εμφάνιζαν διαταραχές στον ύπνο τους στην ηλικία των 15 ετών είχαν σημαντικά αυξημένες πιθανότητες να χρειαστούν νοσηλεία με διανυκτέρευση περίπου 7 χρόνια αργότερα, στην ηλικία των 22 ετών. Η συσχέτιση παρέμεινε ισχυρή ακόμη και μετά την προσαρμογή για προηγούμενες νοσηλείες και τη συνολική κατάσταση της υγείας τους κατά την εφηβεία.
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