Ασφαλιστήρια: Παγίδα η αφαίρεση καλύψεων με στόχο τη μείωση του κόστους – Ενημερωθείτε
Ασφαλιστήρια: Παγίδα η αφαίρεση καλύψεων με στόχο τη μείωση του κόστους – Ενημερωθείτε
Η επιλογή φθηνότερου ασφαλιστηρίου μπορεί να μειώνει το κόστος, αλλά συχνά αφήνει τον ασφαλισμένο χωρίς ουσιαστικές καλύψεις και εκτεθειμένο όταν προκύψει πραγματική ανάγκη
Η δυνατότητα επιλογής καλύψεων σε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ιδιωτικής ασφάλισης. Είτε πρόκειται για ασφάλιση υγείας, αυτοκινήτου, κατοικίας ή επιχείρησης, ο ασφαλισμένος μπορεί συνήθως να προσθέσει ή να αφαιρέσει καλύψεις, διαμορφώνοντας ανάλογα και το τελικό κόστος του συμβολαίου. Αυτή η ευελιξία, όμως, κρύβει και μια σημαντική παγίδα. Ο υποψήφιος ασφαλισμένος καλείται συχνά να αποφασίσει ποιες καλύψεις θεωρεί απαραίτητες και ποιες μπορεί να παραλείψει, χωρίς πάντα να έχει την εμπειρία ή τη γνώση για να εκτιμήσει τη χρησιμότητά τους.
Έτσι, πολλοί επιλέγουν ένα πιο οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο όμως μπορεί να αποδειχθεί ελλιπές τη στιγμή που θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Στην ασφάλιση αυτοκινήτου, για παράδειγμα, η απουσία οδικής βοήθειας σημαίνει ότι σε περίπτωση βλάβης ο οδηγός θα πρέπει να καλύψει μόνος του τη μεταφορά του οχήματος. Αντίστοιχα, η μη επιλογή κάλυψης για χαλαζόπτωση ή άλλα φυσικά φαινόμενα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική οικονομική επιβάρυνση σε περίπτωση ζημιάς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Έτσι, πολλοί επιλέγουν ένα πιο οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο όμως μπορεί να αποδειχθεί ελλιπές τη στιγμή που θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Στην ασφάλιση αυτοκινήτου, για παράδειγμα, η απουσία οδικής βοήθειας σημαίνει ότι σε περίπτωση βλάβης ο οδηγός θα πρέπει να καλύψει μόνος του τη μεταφορά του οχήματος. Αντίστοιχα, η μη επιλογή κάλυψης για χαλαζόπτωση ή άλλα φυσικά φαινόμενα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική οικονομική επιβάρυνση σε περίπτωση ζημιάς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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