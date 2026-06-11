Ασφαλιστήρια: Παγίδα η αφαίρεση καλύψεων με στόχο τη μείωση του κόστους – Ενημερωθείτε

Η επιλογή φθηνότερου ασφαλιστηρίου μπορεί να μειώνει το κόστος, αλλά συχνά αφήνει τον ασφαλισμένο χωρίς ουσιαστικές καλύψεις και εκτεθειμένο όταν προκύψει πραγματική ανάγκη