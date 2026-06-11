Σχέσεις: Το καλοκαίρι είναι ευκαιρία για αληθινό φλερτ χωρίς dating apps

*Από την κυρία Ζωή Σιούτη, M.Sc. & M.Ed., PhD(c) Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Κλινική & Συμβουλευτική Ψυχολόγο Παιδιών, Εφήβων & Ενηλίκων, Πιστοποιημένη εξειδίκευση CBT, ACT, EMDR & SCHEMA Therapy, Μέλος ΕΕΕΣ, Επάρκεια ΓΣΘ (EABCT), Mέλος Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (APA)Κάθε καλοκαίρι συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο: ενώ ζούμε στην ψηφιακή εποχή των ανθρώπινων σχέσεων, πολλοί άνθρωποι κάνουν, έστω και άτυπα,. Ετσι, χρήστες που όλο τον χρόνο κάνουν swipe σε πρόσωπα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού φλερτάρουν όπως παλιά, στο μπαρ, στο νησί, στην παραλία, στο καράβι. Και κάπως έτσι, απενεργοποιούν ανεπίσημα τους λογαριασμούς τους στα dating apps. Οχι επειδή εξαφανίστηκε η τεχνολογία, αλλά διότιΕχει αποδειχθεί από πολλές έρευνες ότιΠαράγοντες όπως περισσότερο φως, περισσότερη κοινωνική ζωή και λιγότερες υποχρεώσεις αυξάνουν την κοινωνικότητα και τη διάθεσή μας. Εν ολίγοις, το καλοκαίρι μάς βάζει σε μια κατάσταση εξερεύνησης. Σε αυτό το πλαίσιο,Το άτομο που έχουμε απέναντί μας πλαισιώνεται από ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα, μια αυθόρμητη συζήτηση στην παραλία, μια παρέα που μεγαλώνει καθώς έρχεται η νύχτα. Οι συνθήκες γίνονται σχεδόν κινηματογραφικές και ο εγκέφαλός μας ανταποκρίνεται ανάλογα.Διαβάστε περισσότερα στο