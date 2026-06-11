Σχέσεις: Το καλοκαίρι είναι ευκαιρία για αληθινό φλερτ χωρίς dating apps
Σχέσεις: Το καλοκαίρι είναι ευκαιρία για αληθινό φλερτ χωρίς dating apps
Το καλοκαίρι είναι η ιδανική εποχή για να δούμε τις σχέσεις μας με άλλο μάτι. Να κάνουμε διάλειμμα από τις εφαρμογές γνωριμιών και να επανέλθουμε σε έναν πιο παραδοσιακό τρόπο φλερτ
*Από την κυρία Ζωή Σιούτη, M.Sc. & M.Ed., PhD(c) Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Κλινική & Συμβουλευτική Ψυχολόγο Παιδιών, Εφήβων & Ενηλίκων, Πιστοποιημένη εξειδίκευση CBT, ACT, EMDR & SCHEMA Therapy, Μέλος ΕΕΕΣ, Επάρκεια ΓΣΘ (EABCT), Mέλος Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (APA)
Κάθε καλοκαίρι συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο: ενώ ζούμε στην ψηφιακή εποχή των ανθρώπινων σχέσεων, πολλοί άνθρωποι κάνουν, έστω και άτυπα, ένα μικρό διάλειμμα από τα dating apps. Ετσι, χρήστες που όλο τον χρόνο κάνουν swipe σε πρόσωπα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού φλερτάρουν όπως παλιά, στο μπαρ, στο νησί, στην παραλία, στο καράβι. Και κάπως έτσι, απενεργοποιούν ανεπίσημα τους λογαριασμούς τους στα dating apps. Οχι επειδή εξαφανίστηκε η τεχνολογία, αλλά διότι το καλοκαίρι ενεργοποιεί μια εντελώς διαφορετική ψυχολογία στις σχέσεις.
Εχει αποδειχθεί από πολλές έρευνες ότι το περιβάλλον επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά μας. Παράγοντες όπως περισσότερο φως, περισσότερη κοινωνική ζωή και λιγότερες υποχρεώσεις αυξάνουν την κοινωνικότητα και τη διάθεσή μας. Εν ολίγοις, το καλοκαίρι μάς βάζει σε μια κατάσταση εξερεύνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, ενεργοποιείται μιας μορφής έλξη που δεν αφορά μόνο το πρόσωπο που έχουμε απέναντί μας, αλλά και όλη τη στιγμή. Το άτομο που έχουμε απέναντί μας πλαισιώνεται από ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα, μια αυθόρμητη συζήτηση στην παραλία, μια παρέα που μεγαλώνει καθώς έρχεται η νύχτα. Οι συνθήκες γίνονται σχεδόν κινηματογραφικές και ο εγκέφαλός μας ανταποκρίνεται ανάλογα.
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Κάθε καλοκαίρι συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο: ενώ ζούμε στην ψηφιακή εποχή των ανθρώπινων σχέσεων, πολλοί άνθρωποι κάνουν, έστω και άτυπα, ένα μικρό διάλειμμα από τα dating apps. Ετσι, χρήστες που όλο τον χρόνο κάνουν swipe σε πρόσωπα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού φλερτάρουν όπως παλιά, στο μπαρ, στο νησί, στην παραλία, στο καράβι. Και κάπως έτσι, απενεργοποιούν ανεπίσημα τους λογαριασμούς τους στα dating apps. Οχι επειδή εξαφανίστηκε η τεχνολογία, αλλά διότι το καλοκαίρι ενεργοποιεί μια εντελώς διαφορετική ψυχολογία στις σχέσεις.
Εχει αποδειχθεί από πολλές έρευνες ότι το περιβάλλον επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά μας. Παράγοντες όπως περισσότερο φως, περισσότερη κοινωνική ζωή και λιγότερες υποχρεώσεις αυξάνουν την κοινωνικότητα και τη διάθεσή μας. Εν ολίγοις, το καλοκαίρι μάς βάζει σε μια κατάσταση εξερεύνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, ενεργοποιείται μιας μορφής έλξη που δεν αφορά μόνο το πρόσωπο που έχουμε απέναντί μας, αλλά και όλη τη στιγμή. Το άτομο που έχουμε απέναντί μας πλαισιώνεται από ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα, μια αυθόρμητη συζήτηση στην παραλία, μια παρέα που μεγαλώνει καθώς έρχεται η νύχτα. Οι συνθήκες γίνονται σχεδόν κινηματογραφικές και ο εγκέφαλός μας ανταποκρίνεται ανάλογα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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