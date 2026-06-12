Καρκίνος: Η άσκηση πολύτιμος σύμμαχος στη θεραπεία της νόσου – Οι ειδικοί εξηγούν
Καρκίνος: Η άσκηση πολύτιμος σύμμαχος στη θεραπεία της νόσου – Οι ειδικοί εξηγούν
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Μέχρι πρόσφατα, όταν μιλούσαμε για άσκηση και καρκίνο, τη βλέπαμε κυρίως ως έναν τρόπο να βελτιωθεί η καθημερινότητα του ασθενούς — όχι απαραίτητα ως κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την ίδια την πορεία της νόσου.
Υπήρχαν επίσης πολλές ενδείξεις ότι οι πιο δραστήριοι άνθρωποι εμφάνιζαν λιγότερους καρκίνους και ότι όσοι ασκούνταν μετά τη διάγνωση ζούσαν περισσότερο. Οι δραστήριοι άνθρωποι συχνά τρώνε καλύτερα, καπνίζουν λιγότερο, έχουν χαμηλότερο βάρος και γενικά καλύτερη υγεία. Άρα, ήταν δύσκολο να αποδειχθεί αν η ίδια η άσκηση άλλαζε πραγματικά την πορεία της νόσου.
Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος) και ο Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι η πρόσφατη μελέτη CHALLENGE, που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine, έδωσε ένα από τα πιο ισχυρά μέχρι σήμερα μηνύματα.
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Υπήρχαν επίσης πολλές ενδείξεις ότι οι πιο δραστήριοι άνθρωποι εμφάνιζαν λιγότερους καρκίνους και ότι όσοι ασκούνταν μετά τη διάγνωση ζούσαν περισσότερο. Οι δραστήριοι άνθρωποι συχνά τρώνε καλύτερα, καπνίζουν λιγότερο, έχουν χαμηλότερο βάρος και γενικά καλύτερη υγεία. Άρα, ήταν δύσκολο να αποδειχθεί αν η ίδια η άσκηση άλλαζε πραγματικά την πορεία της νόσου.
Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος) και ο Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι η πρόσφατη μελέτη CHALLENGE, που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine, έδωσε ένα από τα πιο ισχυρά μέχρι σήμερα μηνύματα.
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