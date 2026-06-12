Νέα δεδομένα στη θεραπεία του καρκίνου των πνευμόνων – Τι ανακοινώθηκε στο ASCO 2026

Πρόσφατα στοιχεία από τη μελέτη φάσης 3 LIBRETTO-432 δείχνουν ότι το selpercatinib μειώνει κατά 83% την πιθανότητα υποτροπής σε ασθενείς με πρώιμο RET-θετικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, αναδεικνύοντας τη σημασία του έγκαιρου μοριακού ελέγχου ήδη από τη διάγνωση