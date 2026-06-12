Νέα δεδομένα στη θεραπεία του καρκίνου των πνευμόνων – Τι ανακοινώθηκε στο ASCO 2026
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ΕΚΠΑ Καρκίνος Πνεύμονα

Νέα δεδομένα στη θεραπεία του καρκίνου των πνευμόνων – Τι ανακοινώθηκε στο ASCO 2026

Πρόσφατα στοιχεία από τη μελέτη φάσης 3 LIBRETTO-432 δείχνουν ότι το selpercatinib μειώνει κατά 83% την πιθανότητα υποτροπής σε ασθενείς με πρώιμο RET-θετικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, αναδεικνύοντας τη σημασία του έγκαιρου μοριακού ελέγχου ήδη από τη διάγνωση

Νέα δεδομένα στη θεραπεία του καρκίνου των πνευμόνων – Τι ανακοινώθηκε στο ASCO 2026
ygeiamou.gr team
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης LIBRETTO-432 μίας μελέτης φάσης 3, που αλλάζει την επικουρική θεραπεία στον πρώιμο μη μικροκυτταρικό καρκίνο των πνευμόνων που φέρουν αναδιατάξεις του γονιδίου RET. Ο κ. Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) και η δρ. Αγγελική Ανδρικοπούλου αναφέρουν ότι πρόκειται για την μελέτη του RET αναστολέα selpercatinib που λειτουργεί αναστέλλοντας την ενεργοποιημένη κινάση RET και τα επαγόμενα σηματοδοτικά μονοπάτια, τα οποία οδηγούν σε ογκογένεση και ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό.

Ο καρκίνος των πνευμόνων με αναδιατάξεις του γονιδίου RET, αν και αποτελεί μικρό ποσοστό των ασθενών (1-2%), τείνει να εμφανίζεται σε σχετικά νεότερες ηλικίες, μη καπνιστές και σε πιο προχωρημένο στάδιο. Το φάρμακο έχει λάβει ήδη έγκριση από τον Σεπτέμβριο του 2022 για την μεταστατική νόσο με βάση το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης (84% των ασθενών) και τη μακρά διάρκεια ανταπόκρισης (20.2 μήνες) στους ασθενείς με αναδιατάξεις του γονιδίου RET.

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ygeiamou.gr team
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