Καθόταν κάτω από μια βελανιδιά κάθε μέρα για έναν χρόνο – Η εμπειρία της Νάταλι
Καθόταν κάτω από μια βελανιδιά κάθε μέρα για έναν χρόνο – Η εμπειρία της Νάταλι
Αναζητώντας ηρεμία μετά από μια περίοδο burnout, η Natalie Fée βρήκε καταφύγιο κάτω από μια βελανιδιά. Για έναν χρόνο, η καθημερινή της παρουσία εκεί τής έμαθε να παρατηρεί, να επιβραδύνει και να εμπιστεύεται τον φυσικό ρυθμό των πραγμάτων
Για 10 χρόνια, η Natalie Fée διηύθυνε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, με στόχο την καταπολέμηση της ρύπανσης από πλαστικά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πέτυχε σημαντικά κατορθώματα, όπως η απαγόρευση πλαστικών μαχαιροπίρουνων και συσκευασιών φαγητού. Ένιωθε περήφανη, όμως το προσωπικό κόστος ήταν μεγάλο: Είχε φτάσει στα όρια της εξουθένωσης.
Το 2022, μετακόμισε στο Κλέβεντον. Πίσω από το διαμέρισμά της υπήρχε μια βελανιδιά, μόνη στην πλαγιά ενός αστικού λόφου, περιτριγυρισμένη από λιβάδια. Γρήγορα, η μοναχική παρουσία του δέντρου τής δημιούργησε μια ανεξήγητη έλξη. Αναζητώντας περισσότερη ηρεμία και σταθερότητα, σκέφτηκε μια απλή, αλλά ασυνήθιστη ιδέα: Να κάνει διαλογισμό κάτω από το ίδιο δέντρο κάθε μέρα για έναν ολόκληρο χρόνο. Αποφάσισε να ξεκινήσει την ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου 2023.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το 2022, μετακόμισε στο Κλέβεντον. Πίσω από το διαμέρισμά της υπήρχε μια βελανιδιά, μόνη στην πλαγιά ενός αστικού λόφου, περιτριγυρισμένη από λιβάδια. Γρήγορα, η μοναχική παρουσία του δέντρου τής δημιούργησε μια ανεξήγητη έλξη. Αναζητώντας περισσότερη ηρεμία και σταθερότητα, σκέφτηκε μια απλή, αλλά ασυνήθιστη ιδέα: Να κάνει διαλογισμό κάτω από το ίδιο δέντρο κάθε μέρα για έναν ολόκληρο χρόνο. Αποφάσισε να ξεκινήσει την ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου 2023.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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