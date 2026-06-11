Καθόταν κάτω από μια βελανιδιά κάθε μέρα για έναν χρόνο – Η εμπειρία της Νάταλι

Αναζητώντας ηρεμία μετά από μια περίοδο burnout, η Natalie Fée βρήκε καταφύγιο κάτω από μια βελανιδιά. Για έναν χρόνο, η καθημερινή της παρουσία εκεί τής έμαθε να παρατηρεί, να επιβραδύνει και να εμπιστεύεται τον φυσικό ρυθμό των πραγμάτων