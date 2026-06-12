Γιατί δεν υπάρχουν γιατροί στα νησιά – Ένας γενικός γιατρός εξηγεί τι λείπει από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Γιατί δεν υπάρχουν γιατροί στα νησιά – Ένας γενικός γιατρός εξηγεί τι λείπει από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Η βασική πρόκληση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα δεν είναι η έλλειψη γιατρών, αλλά η απουσία αποτελεσματικής οργάνωσης, αξιολόγησης και λογοδοσίας, που οδηγεί σε σπατάλη πόρων και γραφειοκρατία
* Γράφει ο κ. Εμμανουήλ Κ. Σωμαράκης, γενικός ιατρός, διδάκτωρ Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Η συζήτηση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα περιστρέφεται συνήθως γύρω από ένα ερώτημα: «Γιατί δεν υπάρχουν γιατροί στην επαρχία και στα νησιά;». Η απάντηση που δίνεται σχεδόν πάντα είναι ότι οι αμοιβές είναι χαμηλές ή ότι οι νέοι γιατροί δεν επιθυμούν να υπηρετήσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη.
Το βασικό πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη γιατρών αλλά η έλλειψη ενός οργανωμένου συστήματος διοίκησης, ελέγχου και λογοδοσίας. Η ελληνική ΠΦΥ λειτουργεί επί δεκαετίες χωρίς σαφείς στόχους, χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση και χωρίς σύνδεση της ευθύνης με το αποτέλεσμα. Το σύστημα καταναλώνει πόρους, αλλά αδυνατεί να μετρήσει με ακρίβεια τι παράγει και ποια είναι η πραγματική αξία των υπηρεσιών του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η συζήτηση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα περιστρέφεται συνήθως γύρω από ένα ερώτημα: «Γιατί δεν υπάρχουν γιατροί στην επαρχία και στα νησιά;». Η απάντηση που δίνεται σχεδόν πάντα είναι ότι οι αμοιβές είναι χαμηλές ή ότι οι νέοι γιατροί δεν επιθυμούν να υπηρετήσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη.
Το βασικό πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη γιατρών αλλά η έλλειψη ενός οργανωμένου συστήματος διοίκησης, ελέγχου και λογοδοσίας. Η ελληνική ΠΦΥ λειτουργεί επί δεκαετίες χωρίς σαφείς στόχους, χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση και χωρίς σύνδεση της ευθύνης με το αποτέλεσμα. Το σύστημα καταναλώνει πόρους, αλλά αδυνατεί να μετρήσει με ακρίβεια τι παράγει και ποια είναι η πραγματική αξία των υπηρεσιών του.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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