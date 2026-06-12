Γιατί δεν υπάρχουν γιατροί στα νησιά – Ένας γενικός γιατρός εξηγεί τι λείπει από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

* Γράφει ο κ. Εμμανουήλ Κ. Σωμαράκης, γενικός ιατρός, διδάκτωρ Ιατρικής του Πανεπιστημίου ΑθηνώνΗ συζήτηση για τηνστην Ελλάδα περιστρέφεται συνήθως γύρω από ένα ερώτημα: «Γιατί δεν υπάρχουν γιατροί στην επαρχία και στα νησιά;». Η απάντηση που δίνεται σχεδόν πάντα είναι ότιή ότι οι νέοι γιατροί δεν επιθυμούν να υπηρετήσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη.Το βασικό πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη γιατρών αλλά. Η ελληνική ΠΦΥ λειτουργεί επί δεκαετίες χωρίς σαφείς στόχους, χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση και χωρίς σύνδεση της ευθύνης με το αποτέλεσμα. Το σύστημα καταναλώνει πόρους, αλλάΔιαβάστε περισσότερα στο