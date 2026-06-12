ΕΟΔΥ: Χαμηλή η κυκλοφορία COVID-19, γρίπης και RSV – Τι δείχνουν τα λύματα

Σε χαμηλή δραστηριότητα παρέμειναν ο, ηκαι οκατά την εβδομάδα από 1 έως 7 Ιουνίου 2026,Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, δεν καταγράφονται νέοι θάνατοι, ούτε εισαγωγές σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας που να σχετίζονται με τα συγκεκριμένα αναπνευστικά νοσήματα.Όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι του Οργανισμού,. Αντίστοιχα χαμηλή παραμένει και η θετικότητα για τη γρίπη, ενώ περιορισμένη είναι και η κυκλοφορία του RSV.Διαβάστε περισσότερα στο