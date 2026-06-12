ΕΟΔΥ: Χαμηλή η κυκλοφορία COVID-19, γρίπης και RSV – Τι δείχνουν τα λύματα
ΕΟΔΥ: Χαμηλή η κυκλοφορία COVID-19, γρίπης και RSV – Τι δείχνουν τα λύματα
Σε ύφεση παραμένουν COVID-19, γρίπη και RSV την εβδομάδα 1-7 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ. Δεν καταγράφηκαν θάνατοι ή εισαγωγές σε ΜΕΘ, ενώ μικρή αύξηση σημειώθηκε στις εισαγωγές λόγω γρίπης
Σε χαμηλή δραστηριότητα παρέμειναν ο κορωνοϊός, η γρίπη και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός RSV κατά την εβδομάδα από 1 έως 7 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τη νεότερη εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, δεν καταγράφονται νέοι θάνατοι, ούτε εισαγωγές σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας που να σχετίζονται με τα συγκεκριμένα αναπνευστικά νοσήματα.
Όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι του Οργανισμού, η θετικότητα για COVID-19 εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αντίστοιχα χαμηλή παραμένει και η θετικότητα για τη γρίπη, ενώ περιορισμένη είναι και η κυκλοφορία του RSV.
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Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, δεν καταγράφονται νέοι θάνατοι, ούτε εισαγωγές σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας που να σχετίζονται με τα συγκεκριμένα αναπνευστικά νοσήματα.
Όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι του Οργανισμού, η θετικότητα για COVID-19 εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αντίστοιχα χαμηλή παραμένει και η θετικότητα για τη γρίπη, ενώ περιορισμένη είναι και η κυκλοφορία του RSV.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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