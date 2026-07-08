Τι μπορεί να συμβεί στη θάλασσα σε λιγότερο από ένα λεπτό – 8 συστάσεις που σώζουν ζωές
Τι μπορεί να συμβεί στη θάλασσα σε λιγότερο από ένα λεπτό – 8 συστάσεις που σώζουν ζωές
Στην Ελλάδα καταγράφονται κατά μέσο όρο 378 θανάσιμα ατυχήματα στο νερό κάθε χρόνο - Τι συστήνει ο ΕΟΔΥ για να προστατευτούμε
Η κολύμβηση είναι μία από τις πιο ωφέλιμες μορφές άσκησης. Βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική λειτουργία, προστατεύει τις αρθρώσεις, συμβάλλει στη μείωση του άγχους και μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου.
Ωστόσο, η θάλασσα και γενικά το υδάτινο περιβάλλον απαιτούν προσοχή: ένας πνιγμός μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα, ακόμη και μέσα σε 20 έως 60 δευτερόλεπτα.
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Ωστόσο, η θάλασσα και γενικά το υδάτινο περιβάλλον απαιτούν προσοχή: ένας πνιγμός μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα, ακόμη και μέσα σε 20 έως 60 δευτερόλεπτα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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