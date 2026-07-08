Τι μπορεί να συμβεί στη θάλασσα σε λιγότερο από ένα λεπτό – 8 συστάσεις που σώζουν ζωές
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Πνιγμός Θάλασσα

Τι μπορεί να συμβεί στη θάλασσα σε λιγότερο από ένα λεπτό – 8 συστάσεις που σώζουν ζωές

Στην Ελλάδα καταγράφονται κατά μέσο όρο 378 θανάσιμα ατυχήματα στο νερό κάθε χρόνο - Τι συστήνει ο ΕΟΔΥ για να προστατευτούμε

Τι μπορεί να συμβεί στη θάλασσα σε λιγότερο από ένα λεπτό – 8 συστάσεις που σώζουν ζωές
ygeiamou.gr team
Η κολύμβηση είναι μία από τις πιο ωφέλιμες μορφές άσκησης. Βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική λειτουργία, προστατεύει τις αρθρώσεις, συμβάλλει στη μείωση του άγχους και μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου.

Ωστόσο, η θάλασσα και γενικά το υδάτινο περιβάλλον απαιτούν προσοχή: ένας πνιγμός μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα, ακόμη και μέσα σε 20 έως 60 δευτερόλεπτα.

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ygeiamou.gr team
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