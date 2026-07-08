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Vibrio: Το «σαρκοφάγο» βακτήριο της θάλασσας – Πόσο πρέπει να μας ανησυχεί
YGEIAMOU.GR
ECDC Βακτήρια Θάλασσα

Vibrio: Το «σαρκοφάγο» βακτήριο της θάλασσας – Πόσο πρέπει να μας ανησυχεί

Η άνοδος της θερμοκρασίας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο λοιμώξεων από το βακτήριο Vibrio, κυρίως μέσω κατανάλωσης ωμών θαλασσινών ή επαφής με ανοιχτές πληγές - Live χάρτης του ECDC

Vibrio: Το «σαρκοφάγο» βακτήριο της θάλασσας – Πόσο πρέπει να μας ανησυχεί
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας τους καλοκαιρινούς μήνες μπορεί να δημιουργήσει τις ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη βακτηρίων του γένους Vibrio, τα οποία απαντώνται φυσικά σε παράκτια και υφάλμυρα νερά.

Πρόκειται για ένα γένος υδρόβιων βακτηρίων, όπως περιγράφεται στο Euronews. Δεν προκαλούν όλα τα είδη σοβαρή νόσο, όμως ορισμένα μπορούν να οδηγήσουν σε γαστρεντερικές ή δερματικές λοιμώξεις.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
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