Vibrio: Το «σαρκοφάγο» βακτήριο της θάλασσας – Πόσο πρέπει να μας ανησυχεί

Η άνοδος της θερμοκρασίας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο λοιμώξεων από το βακτήριο Vibrio, κυρίως μέσω κατανάλωσης ωμών θαλασσινών ή επαφής με ανοιχτές πληγές - Live χάρτης του ECDC