Vibrio: Το «σαρκοφάγο» βακτήριο της θάλασσας – Πόσο πρέπει να μας ανησυχεί
Vibrio: Το «σαρκοφάγο» βακτήριο της θάλασσας – Πόσο πρέπει να μας ανησυχεί
Η άνοδος της θερμοκρασίας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο λοιμώξεων από το βακτήριο Vibrio, κυρίως μέσω κατανάλωσης ωμών θαλασσινών ή επαφής με ανοιχτές πληγές - Live χάρτης του ECDC
Η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας τους καλοκαιρινούς μήνες μπορεί να δημιουργήσει τις ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη βακτηρίων του γένους Vibrio, τα οποία απαντώνται φυσικά σε παράκτια και υφάλμυρα νερά.
Πρόκειται για ένα γένος υδρόβιων βακτηρίων, όπως περιγράφεται στο Euronews. Δεν προκαλούν όλα τα είδη σοβαρή νόσο, όμως ορισμένα μπορούν να οδηγήσουν σε γαστρεντερικές ή δερματικές λοιμώξεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πρόκειται για ένα γένος υδρόβιων βακτηρίων, όπως περιγράφεται στο Euronews. Δεν προκαλούν όλα τα είδη σοβαρή νόσο, όμως ορισμένα μπορούν να οδηγήσουν σε γαστρεντερικές ή δερματικές λοιμώξεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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