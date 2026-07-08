Νοσηλευτές: Ανοίγει το ΕΣΥ και για απόφοιτους ιδιωτικών κολεγίων – Το νέο σχέδιο

Η κυβέρνηση εξετάζει νομοθετική ρύθμιση ώστε απόφοιτοι νοσηλευτικής από ιδιωτικά κολέγια να μπορούν να προσλαμβάνονται στο ΕΣΥ, με στόχο την αντιμετώπιση της έλλειψης νοσηλευτών