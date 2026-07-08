Ελίζα Κονοφάγου: Φέρνει στην Ελλάδα τη νέα τεχνολογία εστιασμένων υπερήχων για παιδιά με όγκους εγκεφάλου
YGEIAMOU.GR
Ελίζα Κονοφάγου Εγκεφαλικοί όγκοι Αντικαρκινικά φάρμακα

Ελίζα Κονοφάγου: Φέρνει στην Ελλάδα τη νέα τεχνολογία εστιασμένων υπερήχων για παιδιά με όγκους εγκεφάλου

Η τεχνολογία των εστιασμένων υπερήχων, που ανοίγει νέους δρόμους στην αντιμετώπιση όγκων εγκεφάλου σε παιδιατρικούς ασθενείς, έρχεται στην Ελλάδα μέσω του Columbia

Ελίζα Κονοφάγου: Φέρνει στην Ελλάδα τη νέα τεχνολογία εστιασμένων υπερήχων για παιδιά με όγκους εγκεφάλου
Κλέλια Γιαρίμογλου
Μία ελληνική επιστημονική υπογραφή βρίσκεται πίσω από μία από τις πιο ελπιδοφόρες κατευθύνσεις στην αντιμετώπιση των εγκεφαλικών όγκων, καθώς η πρωτοποριακή έρευνα της κυρίας Ελίζας Κονοφάγου για τους εστιασμένους υπερήχους έρχεται πλέον στην Ελλάδα, μέσα από ένα νέο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κολούμπια, που θα συνδέσει την επιστημονική καινοτομία με ελληνικά νοσοκομεία και γιατρούς.

Η Ελίζα Κονοφάγου, καθηγήτρια Βιοϊατρικής Μηχανικής και Ακτινολογίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και διευθύντρια του Κέντρου Αριστείας για τους Εστιασμένους Υπερήχους, μελετά εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες τις δυνατότητες της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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