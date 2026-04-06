Ποιο είναι το αναπνευστικό σύμπτωμα που «χαλάει» την σεξουαλική ζωή
Μελέτη σε περισσότερους από 10.000 ενήλικες στην Αυστραλία δείχνει ότι όσο αυξάνεται η βαρύτητα της δύσπνοιας, τόσο μειώνεται η ικανοποίηση από τη σεξουαλική ζωή
Η χρόνια δύσπνοια δεν περιορίζει μόνο τη σωματική δραστηριότητα και τη λειτουργικότητα στην καθημερινότητα. Σύμφωνα με μεγάλη πληθυσμιακή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο BMJ Open Respiratory Research, συνδέεται και με χαμηλότερη ικανοποίηση από τη σεξουαλική ζωή, αναδεικνύοντας μια λιγότερο ορατή αλλά ουσιαστική διάσταση της επιβάρυνσης που προκαλεί.
Ερευνητές του Πανεπιστημίου Flinders βασίστηκαν σε στοιχεία από 10.033 ενήλικες, με μέση ηλικία τα 45,4 έτη. Οι γυναίκες αντιστοιχούσαν στο 52% του δείγματος, ενώ το 42% των συμμετεχόντων δήλωσε τουλάχιστον κάποιο βαθμό δύσπνοιας.
Τι κατέγραψε η μελέτη
Στο σύνολο των ερωτηθέντων, το 12% ανέφερε ότι ήταν «πολύ δυσαρεστημένο» από τη συνολική σεξουαλική του ζωή. Παράλληλα, το 9% δήλωσε ότι το αναπνευστικό αυτό σύμπτωμα είχε επηρεάσει αρνητικά τη σεξουαλική του ζωή κατά τις τέσσερις προηγούμενες εβδομάδες.
