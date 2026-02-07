Καρκίνος του πεπτικού στην Ελλάδα: Υψηλότερος δείκτης νοσηλειών σε σύγκριση με άλλες μεσογειακές χώρες
Τι δείχνουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat για τις νοσηλείες λόγω καρκίνου του πεπτικού συστήματος στην Ελλάδα

Κλέλια Γιαρίμογλου
Ο καρκίνος του πεπτικού συστήματος αναδεικνύεται ως η συχνότερη αιτία νοσοκομειακής νοσηλείας για καρκίνο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία συγκεντρωτικά στοιχεία της Eurostat, που δημοσιεύτηκαν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα νοσηλειών, στην Ελλάδα το 2023 καταγράφηκαν 130,14 εξιτήρια ασθενών με καρκίνο του πεπτικού ανά 100.000 κατοίκους, ποσοστό που κατατάσσει τη συγκεκριμένη κατηγορία καρκίνου στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των ογκολογικών νοσηλειών στη χώρα.

