Το δημοφιλές συμπλήρωμα που βελτιώνει την αθλητική απόδοση – Τι δείχνει η έρευνα
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Αντιφλεγμονώδης δράση Διατροφή Κρεατίνη Συμπληρώματα διατροφής

Το δημοφιλές συμπλήρωμα που βελτιώνει την αθλητική απόδοση – Τι δείχνει η έρευνα

Επιστημονική μελέτη δεν επιβεβαιώνει την αντιφλεγμονώδη δράση της κρεατίνης, διαπιστώνει ωστόσο ότι συμβάλλει σε καλύτερες επιδόσεις

Το δημοφιλές συμπλήρωμα που βελτιώνει την αθλητική απόδοση – Τι δείχνει η έρευνα
ygeiamou.gr team
Η κρεατίνη, ένα από τα πιο δημοφιλή συμπληρώματα διατροφής μεταξύ αθλητών και ασκούμενων, δεν φαίνεται να διαθέτει την αντιφλεγμονώδη δράση που συχνά της αποδίδεται.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα συστηματικής ανασκόπησης και μετα-ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία από ερευνητές του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο (UNESP), οι οποίοι αξιολόγησαν κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους.

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