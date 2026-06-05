Ξεκινά νέο σύστημα παραπομπών σε ειδικούς γιατρούς – Τι ισχύει στις χώρες του ΟΟΣΑ
YGEIAMOU.GR
Gatekeeping ΟΟΣΑ Προσωπικός Γιατρός Σύστημα παραπομπών Υπουργείο Υγείας

Ξεκινά νέο σύστημα παραπομπών σε ειδικούς γιατρούς – Τι ισχύει στις χώρες του ΟΟΣΑ

Έκθεση του ΟΟΣΑ εξετάζει το σύστημα «gatekeeping», στο οποίο ο προσωπικός γιατρός λειτουργεί ως «πύλη» για την πρόσβαση σε ειδικούς - Εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές χώρες και πρόκειται να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα

Ξεκινά νέο σύστημα παραπομπών σε ειδικούς γιατρούς – Τι ισχύει στις χώρες του ΟΟΣΑ
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες Υγείας, σε συνδυασμό με την άνοδο των δαπανών, έχει οδηγήσει πολλές δυτικές χώρες στην υιοθέτηση του συστήματος «gatekeeping», όπως αναφέρει πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Οι υποχρεωτικές παραπομπές από προσωπικό σε γενικούς γιατρούς υιοθετούνται και στη χώρα μας, με βάση πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Προσωπικός (οικογενειακός) ιατρός λειτουργεί ως «πύλη εισόδου» στο σύστημα Υγείας, αποφασίζοντας εάν και πότε ένας ασθενής χρειάζεται να παραπεμφθεί σε ειδικό γιατρό.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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