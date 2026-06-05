Ξεκινά νέο σύστημα παραπομπών σε ειδικούς γιατρούς – Τι ισχύει στις χώρες του ΟΟΣΑ

Έκθεση του ΟΟΣΑ εξετάζει το σύστημα «gatekeeping», στο οποίο ο προσωπικός γιατρός λειτουργεί ως «πύλη» για την πρόσβαση σε ειδικούς - Εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές χώρες και πρόκειται να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα