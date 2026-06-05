Η πριγκίπισσα Μέτε της Νορβηγίας σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα – Από ποια νόσο πάσχει
YGEIAMOU.GR
Μεταμόσχευση πνευμόνων Μέτε - Μάριτ Νορβηγία Πνευμονική Ίνωση

Η πριγκίπισσα Μέτε της Νορβηγίας σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα – Από ποια νόσο πάσχει

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ της Νορβηγίας εντάχθηκε στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα λόγω επιδείνωσης της υγείας της

Η πριγκίπισσα Μέτε της Νορβηγίας σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα – Από ποια νόσο πάσχει
Σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα έχει ενταχθεί η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, μετά την περαιτέρω επιδείνωση της υγείας της, όπως ανακοίνωσε το παλάτι.

Η 52χρονη σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον είχε διαγνωστεί το 2018 με πνευμονική ίνωση, μια χρόνια και σοβαρή πάθηση που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες, περιορίζοντας σταδιακά την ικανότητά τους να μεταφέρουν οξυγόνο στον οργανισμό.

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