Το στρες του πατέρα «βαραίνει» και τους απογόνους πριν καν γεννηθούν
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Άνδρες Πατέρας Σπέρμα Στρες

Το στρες του πατέρα «βαραίνει» και τους απογόνους πριν καν γεννηθούν

Μπορεί το στρες του πατέρα να επηρεάσει το παιδί πριν καν έρθει στον κόσμο; Έρευνα αποκαλύπτει πως το σπέρμα φέρει περισσότερες πληροφορίες από το DNA

Το στρες του πατέρα «βαραίνει» και τους απογόνους πριν καν γεννηθούν
Μαρία Κοτοπούλη
Το χρόνιο στρες δεν επηρεάζει μόνο την ψυχική και σωματική υγεία του ατόμου που το βιώνει. Ειδικά για το αντρικό φύλο, οι επιδράσεις του μπορεί να επηρεάσουν και την επόμενη γενιά. Συγκεκριμένα, νεότερα επιστημονικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι βιολογικές επιπτώσεις του στρες στους άνδρες ενδέχεται να επηρεάζουν και την ανάπτυξη των απογόνων ήδη από τα πρώτα στάδια της ζωής.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο iScience, ένα συγκεκριμένο μόριο που βρίσκεται στο σπέρμα ανδρών με αυξημένα επίπεδα στρες φαίνεται να επηρεάζει την ανάπτυξη των εμβρύων και τη μετέπειτα σωματική εξέλιξη των αρσενικών απογόνων.

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Μαρία Κοτοπούλη
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