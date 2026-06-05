Το στρες του πατέρα «βαραίνει» και τους απογόνους πριν καν γεννηθούν

Μπορεί το στρες του πατέρα να επηρεάσει το παιδί πριν καν έρθει στον κόσμο; Έρευνα αποκαλύπτει πως το σπέρμα φέρει περισσότερες πληροφορίες από το DNA