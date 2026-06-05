Καρκίνος παγκρέατος: Νέα θεραπεία τον σταματά πριν καν εμφανιστεί – Ελπίδες για πρόληψη της νόσου
Καρκίνος παγκρέατος: Νέα θεραπεία τον σταματά πριν καν εμφανιστεί – Ελπίδες για πρόληψη της νόσου
Πειραματικά φάρμακα εξάλειψαν προκαρκινικές βλάβες του παγκρέατος πριν εξελιχθούν σε καρκίνο, ανοίγοντας νέο δρόμο στην πρόληψη
Ερευνητές παρουσίασαν μια πολλά υποσχόμενη νέα προσέγγιση για τη διακοπή της ανάπτυξης του καρκίνου του παγκρέατος πριν ακόμη εμφανιστεί, χρησιμοποιώντας πειραματικά φάρμακα που εξαλείφουν μικροσκοπικές προκαρκινικές βλάβες στο πάγκρεας.
Νέα προκλινική μελέτη σε ποντίκια έδειξε ότι τα προκαρκινικά παγκρεατικά κύτταρα μπορούν να απομακρυνθούν πριν εξελιχθούν σε όγκους. Μια πειραματική θεραπεία που στοχεύει τις μικροσκοπικές προκαρκινικές αλλοιώσεις του παγκρέατος σχεδόν διπλασίασε την επιβίωση σε μοντέλα παγκρεατικού αδενοκαρκινώματος (PDAC), σε σύγκριση με τη χορήγηση της ίδιας θεραπείας μόνο μετά την εμφάνιση του καρκίνου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα προκλινική μελέτη σε ποντίκια έδειξε ότι τα προκαρκινικά παγκρεατικά κύτταρα μπορούν να απομακρυνθούν πριν εξελιχθούν σε όγκους. Μια πειραματική θεραπεία που στοχεύει τις μικροσκοπικές προκαρκινικές αλλοιώσεις του παγκρέατος σχεδόν διπλασίασε την επιβίωση σε μοντέλα παγκρεατικού αδενοκαρκινώματος (PDAC), σε σύγκριση με τη χορήγηση της ίδιας θεραπείας μόνο μετά την εμφάνιση του καρκίνου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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