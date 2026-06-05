Δύναμη λαβής: Είναι η μαγική φόρμουλα μακροζωίας; Ένας καθηγητής απαντά

Πλήθος μελετών συνδέει σταθερά τη δύναμη λαβής με τη γενική υγεία και τη μακροζωία, αυτό όμως δε σημαίνει ότι αποτελεί μαγική φόρμουλα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής - Ένας καθηγητής εξηγεί