Δύναμη λαβής: Είναι η μαγική φόρμουλα μακροζωίας; Ένας καθηγητής απαντά
Δύναμη λαβής: Είναι η μαγική φόρμουλα μακροζωίας; Ένας καθηγητής απαντά
Πλήθος μελετών συνδέει σταθερά τη δύναμη λαβής με τη γενική υγεία και τη μακροζωία, αυτό όμως δε σημαίνει ότι αποτελεί μαγική φόρμουλα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής - Ένας καθηγητής εξηγεί
Η δύναμη λαβής έχει γίνει ένα δημοφιλές θέμα συζήτησης στους κύκλους της ευεξίας, καθώς συχνά παρουσιάζεται ως ένα απλό μέτρο, ικανό να αποκαλύψει πόσο καιρό θα ζήσει ένα άτομο. Η ιδέα μπορεί να ακούγεται υπερβολική, αλλά οι έρευνες υποδηλώνουν ότι η δύναμη λαβής συνδέεται ουσιαστικά με τη γενική υγεία και τη μακροζωία.
Αυτό, ωστόσο, δε σημαίνει ότι η δύναμη λαβής οδηγεί άμεσα σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αντίθετα, φαίνεται να αποτελεί έναν χρήσιμο δείκτη της γενικότερης φυσικής κατάστασης ενός ατόμου, διευκρινίζει ο δρ. Hassan Vally, Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Deakin σε άρθρο του στο The Conversation.
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Αυτό, ωστόσο, δε σημαίνει ότι η δύναμη λαβής οδηγεί άμεσα σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αντίθετα, φαίνεται να αποτελεί έναν χρήσιμο δείκτη της γενικότερης φυσικής κατάστασης ενός ατόμου, διευκρινίζει ο δρ. Hassan Vally, Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Deakin σε άρθρο του στο The Conversation.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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