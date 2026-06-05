Η Ελλάδα πρώτη στη μάχη κατά των λαθραίων τσιγάρων – Η μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ για δεύτερη χρονιά
Η Ελλάδα πρώτη στη μάχη κατά των λαθραίων τσιγάρων – Η μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ για δεύτερη χρονιά
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Ελλάδα σημειώνει τη μεγαλύτερη μείωση στα παράνομα τσιγάρα στην ΕΕ. Ποια χώρα κρατά την αρνητική πρωτιά;
Το 2025, η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου. Την ίδια στιγμή, στην ΕΕ η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων ξεπέρασε το 10% της συνολικής κατανάλωσης για πρώτη φορά από το 2014, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας Έκθεσης της KPMG, που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Philip Morris International.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ευρήματα της Έκθεσης, στην Ελλάδα το 2025:
• Το ποσοστό των παράνομων τσιγάρων εκτιμάται στο 14,1% της συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων, μειωμένο κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024.
• Συνολικά, καταναλώθηκαν 1,9 δισεκατ. παράνομα τσιγάρα.
• Τα χαμένα έσοδα για τα δημόσια ταμεία υπολογίζονται σε 330 εκατ. ευρώ για το 2025, ενώ το 2024 ανέρχονταν στα 438 εκατ. ευρώ.
• Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Ελλάδα πετυχαίνει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων στην ΕΕ-27.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ευρήματα της Έκθεσης, στην Ελλάδα το 2025:
• Το ποσοστό των παράνομων τσιγάρων εκτιμάται στο 14,1% της συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων, μειωμένο κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024.
• Συνολικά, καταναλώθηκαν 1,9 δισεκατ. παράνομα τσιγάρα.
• Τα χαμένα έσοδα για τα δημόσια ταμεία υπολογίζονται σε 330 εκατ. ευρώ για το 2025, ενώ το 2024 ανέρχονταν στα 438 εκατ. ευρώ.
• Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Ελλάδα πετυχαίνει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων στην ΕΕ-27.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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