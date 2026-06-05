Ογκολογία: Eπανάσταση η πρόσφατη μελέτη για νέα θεραπεία του καρκίνου παγκρέατος
Ογκολογία: Eπανάσταση η πρόσφατη μελέτη για νέα θεραπεία του καρκίνου παγκρέατος
Ο Θάνος Δημόπουλος και η Δρ. Αγγελική Ανδρικοπούλου συνοψίζουν τα κύρια ευρήματα της μελέτης για το daraxonrasib, που παρουσιάστηκε στο ASCO 2026 και δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine
Μία νέα ελπιδοφόρα θεραπευτική εξέλιξη ανακοινώθηκε στο φετινό Αμερικανικό Συνέδριο Ογκολογίας (ASCO) που αλλάζει την επιβίωση σε μία θανατηφόρα νόσο όπως ο μεταστατικός καρκίνος του παγκρέατος.
Ο Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) και η Δρ. Αγγελική Ανδρικοπούλου συνοψίζουν τα κύρια ευρήματα της μελέτης, η οποία δημοσιεύθηκε στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό New England Journal of Medicine.
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Ο Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) και η Δρ. Αγγελική Ανδρικοπούλου συνοψίζουν τα κύρια ευρήματα της μελέτης, η οποία δημοσιεύθηκε στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό New England Journal of Medicine.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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