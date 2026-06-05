Ογκολογία: Eπανάσταση η πρόσφατη μελέτη για νέα θεραπεία του καρκίνου παγκρέατος

Ο Θάνος Δημόπουλος και η Δρ. Αγγελική Ανδρικοπούλου συνοψίζουν τα κύρια ευρήματα της μελέτης για το daraxonrasib, που παρουσιάστηκε στο ASCO 2026 και δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine