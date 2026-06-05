Προσοχή σε «θαυματουργές» αντικαρκινικές θεραπείες συνιστούν οι ογκολόγοι
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Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος Καρκίνος Κλινικές μελέτες Νέες Θεραπείες Ογκολογικοί ασθενείς

Προσοχή σε «θαυματουργές» αντικαρκινικές θεραπείες συνιστούν οι ογκολόγοι

Παρά τη σημαντική πρόοδο στην ογκολογία, οι ασθενείς καλούνται να αντιμετωπίζουν με προσοχή τις ειδήσεις για νέες θεραπείες και να συμβουλεύονται τον ογκολόγο τους για αξιόπιστη ενημέρωση

Προσοχή σε «θαυματουργές» αντικαρκινικές θεραπείες συνιστούν οι ογκολόγοι
ygeiamou.gr team
Τα τελευταία 24ωρα το διαδίκτυο κατακλύζεται από ειδήσεις που γεννούν ελπίδα σε ογκολογικούς ασθενείς. Η είδηση για «εμβόλιο» τριπλής δράσης που φέρεται να … σβήνει τον καρκίνο έγινε viral και ακολούθησε η δημοσιοποίηση πρώιμων αποτελεσμάτων για νέα θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος.

Με αφορμή τα καταιγιστικά ερωτήματα που δέχονται θεράποντες ιατροί από ασθενείς τους για τα νέα φάρμακα, η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) ενημερώνει υπεύθυνα για την αλήθεια γύρω από τις θεραπείες, τονίζοντας πως πολλές βρίσκονται ακόμη σε στάδιο κλινικών μελετών.

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ygeiamou.gr team
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