Προσοχή σε «θαυματουργές» αντικαρκινικές θεραπείες συνιστούν οι ογκολόγοι
Προσοχή σε «θαυματουργές» αντικαρκινικές θεραπείες συνιστούν οι ογκολόγοι
Παρά τη σημαντική πρόοδο στην ογκολογία, οι ασθενείς καλούνται να αντιμετωπίζουν με προσοχή τις ειδήσεις για νέες θεραπείες και να συμβουλεύονται τον ογκολόγο τους για αξιόπιστη ενημέρωση
Τα τελευταία 24ωρα το διαδίκτυο κατακλύζεται από ειδήσεις που γεννούν ελπίδα σε ογκολογικούς ασθενείς. Η είδηση για «εμβόλιο» τριπλής δράσης που φέρεται να … σβήνει τον καρκίνο έγινε viral και ακολούθησε η δημοσιοποίηση πρώιμων αποτελεσμάτων για νέα θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος.
Με αφορμή τα καταιγιστικά ερωτήματα που δέχονται θεράποντες ιατροί από ασθενείς τους για τα νέα φάρμακα, η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) ενημερώνει υπεύθυνα για την αλήθεια γύρω από τις θεραπείες, τονίζοντας πως πολλές βρίσκονται ακόμη σε στάδιο κλινικών μελετών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με αφορμή τα καταιγιστικά ερωτήματα που δέχονται θεράποντες ιατροί από ασθενείς τους για τα νέα φάρμακα, η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) ενημερώνει υπεύθυνα για την αλήθεια γύρω από τις θεραπείες, τονίζοντας πως πολλές βρίσκονται ακόμη σε στάδιο κλινικών μελετών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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