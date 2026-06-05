Προσοχή σε «θαυματουργές» αντικαρκινικές θεραπείες συνιστούν οι ογκολόγοι

Παρά τη σημαντική πρόοδο στην ογκολογία, οι ασθενείς καλούνται να αντιμετωπίζουν με προσοχή τις ειδήσεις για νέες θεραπείες και να συμβουλεύονται τον ογκολόγο τους για αξιόπιστη ενημέρωση