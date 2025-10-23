Πώς επιβιώνει ο πιο ανθεκτικός μύκητας «εισβολέας» των νοσοκομείων – Ο ΕΟΔΥ ενημερώνει
Πώς επιβιώνει ο πιο ανθεκτικός μύκητας «εισβολέας» των νοσοκομείων – Ο ΕΟΔΥ ενημερώνει
Ο μύκητας Candida auris εντοπίζεται ολοένα και συχνότερα στα νοσοκομεία, ενώ εμφανίζει ανθεκτικότητα σε θεραπείες και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις σε ευάλωτους ασθενείς - Ο ΕΟΔΥ εξηγεί τι είναι, πώς μεταδίδεται και τα μέτρα προστασίας
Η Candida auris έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, καθώς δεν πρόκειται για έναν «απλό» μύκητα. Η υψηλή αντοχή της σε πολλά αντιμυκητιακά φάρμακα καθιστά τη θεραπευτική της αντιμετώπιση ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις σε ασθενείς με βαριά νοσηλεία ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΕΟΔΥ παρουσιάζει αναλυτικά τα δεδομένα γύρω από τον «υγειονομικό εχθρό».
Η Candida auris (ή, σύμφωνα με νεότερη ταξινόμηση, Candodozyma auris) διακρίνεται από το μοναδικό γονιδιακό της προφίλ και την ικανότητά της να αποικίζει το ανθρώπινο σώμα και το περιβάλλον των ασθενών με διαφορετικό τρόπο από άλλους μύκητες του ίδιου γένους. Η ταυτοποίησή της δεν είναι πάντοτε εύκολη, γεγονός που οδηγεί συχνά σε καθυστερημένες διαγνώσεις. Παράλληλα, η ανθεκτικότητά της στα διαθέσιμα αντιμυκητιακά φάρμακα περιπλέκει ακόμη περισσότερο την αντιμετώπισή της -για τον λόγο αυτό έχει χαρακτηριστεί και ως «superbug».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η Candida auris (ή, σύμφωνα με νεότερη ταξινόμηση, Candodozyma auris) διακρίνεται από το μοναδικό γονιδιακό της προφίλ και την ικανότητά της να αποικίζει το ανθρώπινο σώμα και το περιβάλλον των ασθενών με διαφορετικό τρόπο από άλλους μύκητες του ίδιου γένους. Η ταυτοποίησή της δεν είναι πάντοτε εύκολη, γεγονός που οδηγεί συχνά σε καθυστερημένες διαγνώσεις. Παράλληλα, η ανθεκτικότητά της στα διαθέσιμα αντιμυκητιακά φάρμακα περιπλέκει ακόμη περισσότερο την αντιμετώπισή της -για τον λόγο αυτό έχει χαρακτηριστεί και ως «superbug».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα