Πώς επιβιώνει ο πιο ανθεκτικός μύκητας «εισβολέας» των νοσοκομείων – Ο ΕΟΔΥ ενημερώνει

Ο μύκητας Candida auris εντοπίζεται ολοένα και συχνότερα στα νοσοκομεία, ενώ εμφανίζει ανθεκτικότητα σε θεραπείες και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις σε ευάλωτους ασθενείς - Ο ΕΟΔΥ εξηγεί τι είναι, πώς μεταδίδεται και τα μέτρα προστασίας