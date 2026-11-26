Η μία μετοχή θα προέρχεται από την εταιρεία και η άλλη από την προσωπική περιουσία του δισεκατομμυριούχου – Σχεδόν 70 εκατομμύρια λογαριασμοί έχουν ανοίξει στο πλαίσιο του προγράμματος Τραμπ για ανηλίκους





Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο X ότι η μία μετοχή θα προέρχεται από την εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης της οποίας ηγείται, ενώ η δεύτερη από την προσωπική του περιουσία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



«Κάθε παιδί στην Αμερική θα λάβει δύο μετοχές της SpaceX, μία από την εταιρεία και μία από εμένα προσωπικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.







Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η SpaceX είχε ανακοινώσει ότι θα εκδώσει νέες μετοχές, προκειμένου να προσφέρει από μία σε κάθε παιδί που διαθέτει ενεργό επενδυτικό λογαριασμό στο πλαίσιο του προγράμματος Τραμπ («Trump Accounts»). Ο Μασκ, από την πλευρά του, δεσμεύτηκε να προσφέρει σε κάθε δικαιούχο μία επιπλέον μετοχή από αυτές που έχει στην κατοχή του.



Πώς θα λειτουργήσει η δωρεά των 18 δισ. δολαρίων Το πρόγραμμα «Trump Accounts» έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους Αμερικανούς ηλικίας κάτω των 18 ετών πρόσβαση στη χρηματιστηριακή αγορά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αρχίσουν να δημιουργούν περιουσία από μικρή ηλικία.



Τον Οκτώβριο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι είχαν ανοίξει σχεδόν 70 εκατομμύρια τέτοιοι λογαριασμοί.



Η μετοχή της SpaceX έκλεισε την Τετάρτη στα 127,44 δολάρια, με αποτέλεσμα η αξία της συνολικής δωρεάς να προσεγγίζει τα 18 δισ. δολάρια. Με βάση την τιμή αυτή, κάθε παιδί θα λάβει μετοχές αξίας 254,88 δολαρίων.



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Μια νέα γενιά εκατομμυρίων μικρομετόχων Η πρωτοβουλία, πέρα από τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα της, εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει μια τεράστια βάση μικρομετόχων της SpaceX, με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.



«Αυτό που επιτυγχάνει είναι η δημιουργία μιας τεράστιας, μακροπρόθεσμης βάσης ιδιωτών μετόχων», δήλωσε ο Κρίστοφερ Μπράνκιν, σύμβουλος διεθνών αγορών στη χρηματιστηριακή εταιρεία Mitrade Group.



«Δημιουργεί άμεση συμμετοχή στην αγορά και μια τεράστια δεξαμενή μελλοντικών πελατών με χρηματοοικονομικές γνώσεις για τις πλατφόρμες συναλλαγών, καθώς αυτή η γενιά ενηλικιώνεται», πρόσθεσε.



Τη δωρεά δύο μετοχών της SpaceX σε κάθε παιδί στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε ο Έλον Μασκ , με τη συνολική αξία της πρωτοβουλίας να υπολογίζεται σε περίπου 18 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Reuters.Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο X ότι η μία μετοχή θα προέρχεται από την εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης της οποίας ηγείται, ενώ η δεύτερη από την προσωπική του περιουσία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.«Κάθε παιδί στην Αμερική θα λάβει δύο μετοχές της SpaceX, μία από την εταιρεία και μία από εμένα προσωπικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η SpaceX είχε ανακοινώσει ότι θα εκδώσει νέες μετοχές, προκειμένου να προσφέρει από μία σε κάθε παιδί που διαθέτει ενεργό επενδυτικό λογαριασμό στο πλαίσιο του προγράμματος Τραμπ («Trump Accounts»). Ο Μασκ, από την πλευρά του, δεσμεύτηκε να προσφέρει σε κάθε δικαιούχο μία επιπλέον μετοχή από αυτές που έχει στην κατοχή του.Το πρόγραμμα «Trump Accounts» έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους Αμερικανούς ηλικίας κάτω των 18 ετών πρόσβαση στη χρηματιστηριακή αγορά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αρχίσουν να δημιουργούν περιουσία από μικρή ηλικία.Τον Οκτώβριο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι είχαν ανοίξει σχεδόν 70 εκατομμύρια τέτοιοι λογαριασμοί.Η μετοχή της SpaceX έκλεισε την Τετάρτη στα 127,44 δολάρια, με αποτέλεσμα η αξία της συνολικής δωρεάς να προσεγγίζει τα 18 δισ. δολάρια. Με βάση την τιμή αυτή, κάθε παιδί θα λάβει μετοχές αξίας 254,88 δολαρίων.Η SpaceX δεν απάντησε άμεσα σε ερώτημα του Reuters σχετικά με το αν η προσωπική δωρεά του Μασκ θα συνδεθεί με τους λογαριασμούς του προγράμματος Τραμπ ή εάν θα προβλέπεται κάποια περίοδος κατά την οποία οι δικαιούχοι δεν θα μπορούν να πουλήσουν τις μετοχές τους.Η πρωτοβουλία, πέρα από τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα της, εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει μια τεράστια βάση μικρομετόχων της SpaceX, με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.«Αυτό που επιτυγχάνει είναι η δημιουργία μιας τεράστιας, μακροπρόθεσμης βάσης ιδιωτών μετόχων», δήλωσε ο, σύμβουλος διεθνών αγορών στη χρηματιστηριακή εταιρεία Mitrade Group.«Δημιουργεί άμεση συμμετοχή στην αγορά και μια τεράστια δεξαμενή μελλοντικών πελατών με χρηματοοικονομικές γνώσεις για τις πλατφόρμες συναλλαγών, καθώς αυτή η γενιά ενηλικιώνεται», πρόσθεσε.

Ο Μασκ, η περιουσία του οποίου υπολογίζεται σε περίπου 824 δισ. δολάρια, είχε ανακοινώσει ήδη από τον προηγούμενο μήνα την πρόθεσή του να προσφέρει μία από τις μετοχές του στη SpaceX σε κάθε παιδί στην Αμερική. Τον Ιούνιο κατείχε περίπου 6,42 δισεκατομμύρια μετοχές της εταιρείας.



«Την επόμενη χρονιά θα δώσω μία από τις μετοχές μου στη SpaceX σε κάθε παιδί στην Αμερική. Αυτή θα είναι η πρώτη από πολλές τέτοιες δωρεές», είχε αναφέρει τότε σε ανάρτησή του στο X.



«Η απευθείας προσφορά μετοχών στους ανθρώπους, οι οποίες αποτελούν μερίδια στη μελλοντική οικονομία, είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε», είχε προσθέσει.



Το μεγαλύτερο μέρος της φιλανθρωπικής δραστηριότητας του δισεκατομμυριούχου πραγματοποιείται μέσω του ιδρύματος Musk Foundation, το οποίο φέρεται να διαθέτει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 14 δισ. δολαρίων.