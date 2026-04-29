Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εξυμνεί τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που ανατινάχθηκαν για να μην αιχμαλωτιστούν από Ουκρανούς
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εξυμνεί τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που ανατινάχθηκαν για να μην αιχμαλωτιστούν από Ουκρανούς
Ο ηγέτης της Πιονγκγιάνγκ χαρακτήρισε «ήρωες» όσους επέλεξαν τον θάνατο αντί της σύλληψης
Την πρακτική των Βορειοκορεατών στρατιωτών να δίνουν τέλος στη ζωή τους για να αποφύγουν την αιχμαλωσία επιβεβαίωσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, εξυμνώντας δημόσια όσους πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας ενάντια στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Πιονγκγιάνγκ για την ανέγερση μνημείου πεσόντων.
Σύμφωνα με το BBC, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας αναφέρθηκε στην ομιλία του σε μια πρακτική που εδώ και καιρό αποδιδόταν στον στρατό της χώρας του, επαινώντας στρατιώτες που, όπως είπε, «επέλεξαν χωρίς δισταγμό την αυτοανατίναξη» προκειμένου να μην πέσουν αιχμάλωτοι από τον Ουκρανικό Στρατό.
Σε ομιλία του τη Δευτέρα στην Πιονγκγιάνγκ, με αφορμή την παρουσίαση μνημείου αφιερωμένου στους πεσόντες στρατιώτες, ο Κιμ χαρακτήρισε τους συγκεκριμένους μαχητές «ήρωες», τονίζοντας ότι ενήργησαν «για να υπερασπιστούν την τιμή της χώρας τους». Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο ίδιος έκανε λόγο για «ύψιστη μορφή αφοσίωσης», επισημαίνοντας ότι οι στρατιώτες αυτοί επέδειξαν «αυτοθυσία χωρίς προσδοκία ανταμοιβής».
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Αντρέι Μπελούσοφ και ο πρόεδρος της ρωσικής Δούμας Βιατσεσλάβ Βολοντίν, υπογραμμίζοντας τη στενή συνεργασία των δύο χωρών στο πεδίο των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Νότιας Κορέας, περίπου 15.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί για να συνδράμουν τις ρωσικές δυνάμεις στην προσπάθεια ανακατάληψης περιοχών στο δυτικό τμήμα του Κουρσκ, και περισσότεροι από 6.000 εκτιμάται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι αριθμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα ούτε από τη Μόσχα ούτε από την Πιονγκγιάνγκ.
Υπηρεσίες πληροφοριών και αποστάτες από τη Βόρεια Κορέα έχουν κατά καιρούς υποστηρίξει ότι οι στρατιώτες λαμβάνουν σαφείς εντολές να αυτοκτονούν σε περίπτωση κινδύνου αιχμαλωσίας, καθώς η σύλληψη θεωρείται πράξη προδοσίας. Η συγκεκριμένη αντίληψη αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατιωτικής εκπαίδευσης στη χώρα.
Την ίδια ώρα, ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε νωρίτερα φέτος από το νοτιοκορεατικό δίκτυο MBC περιλάμβανε μαρτυρίες δύο Βορειοκορεατών αιχμαλώτων πολέμου στην Ουκρανία. Ένας εξ αυτών εμφανίστηκε να δηλώνει μπροστά στην κάμερα ότι «μετανιώνει που δεν έδωσε τέλος στη ζωή του», επιβεβαιώνοντας το κλίμα πίεσης που φέρονται να αντιμετωπίζουν οι στρατιώτες.
Σύμφωνα με το BBC, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας αναφέρθηκε στην ομιλία του σε μια πρακτική που εδώ και καιρό αποδιδόταν στον στρατό της χώρας του, επαινώντας στρατιώτες που, όπως είπε, «επέλεξαν χωρίς δισταγμό την αυτοανατίναξη» προκειμένου να μην πέσουν αιχμάλωτοι από τον Ουκρανικό Στρατό.
Σε ομιλία του τη Δευτέρα στην Πιονγκγιάνγκ, με αφορμή την παρουσίαση μνημείου αφιερωμένου στους πεσόντες στρατιώτες, ο Κιμ χαρακτήρισε τους συγκεκριμένους μαχητές «ήρωες», τονίζοντας ότι ενήργησαν «για να υπερασπιστούν την τιμή της χώρας τους». Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο ίδιος έκανε λόγο για «ύψιστη μορφή αφοσίωσης», επισημαίνοντας ότι οι στρατιώτες αυτοί επέδειξαν «αυτοθυσία χωρίς προσδοκία ανταμοιβής».
North Korea has opened a memorial museum in Pyongyang for its soldiers killed while fighting alongside Russian forces in the war in Ukraine — in pictures
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Αντρέι Μπελούσοφ και ο πρόεδρος της ρωσικής Δούμας Βιατσεσλάβ Βολοντίν, υπογραμμίζοντας τη στενή συνεργασία των δύο χωρών στο πεδίο των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Νότιας Κορέας, περίπου 15.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί για να συνδράμουν τις ρωσικές δυνάμεις στην προσπάθεια ανακατάληψης περιοχών στο δυτικό τμήμα του Κουρσκ, και περισσότεροι από 6.000 εκτιμάται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι αριθμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα ούτε από τη Μόσχα ούτε από την Πιονγκγιάνγκ.
Υπηρεσίες πληροφοριών και αποστάτες από τη Βόρεια Κορέα έχουν κατά καιρούς υποστηρίξει ότι οι στρατιώτες λαμβάνουν σαφείς εντολές να αυτοκτονούν σε περίπτωση κινδύνου αιχμαλωσίας, καθώς η σύλληψη θεωρείται πράξη προδοσίας. Η συγκεκριμένη αντίληψη αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατιωτικής εκπαίδευσης στη χώρα.
Την ίδια ώρα, ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε νωρίτερα φέτος από το νοτιοκορεατικό δίκτυο MBC περιλάμβανε μαρτυρίες δύο Βορειοκορεατών αιχμαλώτων πολέμου στην Ουκρανία. Ένας εξ αυτών εμφανίστηκε να δηλώνει μπροστά στην κάμερα ότι «μετανιώνει που δεν έδωσε τέλος στη ζωή του», επιβεβαιώνοντας το κλίμα πίεσης που φέρονται να αντιμετωπίζουν οι στρατιώτες.
