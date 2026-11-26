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Τρεις συλλήψεις για 66 κιλά κάνναβης στην Θεσπρωτία, στην επιχείρηση συμμετείχαν οι σκύλοι IKARUS και JERRY
Τρεις συλλήψεις για 66 κιλά κάνναβης στην Θεσπρωτία, στην επιχείρηση συμμετείχαν οι σκύλοι IKARUS και JERRY
Τα ναρκωτικά μεταφέρονταν με αυτοκίνητο, ενώ δύο ακόμη άτομα ενημέρωναν τον οδηγό για πιθανούς αστυνομικούς ελέγχους
Περισσότερα από 66 κιλά ακατέργαστης κάνναβης εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί σε περιοχή της Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο επιχείρησης για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, εκ των οποίων ο ένας μετέφερε τα ναρκωτικά με αυτοκίνητο, ενώ οι άλλοι δύο λειτουργούσαν ως προπομποί.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, σε συνεργασία με το Β΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών.
Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας αλλοδαπός. Κατά τον έλεγχο στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν 60 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 66 κιλών και 742 γραμμαρίων.
Στη συνέχεια, σε διαφορετικό σημείο ακινητοποιήθηκε και δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο ακόμη αλλοδαποί. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο άνδρες λειτουργούσαν ως προπομποί, ενημερώνοντας τον οδηγό του οχήματος που μετέφερε τα ναρκωτικά για ενδεχόμενους αστυνομικούς ελέγχους στη διαδρομή.
Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν:
- Τα δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν.
- Χρηματικό ποσό 1.130 ευρώ.
- Τέσσερα κινητά τηλέφωνα.
Στις έρευνες συμμετείχαν και οι αστυνομικοί σκύλοι «IKARUS» και «JERRY».
Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας και οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, σε συνεργασία με το Β΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών.
Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας αλλοδαπός. Κατά τον έλεγχο στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν 60 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 66 κιλών και 742 γραμμαρίων.
Στη συνέχεια, σε διαφορετικό σημείο ακινητοποιήθηκε και δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο ακόμη αλλοδαποί. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο άνδρες λειτουργούσαν ως προπομποί, ενημερώνοντας τον οδηγό του οχήματος που μετέφερε τα ναρκωτικά για ενδεχόμενους αστυνομικούς ελέγχους στη διαδρομή.
Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν:
- Τα δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν.
- Χρηματικό ποσό 1.130 ευρώ.
- Τέσσερα κινητά τηλέφωνα.
Στις έρευνες συμμετείχαν και οι αστυνομικοί σκύλοι «IKARUS» και «JERRY».
Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας και οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.
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