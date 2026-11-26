Ο επικεφαλής των παγκόσμιων πωλήσεων της Nvidia διατηρούσε, σύμφωνα με τη WSJ, επί χρόνια σχέση με υψηλόβαθμο στέλεχος σημαντικού πελάτη της εταιρείας, οι δύο τους παντρεύτηκαν τον Μάρτιο – Στο μικροσκόπιο του FBI στελέχη της Super Micro, μετά τις κατηγορίες για παράνομη διακίνηση διακομιστών αξίας άνω των $500 εκατ.

Τζένσεν Χουάνγκ ο μόνος που



Όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal, ο διευθυντής πωλήσεων Τζέι Πούρι και επί χρόνια στενός συνεργάτης του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, είχε για αρκετά χρόνια ερωτική σχέση με τη Σένλι Τσεν, ανώτατο στέλεχος της εταιρείας κατασκευής διακομιστών Super Micro Computer, η οποία εκείνη την περίοδο ανταγωνιζόταν άλλες επιχειρήσεις για να εξασφαλίσει πρόσβαση στα προηγμένα τσιπ της Nvidia.



Journal, η σχέση τους συνεχιζόταν, ενώ οι δύο εταιρείες είχαν στενή εμπορική συνεργασία. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 7 Μαρτίου 2026, σε τελετή στο Μπιγκ Σερ της Καλιφόρνιας, όπως προκύπτει από επίσημα αρχεία.







Άλις Χουάνγκ και τη Megaspeed.



Ο ρόλος της Τσεν στις διαπραγματεύσεις με τη Nvidia Η Τσεν, ως επικεφαλής ανάπτυξης της Super Micro, είχε συχνή επαγγελματική επικοινωνία με τον Πούρι και συμμετείχε σε επισκέψεις του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας στα γραφεία της Nvidia.



Σκοπός αυτών των συναντήσεων ήταν, μεταξύ άλλων, να ασκηθεί πίεση στη Nvidia ώστε να διαθέσει περισσότερα τσιπ για τις ανάγκες των πελατών της Super Micro, σύμφωνα με εργαζομένους και των δύο εταιρειών.



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Η ίδια αρνήθηκε να σχολιάσει την προσωπική της ζωή, επισημαίνοντας ότι δεν είχε καμία σχέση με την επαγγελματική της δραστηριότητα. «Δεν χρειάστηκε ποτέ να βασιστώ σε προσωπικές σχέσεις για να αποκομίσω επαγγελματικό όφελος», ανέφερε σε ηλεκτρονικό μήνυμα.



Η Nvidia και ο Πούρι, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από τη θέση του επικεφαλής των παγκόσμιων πωλήσεων της εταιρείας, δεν απάντησαν στα αιτήματα της Wall Street Journal για σχολιασμό.



Η υπόθεση των 500 εκατ. δολαρίων και η έρευνα του FBI Η αποκάλυψη της σχέσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της ομοσπονδιακής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την παράνομη διακίνηση προηγμένων αμερικανικών τσιπ προς την Κίνα.



Δεν ήταν τελικά μόνο ο επικεφαλήςο μόνος που διατηρούσε σχέσεις με στελέχη άλλων εταιρειών, που βρίσκονται στην καρδιά της παγκόσμιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.Όπως αποκαλύπτει ηο διευθυντής πωλήσεωνκαι επί χρόνια στενός συνεργάτης του διευθύνοντος συμβούλου της, είχε για αρκετά χρόνια ερωτική σχέση με τηανώτατο στέλεχος της εταιρείας κατασκευής διακομιστών, η οποία εκείνη την περίοδο ανταγωνιζόταν άλλες επιχειρήσεις για να εξασφαλίσει πρόσβαση στα προηγμένα τσιπ της Nvidia.Σύμφωνα με νυν και πρώην συναδέλφους τους, που επικαλείται η, η σχέση τους συνεχιζόταν, ενώ οι δύο εταιρείες είχαν στενή εμπορική συνεργασία. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 7 Μαρτίου 2026, σε τελετή στοτης, όπως προκύπτει από επίσημα αρχεία.Η αποκάλυψη αυτή βγήκε στο προσκήνιο μετά από πληροφορίες για άλλη προσωπική σχέση που αφορούσε τον ίδιο τον Χουάνγκ και στέλεχος εταιρείας-πελάτη της Nvidia. Ο λόγος γίνεται, φυσικά, για τηνκαι τηΗ Τσεν, ως επικεφαλής ανάπτυξης της Super Micro, είχε συχνή επαγγελματική επικοινωνία με τονκαι συμμετείχε σε επισκέψεις του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας στα γραφεία της Nvidia.Σκοπός αυτών των συναντήσεων ήταν, μεταξύ άλλων, να ασκηθεί πίεση στη Nvidia ώστε να διαθέσει περισσότερα τσιπ για τις ανάγκες των πελατών της, σύμφωνα με εργαζομένους και των δύο εταιρειών.Κατά τη διάρκεια εσωτερικών συναντήσεων πωλήσεων, η Τσεν ενθάρρυνε τους συνεργάτες της να απευθύνονται απευθείας σε εκείνη για οποιοδήποτε ζήτημα σχετιζόταν με τη Nvidia, εμφανίζοντας τον εαυτό της ως το βασικό πρόσωπο επικοινωνίας μεταξύ των δύο επιχειρήσεων.Η ίδια αρνήθηκε να σχολιάσει την προσωπική της ζωή, επισημαίνοντας ότι δεν είχε καμία σχέση με την επαγγελματική της δραστηριότητα. «Δεν χρειάστηκε ποτέ να βασιστώ σε προσωπικές σχέσεις για να αποκομίσω επαγγελματικό όφελος», ανέφερε σε ηλεκτρονικό μήνυμα.Η Nvidia και ο, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από τη θέση του επικεφαλής των παγκόσμιων πωλήσεων της εταιρείας, δεν απάντησαν στα αιτήματα της Wall Street Journal για σχολιασμό.Η αποκάλυψη της σχέσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της ομοσπονδιακής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την παράνομη διακίνηση προηγμένων αμερικανικών τσιπ προς την Κίνα.

Στις 19 Μαρτίου 2026, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε κατηγορητήριο σε βάρος ενός εκ των συνιδρυτών της Super Micro, ενός διευθυντή πωλήσεων και ενός εξωτερικού μεσάζοντα.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι τρεις άνδρες φέρονται να συμμετείχαν σε συνωμοσία για τη λαθραία μεταφορά στην Κίνα διακομιστών που περιείχαν προηγμένα τσιπ της Nvidia, συνολικής αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ίδια η Super Micro δεν περιλαμβάνεται στους κατηγορουμένους και υποστηρίζει ότι υπήρξε θύμα του φερόμενου κυκλώματος.



Παράλληλα, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, πράκτορες του FBI επικοινώνησαν πρόσφατα με άτομο που είχε γνώση των δραστηριοτήτων της Super Micro και ζήτησαν πληροφορίες για ανώτατα στελέχη της εταιρείας, μεταξύ των οποίων και η Τσεν.



Η ίδια δεν κατονομάζεται στο κατηγορητήριο και δήλωσε ότι δεν έχει δεχθεί καμία επικοινωνία από ομοσπονδιακές διωκτικές αρχές. Παράλληλα, δεν προκύπτει από τα δημοσιοποιημένα στοιχεία ότι η προσωπική σχέση της Τσεν με τον Πούρι συνδέεται με το φερόμενο κύκλωμα λαθρεμπορίου.



Το δίκτυο εταιρειών που εξυπηρετούσε την κινεζική αγορά Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Χουάνγκ και ο Πούρι είχαν αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με δεκάδες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων η Megaspeed στην Ασία και η Super Micro στην Καλιφόρνια.



Το δίκτυο αυτό μπορούσε να εξυπηρετεί την τεράστια ζήτηση της Κίνας για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας.



Εταιρείες του συγκεκριμένου δικτύου δημιουργούσαν κέντρα δεδομένων σε χώρες όπως η Μαλαισία, στα οποία μπορούσαν να αποκτούν απομακρυσμένη πρόσβαση πελάτες από την Κίνα, όπως ο όμιλος Alibaba.



Η απομακρυσμένη πρόσβαση σε υπολογιστικές υποδομές του εξωτερικού δεν συνιστά από μόνη της παράνομη δραστηριότητα. Ωστόσο, η δομή αυτών των εμπορικών συνεργασιών βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ερευνών για πιθανές παραβιάσεις των αμερικανικών εξαγωγικών περιορισμών.



Τόσο η Megaspeed όσο και η Super Micro βρίσκονται αντιμέτωπες με έρευνες του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με καταγγελίες για παράνομη μεταφορά τσιπ στην Κίνα, σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα της Wall Street Journal.



Η Megaspeed υποστηρίζει ότι συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και ότι έχει αναθέσει σε εξωτερικούς νομικούς συμβούλους να εξετάσουν τις καταγγελίες. Από την πλευρά της, η Super Micro ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αμερικανικές αρχές και ότι έχει διακόψει τις σχέσεις της με τα πρόσωπα εναντίον των οποίων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.