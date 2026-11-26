Από την αγαπημένη μας μουσική και τις στιγμές χαλάρωσης μέχρι τη βραδινή κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι, η Sonos επαναπροσδιορίζει τον ήχο του σύγχρονου σπιτιού μέσα από ένα ενιαίο, ασύρματο και επεκτάσιμο οικοσύστημα, που αλλάζει τη ζωή μας.
Οι 10 καλύτερες πόλεις για την υποδοχή του 2027: Πυροτεχνήματα στο Σίδνεϊ, πρωτοχρονιάτικο πάρτι στο Ρίο και φαναράκια στην Ταϊλάνδη
Κάθε γωνιά του πλανήτη έχει τον δικό της τρόπο να υποδέχεται το νέο έτος - Υπάρχουν προορισμοί για κάθε γούστο και με διαφορετικές παραδόσεις
Κάθε γωνιά του πλανήτη έχει τον δικό της τρόπο να υποδέχεται το νέο έτος. Στη Μαδρίτη καταναλώνουν 12 ρώγες σταφυλιού με τους χτύπους του ρολογιού, στο Ρίο ντε Τζανέιρο ντύνονται στα λευκά και πηδούν πάνω από επτά κύματα για καλή τύχη, ενώ στο Ρέικιαβικ οι ίδιοι οι κάτοικοι αναλαμβάνουν να φωτίσουν τον ουρανό με πυροτεχνήματα.
Είτε πρόκειται για ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι είτε για την αντίστροφη μέτρηση σε μια παραλία ή τη συμμετοχή σε ένα παραδοσιακό έθιμο, οι επιλογές για την αλλαγή του χρόνου είναι πολλές.
Το Σίδνεϊ διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των περισσότερων μεγάλων πόλεων του κόσμου: λόγω της γεωγραφικής του θέσης, είναι μία από τις πρώτες που υποδέχονται το νέο έτος.
1. Σίδνεϊ, Αυστραλία
Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώνονται σε σκάφη και γύρω από το λιμάνι για να παρακολουθήσουν τα πυροτεχνήματα που φωτίζουν τη διάσημη γέφυρα του Σίδνεϊ και την Όπερα. Στις 21:00 πραγματοποιείται ένα πρώτο σόου για οικογένειες, ενώ τα μεσάνυχτα ακολουθεί το κεντρικό θέαμα.
Last night's Sydney NYE fireworks were nothing short of magical, setting the stage for the start of a new era! ✨ Here's to shaking off the old and embracing the new... 2024, are you ready for it? 🤩#SydNYE— Sydney.com (@sydney_sider) December 31, 2023
📸:IG/ Danieltran_ X Sydney #feelnewsydney pic.twitter.com/SgTwoiSHEj
Η αλλαγή του χρόνου συμπίπτει, μάλιστα, με την κορύφωση του αυστραλιανού καλοκαιριού, προσφέροντας ιδιαίτερα ευχάριστες θερμοκρασίες.
Το Time Out προτείνει τους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους και το πάρκο The Domain, όπου υπάρχουν δωρεάν σημεία παρακολούθησης των πυροτεχνημάτων. Οι επισκέπτες, ωστόσο, θα πρέπει να φτάσουν αρκετές ώρες νωρίτερα.
Sydney’s NYE fireworks display lights up the Sydney Harbor. 🎆🎊🎇— Oli London (@OliLondonTV) December 31, 2024
Happy New Year everyone! 🎉
🎥 Instagram: Daniel Tran pic.twitter.com/tNTaH9ralD
2. Εδιμβούργο, ΣκωτίαΛίγες πόλεις γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά όπως το Εδιμβούργο. Το φημισμένο φεστιβάλ Χόγκμανι διαρκεί από τις 29 Δεκεμβρίου έως την 1η Ιανουαρίου και περιλαμβάνει ένα τεράστιο υπαίθριο πάρτι στην Πρίνσες Στριτ, πυροτεχνήματα πάνω από το κάστρο της πόλης και συναυλίες.
Φέτος, σύμφωνα με το Time Out, πρωταγωνιστές της συναυλίας Concert in the Gardens θα είναι οι Underworld.
Are you ready to bring in the New Year in style?✨ With Edinburgh set to host one of the world’s most legendary New Year's Eve parties, Scotland is ready to welcome 2026 with open arms 💙.— Brand Scotland 🏴 (@Scotland) December 31, 2025
Happy Hogmanay!
📸 IG/pandeyrr#Scotland #Edinburgh #NewYearsEve pic.twitter.com/nh5IvRppVk
Ξεχωριστή θέση στις εκδηλώσεις κατέχει και η παραδοσιακή λαμπαδηδρομία στους δρόμους της πόλης, η οποία συνήθως σηματοδοτεί την έναρξη των εορτασμών.
Οι επισκέπτες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τόσο το υπαίθριο πάρτι όσο και τη συναυλία θα πρέπει να προμηθευτούν ξεχωριστά εισιτήρια.
Μπορεί να αποτελεί μία από τις πιο προβλέψιμες επιλογές, ωστόσο ελάχιστες πόλεις προσφέρουν τόσες δυνατότητες διασκέδασης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς όσο η Νέα Υόρκη.
3. Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
Από την εμβληματική κάθοδο της φωτεινής μπάλας στην Τάιμς Σκουέρ μέχρι τα πάρτι σε κάθε γειτονιά της μεγαλούπολης, οι εκδηλώσεις καλύπτουν όλα τα γούστα.
HAPPY NEW YEAR!!! Celebrating New Year's— Ayla (@aylaxoxo11) January 1, 2026
Eve and ringing in 2026 over New York City. pic.twitter.com/gv9EP61zmL
Για όσους θέλουν να αποφύγουν τον συνωστισμό της Τάιμς Σκουέρ, το Time Out προτείνει τους εορτασμούς στην Γκραντ Άρμι Πλάζα του Μπρούκλιν, με ζωντανή μουσική και πυροτεχνήματα τα μεσάνυχτα.
Christmas in New York City is an experience like no other! 🎄🇺🇸✨— France Safety Travel (@francesafetytra) November 21, 2026
From streets glowing with festive lights and beautifully decorated shop windows to charming Christmas markets and cosy winter moments, NYC feels like a real-life holiday movie during this time of year.
Planning a… pic.twitter.com/TQVA8NO5gf
Μια διαφορετική επιλογή είναι ο καθιερωμένος μεταμεσονύκτιος αγώνας δρόμου στο Σέντραλ Παρκ, με τους συμμετέχοντες να υποδέχονται το νέο έτος διανύοντας περίπου 6,4 χιλιόμετρα.
Το πρωτοχρονιάτικο πάρτι στην εμβληματική παραλία της Κοπακαμπάνα αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες στον κόσμο, ιδιαίτερα για όσους επιλέξουν να συμμετάσχουν στα τοπικά έθιμα.
4. Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία
Fireworks light up the sky above Rio de Janeiro's Copacabana Beach as more than two million people were expected to gather for what authorities have called the world's biggest New Year's Eve party pic.twitter.com/FKCBZg40b9— AFP News Agency (@AFP) January 1, 2026
Οι κάτοικοι φορούν λευκά ρούχα και, μόλις το ρολόι δείξει μεσάνυχτα, πηδούν πάνω από επτά κύματα για καλή τύχη τη νέα χρονιά.
Χιλιάδες άνθρωποι υποδέχονται το νέο έτος ξυπόλυτοι στην άμμο, με τα πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό πάνω από τη θάλασσα.
Πολλοί ντόπιοι ρίχνουν επίσης λευκά λουλούδια στο νερό ως προσφορά στη Γιεμανζά, τη θεότητα της θάλασσας, προσδοκώντας καλοτυχία για τη χρονιά που αρχίζει.
Περίπου 100.000 άνθρωποι συγκεντρώνονται στις όχθες του Τάμεση για να ακούσουν τους χτύπους του Μπιγκ Μπεν και να παρακολουθήσουν ένα δωδεκάλεπτο θέαμα με πυροτεχνήματα, μουσική και drones, με επίκεντρο τον Τροχό του Λονδίνου.
5. Λονδίνο, Βρετανία
Happy New Year, London! 🎆 Nothing beats a New Year’s Eve in our incredible capital. Fireworks lighting up the skyline and the whole city counting down together — such a special way to welcome the new year! #londonmakesitpossible #visitlondon #london #londonnyefireworks… pic.twitter.com/eCHWp4gqJT— Visit London (@visitlondon) January 1, 2026
Η πρόσβαση στις επίσημες ζώνες παρακολούθησης απαιτεί εισιτήριο, με τις τιμές, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να κυμαίνονται από 20 έως 55 λίρες.
Το Time Out επισημαίνει επίσης ότι το Πρίμροουζ Χιλ, ένα από τα δημοφιλέστερα σημεία με πανοραμική θέα στη βρετανική πρωτεύουσα, θα παραμείνει κλειστό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Happy New Year 🎆🎇— Jerahl (@JerahlHall) January 1, 2024
The London skyline ablaze with New Year's Eve fireworks – a breathtaking symphony of light and celebration! 🥂🌟 #NYE #NewYear2024 #LondonFireworks #HappyNewYear pic.twitter.com/nhlnGfQjLe
Εκτός από την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά και τις ευχάριστες θερμοκρασίες του Δεκεμβρίου, η Τσιάνγκ Μάι διαθέτει μία από τις πιο εντυπωσιακές πρωτοχρονιάτικες παραδόσεις στον κόσμο.
6. Τσιάνγκ Μάι, Ταϊλάνδη
Thousands of visitors gathered in Chiang Mai, Thailand, on Nov. 24 to release lanterns during the annual Yee Peng festival.— The Washington Post (@washingtonpost) November 26, 2026
The full-moon celebration honors a Buddhist tradition of offering light to the Buddha and draws tourists from around the world. pic.twitter.com/M1zur1TXdb
Χιλιάδες χάρτινα φαναράκια απελευθερώνονται στον νυχτερινό ουρανό, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα. Το έθιμο συμβολίζει ένα νέο ξεκίνημα και θεωρείται ότι φέρνει καλή τύχη.
Yipeng Lantern Festival in Chiang Mai Thailand happened today 24th November celebrating light and letting go of misfortune.🏮✨ pic.twitter.com/Fag2xAovTa— darth17 (@darthmente) November 24, 2026
Ωστόσο, λόγω των κινδύνων για την εναέρια κυκλοφορία, ισχύουν αυστηροί περιορισμοί για την απελευθέρωση των φαναριών. Σύμφωνα με το Time Out, επιτρέπεται μόνο μεταξύ 19:00 και 01:00 την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και σε συγκεκριμένες περιοχές, μακριά από το αεροδρόμιο.
Η πρωτεύουσα της Ισλανδίας δεν διοργανώνει επίσημο σόου πυροτεχνημάτων, γεγονός που δεν την εμποδίζει να προσφέρει ένα από τα εντυπωσιακότερα θεάματα στον κόσμο.
7. Ρέικιαβικ, Ισλανδία
Οι κάτοικοι αγοράζουν πυροτεχνήματα από τις εθελοντικές ομάδες έρευνας και διάσωσης της Ισλανδίας, ενισχύοντας οικονομικά τη λειτουργία τους, και τα ανάβουν τα μεσάνυχτα, φωτίζοντας ολόκληρη την πόλη.
Happy new year 🎊— PoetrySpaceX (@PoetrySpaceX) January 1, 2025
New Year’s Eve, Reykjavik Iceland 🇮🇸 pic.twitter.com/GufKF9OPDS
Νωρίτερα, σχεδόν ολόκληρη η χώρα παρακολουθεί την καθιερωμένη τηλεοπτική σατιρική εκπομπή Áramótaskaup, η οποία σχολιάζει με χιούμορ τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς.
Το Time Out προτείνει στους επισκέπτες να βρεθούν σε μία από τις δέκα μεγάλες φωτιές που ανάβουν στις γειτονιές της πόλης στις 20:30 και στη συνέχεια να κατευθυνθούν προς τον εμβληματικό ναό Χάλγκριμσκίρκια για να παρακολουθήσουν τα πυροτεχνήματα.
My drone footage of fireworks across Reykjavik, Iceland on New Year Eve pic.twitter.com/UvuzBZYEPh— Jakes in Japan 🇯🇵 (@jakesonaplane_) January 1, 2026
Η πρωτεύουσα του πορτογαλικού νησιού της Μαδέρας έχει μακρά παράδοση στα πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα, με το θέαμά της να έχει κατακτήσει στο παρελθόν ακόμη και το ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη επίδειξη πυροτεχνημάτων στον κόσμο.
8. Φουντσάλ, Μαδέρα
Στους περσινούς εορτασμούς χρησιμοποιήθηκαν 22 τόνοι πυροτεχνημάτων μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά, ενώ 11 κρουαζιερόπλοια είχαν καταπλεύσει στο λιμάνι, προκειμένου οι επιβάτες τους να παρακολουθήσουν το θέαμα από τη θάλασσα.
Η αμφιθεατρική διάταξη της πόλης γύρω από τον κόλπο προσφέρει εξαιρετική θέα σχεδόν από κάθε σημείο.
Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, το Time Out προτείνει τους λόφους πάνω από την πόλη, ενώ όσοι προτιμούν να βρίσκονται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων μπορούν να επισκεφθούν την παλιά πόλη, όπου στήνονται υπαίθριοι πάγκοι με φαγητό και διοργανώνονται μουσικές εκδηλώσεις.
Η αυστριακή πρωτεύουσα υποδέχεται το νέο έτος χορεύοντας βαλς. Η καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη διαδρομή Silvesterpfad μετατρέπει το ιστορικό κέντρο της Βιέννης σε ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι, με δωρεάν πρόσβαση από τις 14:00 έως τις 02:00.
9. Βιέννη, Αυστρία
Σε διάφορα σημεία της πόλης στήνονται μουσικές σκηνές και πάγκοι με ζεστά ποτά και αφρώδη κρασιά.
Winter has officially arrived in Vienna! ❄️✨ First snow, festive vibes and a little extra magic in the city. 🤍 #ViennaNow pic.twitter.com/mF3ld8Fagy— Vienna (@_vienna_info_) November 26, 2026
Τα μεσάνυχτα, η περίφημη καμπάνα Πούμεριν του καθεδρικού ναού του Αγίου Στεφάνου σηματοδοτεί την έλευση του νέου έτους. Ακολουθούν οι νότες του βαλς «Στον ωραίο γαλάζιο Δούναβη», με τους παρευρισκόμενους να χορεύουν στους δρόμους.
Οι φετινοί εορτασμοί έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς η καμπάνα συμπληρώνει 75 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας διοργανώνονται συνήθως μαθήματα βαλς, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να προμηθευτούν μικρά γουρουνάκια από αμυγδαλόπαστα, τα οποία αποτελούν παραδοσιακό σύμβολο καλοτυχίας.
Η Ιαπωνία διαθέτει πλήθος παραδόσεων για την υποδοχή του νέου έτους, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όσους επιλέξουν να περάσουν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Τόκιο.
10. Τόκιο, Ιαπωνία
Εκτός από τα πάρτι και τις εκδηλώσεις για την αντίστροφη μέτρηση, οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν τα παραδοσιακά νουντλς τοσικόσι σόμπα, που καταναλώνονται την τελευταία ημέρα του χρόνου και συμβολίζουν τη μακροζωία.
ミッドタウン八重洲イルミネーション！東京駅目の前のクリスマスが過去最大級に進化 Tokyo,Yaesu Christmas illumination 2026 DJI Osmo Pocket 4Phttps://t.co/zokxirZWed— VeryJAPAN (@Very_JAPAN) November 22, 2026
三連休週末にぜひ
12/25まで、過去最大級となる高さ約7mのクリスマスツリーを設置#イルミネーション #八重洲 pic.twitter.com/5hOblkp893
Ιδιαίτερη θέση στους εορτασμούς κατέχει το έθιμο κατά το οποίο οι καμπάνες των βουδιστικών ναών χτυπούν 108 φορές γύρω από την αλλαγή του χρόνου.
Το Time Out προτείνει στους ταξιδιώτες να παραμείνουν στην ιαπωνική πρωτεύουσα και ανήμερα την Πρωτοχρονιά, προκειμένου να συμμετάσχουν στο χατσουμόντε, την πρώτη επίσκεψη του έτους σε ναό ή ιερό.
It’s officially the beginning of our holiday season. Next week begins— Lorelei A Henrickson (@LoreleiAH1947) November 21, 2026
Thanksgiving, Thursday, November 26.
Then Christmas Eve and Christmas Day, December 24 & 25,
New Year’s Eve on the 31.
Hanukkah also falls December 4 ~ through 12 this year. 🕯️✨…
Μεταξύ των δημοφιλέστερων σημείων είναι το σιντοϊστικό ιερό Μέιτζι Τζίνγκου και ο βουδιστικός ναός Σένσο-τζι, όπου συγκεντρώνεται πλήθος πιστών και επισκεπτών.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr