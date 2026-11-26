Κάθε γωνιά του πλανήτη έχει τον δικό της τρόπο να υποδέχεται το νέο έτος - Υπάρχουν προορισμοί για κάθε γούστο και με διαφορετικές παραδόσεις

Time Out παρουσιάζει τους καλύτερους προορισμούς στον κόσμο



Κάθε γωνιά του πλανήτη έχει τον δικό της τρόπο να υποδέχεται το νέο έτος. Στη Μαδρίτη καταναλώνουν 12 ρώγες σταφυλιού με τους χτύπους του ρολογιού, στο Ρίο ντε Τζανέιρο ντύνονται στα λευκά και πηδούν πάνω από επτά κύματα για καλή τύχη, ενώ στο Ρέικιαβικ οι ίδιοι οι κάτοικοι αναλαμβάνουν να φωτίσουν τον ουρανό με πυροτεχνήματα.







1. Σίδνεϊ, Αυστραλία Το Σίδνεϊ διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των περισσότερων μεγάλων πόλεων του κόσμου: λόγω της γεωγραφικής του θέσης, είναι μία από τις πρώτες που υποδέχονται το νέο έτος.



Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώνονται σε σκάφη και γύρω από το λιμάνι για να παρακολουθήσουν τα πυροτεχνήματα που φωτίζουν τη διάσημη γέφυρα του Σίδνεϊ και την Όπερα. Στις 21:00 πραγματοποιείται ένα πρώτο σόου για οικογένειες, ενώ τα μεσάνυχτα ακολουθεί το κεντρικό θέαμα.



Η αλλαγή του χρόνου συμπίπτει, μάλιστα, με την κορύφωση του αυστραλιανού καλοκαιριού, προσφέροντας ιδιαίτερα ευχάριστες θερμοκρασίες.



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Με το 2026 να πλησιάζει στο τέλος του, το ταξιδιωτικό περιοδικόπαρουσιάζει τους καλύτερους προορισμούς στον κόσμο για την υποδοχή του 2027 , επιλέγοντας πόλεις που ξεχωρίζουν για τις εντυπωσιακές εκδηλώσεις, τα ιδιαίτερα έθιμα και την εορταστική τους ατμόσφαιρα.Κάθε γωνιά του πλανήτη έχει τον δικό της τρόπο να υποδέχεται το νέο έτος. Στηκαταναλώνουν 12 ρώγες σταφυλιού με τους χτύπους του ρολογιού, στοντύνονται στα λευκά και πηδούν πάνω από επτά κύματα για καλή τύχη, ενώ στο Ρέικιαβικ οι ίδιοι οι κάτοικοι αναλαμβάνουν να φωτίσουν τον ουρανό με πυροτεχνήματα.Είτε πρόκειται για ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι είτε για την αντίστροφη μέτρηση σε μια παραλία ή τη συμμετοχή σε ένα παραδοσιακό έθιμο, οι επιλογές για την αλλαγή του χρόνου είναι πολλές.Το Σίδνεϊ διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των περισσότερων μεγάλων πόλεων του κόσμου: λόγω της γεωγραφικής του θέσης, είναι μία από τις πρώτες που υποδέχονται το νέο έτος.Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώνονται σε σκάφη και γύρω από το λιμάνι για να παρακολουθήσουν τα πυροτεχνήματα που φωτίζουν τη διάσημη γέφυρα του Σίδνεϊ και την Όπερα. Στις 21:00 πραγματοποιείται ένα πρώτο σόου για οικογένειες, ενώ τα μεσάνυχτα ακολουθεί το κεντρικό θέαμα.Η αλλαγή του χρόνου συμπίπτει, μάλιστα, με την κορύφωση του αυστραλιανού καλοκαιριού, προσφέροντας ιδιαίτερα ευχάριστες θερμοκρασίες.Το Time Out προτείνει τους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους και το πάρκο The Domain, όπου υπάρχουν δωρεάν σημεία παρακολούθησης των πυροτεχνημάτων. Οι επισκέπτες, ωστόσο, θα πρέπει να φτάσουν αρκετές ώρες νωρίτερα.

2. Εδιμβούργο, Σκωτία Λίγες πόλεις γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά όπως το Εδιμβούργο. Το φημισμένο φεστιβάλ Χόγκμανι διαρκεί από τις 29 Δεκεμβρίου έως την 1η Ιανουαρίου και περιλαμβάνει ένα τεράστιο υπαίθριο πάρτι στην Πρίνσες Στριτ, πυροτεχνήματα πάνω από το κάστρο της πόλης και συναυλίες.



Φέτος, σύμφωνα με το Time Out, πρωταγωνιστές της συναυλίας Concert in the Gardens θα είναι οι Underworld.



Ξεχωριστή θέση στις εκδηλώσεις κατέχει και η παραδοσιακή λαμπαδηδρομία στους δρόμους της πόλης, η οποία συνήθως σηματοδοτεί την έναρξη των εορτασμών.



Οι επισκέπτες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τόσο το υπαίθριο πάρτι όσο και τη συναυλία θα πρέπει να προμηθευτούν ξεχωριστά εισιτήρια.



3. Νέα Υόρκη, ΗΠΑ Μπορεί να αποτελεί μία από τις πιο προβλέψιμες επιλογές, ωστόσο ελάχιστες πόλεις προσφέρουν τόσες δυνατότητες διασκέδασης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς όσο η Νέα Υόρκη.



Από την εμβληματική κάθοδο της φωτεινής μπάλας στην Τάιμς Σκουέρ μέχρι τα πάρτι σε κάθε γειτονιά της μεγαλούπολης, οι εκδηλώσεις καλύπτουν όλα τα γούστα.



Για όσους θέλουν να αποφύγουν τον συνωστισμό της Τάιμς Σκουέρ, το Time Out προτείνει τους εορτασμούς στην Γκραντ Άρμι Πλάζα του Μπρούκλιν, με ζωντανή μουσική και πυροτεχνήματα τα μεσάνυχτα.



Μια διαφορετική επιλογή είναι ο καθιερωμένος μεταμεσονύκτιος αγώνας δρόμου στο Σέντραλ Παρκ, με τους συμμετέχοντες να υποδέχονται το νέο έτος διανύοντας περίπου 6,4 χιλιόμετρα.



4. Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία Το πρωτοχρονιάτικο πάρτι στην εμβληματική παραλία της Κοπακαμπάνα αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες στον κόσμο, ιδιαίτερα για όσους επιλέξουν να συμμετάσχουν στα τοπικά έθιμα.



Οι κάτοικοι φορούν λευκά ρούχα και, μόλις το ρολόι δείξει μεσάνυχτα, πηδούν πάνω από επτά κύματα για καλή τύχη τη νέα χρονιά.



Χιλιάδες άνθρωποι υποδέχονται το νέο έτος ξυπόλυτοι στην άμμο, με τα πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό πάνω από τη θάλασσα.



Πολλοί ντόπιοι ρίχνουν επίσης λευκά λουλούδια στο νερό ως προσφορά στη Γιεμανζά, τη θεότητα της θάλασσας, προσδοκώντας καλοτυχία για τη χρονιά που αρχίζει.



5. Λονδίνο, Βρετανία Περίπου 100.000 άνθρωποι συγκεντρώνονται στις όχθες του Τάμεση για να ακούσουν τους χτύπους του Μπιγκ Μπεν και να παρακολουθήσουν ένα δωδεκάλεπτο θέαμα με πυροτεχνήματα, μουσική και drones, με επίκεντρο τον Τροχό του Λονδίνου.



Η πρόσβαση στις επίσημες ζώνες παρακολούθησης απαιτεί εισιτήριο, με τις τιμές, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να κυμαίνονται από 20 έως 55 λίρες.



Το Time Out επισημαίνει επίσης ότι το Πρίμροουζ Χιλ, ένα από τα δημοφιλέστερα σημεία με πανοραμική θέα στη βρετανική πρωτεύουσα, θα παραμείνει κλειστό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.



6. Τσιάνγκ Μάι, Ταϊλάνδη Εκτός από την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά και τις ευχάριστες θερμοκρασίες του Δεκεμβρίου, η Τσιάνγκ Μάι διαθέτει μία από τις πιο εντυπωσιακές πρωτοχρονιάτικες παραδόσεις στον κόσμο.



Χιλιάδες χάρτινα φαναράκια απελευθερώνονται στον νυχτερινό ουρανό, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα. Το έθιμο συμβολίζει ένα νέο ξεκίνημα και θεωρείται ότι φέρνει καλή τύχη.



Ωστόσο, λόγω των κινδύνων για την εναέρια κυκλοφορία, ισχύουν αυστηροί περιορισμοί για την απελευθέρωση των φαναριών. Σύμφωνα με το Time Out, επιτρέπεται μόνο μεταξύ 19:00 και 01:00 την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και σε συγκεκριμένες περιοχές, μακριά από το αεροδρόμιο.



7. Ρέικιαβικ, Ισλανδία Η πρωτεύουσα της Ισλανδίας δεν διοργανώνει επίσημο σόου πυροτεχνημάτων, γεγονός που δεν την εμποδίζει να προσφέρει ένα από τα εντυπωσιακότερα θεάματα στον κόσμο.



Οι κάτοικοι αγοράζουν πυροτεχνήματα από τις εθελοντικές ομάδες έρευνας και διάσωσης της Ισλανδίας, ενισχύοντας οικονομικά τη λειτουργία τους, και τα ανάβουν τα μεσάνυχτα, φωτίζοντας ολόκληρη την πόλη.



Νωρίτερα, σχεδόν ολόκληρη η χώρα παρακολουθεί την καθιερωμένη τηλεοπτική σατιρική εκπομπή Áramótaskaup, η οποία σχολιάζει με χιούμορ τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς.



Το Time Out προτείνει στους επισκέπτες να βρεθούν σε μία από τις δέκα μεγάλες φωτιές που ανάβουν στις γειτονιές της πόλης στις 20:30 και στη συνέχεια να κατευθυνθούν προς τον εμβληματικό ναό Χάλγκριμσκίρκια για να παρακολουθήσουν τα πυροτεχνήματα.



8. Φουντσάλ, Μαδέρα Η πρωτεύουσα του πορτογαλικού νησιού της Μαδέρας έχει μακρά παράδοση στα πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα, με το θέαμά της να έχει κατακτήσει στο παρελθόν ακόμη και το ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη επίδειξη πυροτεχνημάτων στον κόσμο.



Στους περσινούς εορτασμούς χρησιμοποιήθηκαν 22 τόνοι πυροτεχνημάτων μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά, ενώ 11 κρουαζιερόπλοια είχαν καταπλεύσει στο λιμάνι, προκειμένου οι επιβάτες τους να παρακολουθήσουν το θέαμα από τη θάλασσα.



Η αμφιθεατρική διάταξη της πόλης γύρω από τον κόλπο προσφέρει εξαιρετική θέα σχεδόν από κάθε σημείο.



Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, το Time Out προτείνει τους λόφους πάνω από την πόλη, ενώ όσοι προτιμούν να βρίσκονται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων μπορούν να επισκεφθούν την παλιά πόλη, όπου στήνονται υπαίθριοι πάγκοι με φαγητό και διοργανώνονται μουσικές εκδηλώσεις.



9. Βιέννη, Αυστρία Η αυστριακή πρωτεύουσα υποδέχεται το νέο έτος χορεύοντας βαλς. Η καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη διαδρομή Silvesterpfad μετατρέπει το ιστορικό κέντρο της Βιέννης σε ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι, με δωρεάν πρόσβαση από τις 14:00 έως τις 02:00.



Σε διάφορα σημεία της πόλης στήνονται μουσικές σκηνές και πάγκοι με ζεστά ποτά και αφρώδη κρασιά.



Τα μεσάνυχτα, η περίφημη καμπάνα Πούμεριν του καθεδρικού ναού του Αγίου Στεφάνου σηματοδοτεί την έλευση του νέου έτους. Ακολουθούν οι νότες του βαλς «Στον ωραίο γαλάζιο Δούναβη», με τους παρευρισκόμενους να χορεύουν στους δρόμους.



Οι φετινοί εορτασμοί έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς η καμπάνα συμπληρώνει 75 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας διοργανώνονται συνήθως μαθήματα βαλς, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να προμηθευτούν μικρά γουρουνάκια από αμυγδαλόπαστα, τα οποία αποτελούν παραδοσιακό σύμβολο καλοτυχίας.



10. Τόκιο, Ιαπωνία Η Ιαπωνία διαθέτει πλήθος παραδόσεων για την υποδοχή του νέου έτους, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όσους επιλέξουν να περάσουν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Τόκιο.



Εκτός από τα πάρτι και τις εκδηλώσεις για την αντίστροφη μέτρηση, οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν τα παραδοσιακά νουντλς τοσικόσι σόμπα, που καταναλώνονται την τελευταία ημέρα του χρόνου και συμβολίζουν τη μακροζωία.



Ιδιαίτερη θέση στους εορτασμούς κατέχει το έθιμο κατά το οποίο οι καμπάνες των βουδιστικών ναών χτυπούν 108 φορές γύρω από την αλλαγή του χρόνου.



Το Time Out προτείνει στους ταξιδιώτες να παραμείνουν στην ιαπωνική πρωτεύουσα και ανήμερα την Πρωτοχρονιά, προκειμένου να συμμετάσχουν στο χατσουμόντε, την πρώτη επίσκεψη του έτους σε ναό ή ιερό.



Μεταξύ των δημοφιλέστερων σημείων είναι το σιντοϊστικό ιερό Μέιτζι Τζίνγκου και ο βουδιστικός ναός Σένσο-τζι, όπου συγκεντρώνεται πλήθος πιστών και επισκεπτών.