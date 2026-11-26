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Γάζα: Εννέα νεκροί σε πλήγματα του Ισραήλ, περιλαμβανομένου του υφυπουργού Παιδείας του παλαιστινιακού θύλακα
Γάζα: Εννέα νεκροί σε πλήγματα του Ισραήλ, περιλαμβανομένου του υφυπουργού Παιδείας του παλαιστινιακού θύλακα
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας εκστρατείας στοχευμένων φόνων μελών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Χαμάς
Τουλάχιστον εννέα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύκτας στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και πυρά, ανακοίνωσαν γιατροί, περιλαμβανομένου ενός διορισμένου από τη Χαμάς υφυπουργού Παιδείας, την τρίτη συναπτή νύκτα αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ πριν περισσότερο από έναν χρόνο.
Γιατροί επεσήμαναν ότι ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα είχε στόχο διαμέρισμα στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο Χάλεντ Αμπού Νάντα, υφυπουργός Παιδείας του παλαιστινιακού θύλακα, και η σύζυγός του.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας εκστρατείας στοχευμένων φόνων μελών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Χαμάς. Πρόσθεσε επίσης ότι τον τελευταίο μήνα το Ισραήλ έχει εξουδετερώσει περίπου 80 μαχητές της Χαμάς.
«Κανένας τρομοκράτης δεν είναι στο απυρόβλητο και κανείς στην ηγεσία της Χαμάς δεν θα καταφέρει να γλιτώσει από εμάς», προειδοποίησε ο Νετανιάχου.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι Αμπού Νάντα ήταν υπεύθυνος για τα οικονομικά της Χαμάς και διαχειριζόταν το δίκτυο τραπεζών και επενδύσεων της παλαιστινιακής οργάνωσης, κατευθύνοντας πόρους προς ένοπλες ενέργειες και για την ενίσχυση των δυνάμεών της. Σύμφωνα με τον στρατό, ο θάνατός του ενδέχεται να αποδυναμώσει την ικανότητα της οργάνωσης να διαχειρίζεται τα οικονομικά της και να υποστηρίζει τις στρατιωτικές της ικανότητες.
Ο Αμπού Νάντα είναι ο τρίτος ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς που σκοτώνεται σε επίθεση του Ισραήλ από την Τρίτη.
Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο του Αμπού Νάντα , αλλά δεν σχολίασε τον ρόλο του. Η παλαιστινιακή οργάνωση κατήγγειλε ως «ειδεχθές έγκλημα» τη στοχοθέτηση από το Ισραήλ ακαδημαϊκών και πολιτικών.
Παράλληλα εκτίμησε ότι η συνεχιζόμενη πολιτική «δολοφονιών» του Ισραήλ παραβιάζει τη συμφωνία εκεχειρίας και το διεθνές δίκαιο, ενώ πρόσθεσε ότι θεωρεί πολιτικά και ηθικά υπεύθυνο το Συμβούλιο της Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επειδή δεν κατάφερε να σταματήσει τις επιθέσεις και επειδή προσφέρει την κάλυψη που ενθάρρυνε νέους φόνους και επιθέσεις εναντίον αμάχων.
Στο μεταξύ σε δύο άλλες αεροπορικές επιδρομές σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι στη συνοικία Τούφα και στον καταυλισμό προσφύγων Μπιτς, πρόσθεσαν διασώστες. Αργότερα σήμερα διασώστες ανέφεραν ότι ένας 62χρονος άνδρας σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στο ανατολικό τμήμα του καταυλισμού προσφύγων Μπουρέιτζ.
Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει τους επτά αυτούς θανάτους.
Το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας λέγοντας ότι στοχοθετεί τη Χαμάς, όμως έχει σκοτώσει επίσης πολλούς αμάχους. Το ειρηνευτικό σχέδιο, που έχει τη στήριξη του Τραμπ, δεν έχει καταφέρει να βάλει τέλος στη βία στη Γάζα ή να διασφαλίσει τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης.
Περισσότεροι από 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μετά την έναρξη της ισχύος της εκεχειρίας, στις 10 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP η οποία βασίζεται σε στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας. Την ίδια περίοδο, ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει την απώλεια επτά στρατιωτών, καθώς και ενός πολίτη.
Τα στρατεύματα του Ισραήλ ελέγχουν περίπου τα δύο τρίτα της Γάζας, μια περιοχή μεγαλύτερη από αυτή που έλεγχαν όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία. Η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο μιας στενής λωρίδας γης κατά μήκος της θάλασσας.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Γιατροί επεσήμαναν ότι ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα είχε στόχο διαμέρισμα στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο Χάλεντ Αμπού Νάντα, υφυπουργός Παιδείας του παλαιστινιακού θύλακα, και η σύζυγός του.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας εκστρατείας στοχευμένων φόνων μελών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Χαμάς. Πρόσθεσε επίσης ότι τον τελευταίο μήνα το Ισραήλ έχει εξουδετερώσει περίπου 80 μαχητές της Χαμάς.
«Κανένας τρομοκράτης δεν είναι στο απυρόβλητο και κανείς στην ηγεσία της Χαμάς δεν θα καταφέρει να γλιτώσει από εμάς», προειδοποίησε ο Νετανιάχου.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι Αμπού Νάντα ήταν υπεύθυνος για τα οικονομικά της Χαμάς και διαχειριζόταν το δίκτυο τραπεζών και επενδύσεων της παλαιστινιακής οργάνωσης, κατευθύνοντας πόρους προς ένοπλες ενέργειες και για την ενίσχυση των δυνάμεών της. Σύμφωνα με τον στρατό, ο θάνατός του ενδέχεται να αποδυναμώσει την ικανότητα της οργάνωσης να διαχειρίζεται τα οικονομικά της και να υποστηρίζει τις στρατιωτικές της ικανότητες.
Ο Αμπού Νάντα είναι ο τρίτος ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς που σκοτώνεται σε επίθεση του Ισραήλ από την Τρίτη.
Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο του Αμπού Νάντα , αλλά δεν σχολίασε τον ρόλο του. Η παλαιστινιακή οργάνωση κατήγγειλε ως «ειδεχθές έγκλημα» τη στοχοθέτηση από το Ισραήλ ακαδημαϊκών και πολιτικών.
Παράλληλα εκτίμησε ότι η συνεχιζόμενη πολιτική «δολοφονιών» του Ισραήλ παραβιάζει τη συμφωνία εκεχειρίας και το διεθνές δίκαιο, ενώ πρόσθεσε ότι θεωρεί πολιτικά και ηθικά υπεύθυνο το Συμβούλιο της Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επειδή δεν κατάφερε να σταματήσει τις επιθέσεις και επειδή προσφέρει την κάλυψη που ενθάρρυνε νέους φόνους και επιθέσεις εναντίον αμάχων.
Στο μεταξύ σε δύο άλλες αεροπορικές επιδρομές σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι στη συνοικία Τούφα και στον καταυλισμό προσφύγων Μπιτς, πρόσθεσαν διασώστες. Αργότερα σήμερα διασώστες ανέφεραν ότι ένας 62χρονος άνδρας σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στο ανατολικό τμήμα του καταυλισμού προσφύγων Μπουρέιτζ.
Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει τους επτά αυτούς θανάτους.
Το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας λέγοντας ότι στοχοθετεί τη Χαμάς, όμως έχει σκοτώσει επίσης πολλούς αμάχους. Το ειρηνευτικό σχέδιο, που έχει τη στήριξη του Τραμπ, δεν έχει καταφέρει να βάλει τέλος στη βία στη Γάζα ή να διασφαλίσει τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης.
Περισσότεροι από 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μετά την έναρξη της ισχύος της εκεχειρίας, στις 10 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP η οποία βασίζεται σε στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας. Την ίδια περίοδο, ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει την απώλεια επτά στρατιωτών, καθώς και ενός πολίτη.
Τα στρατεύματα του Ισραήλ ελέγχουν περίπου τα δύο τρίτα της Γάζας, μια περιοχή μεγαλύτερη από αυτή που έλεγχαν όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία. Η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο μιας στενής λωρίδας γης κατά μήκος της θάλασσας.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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