Το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα προηγείται, έστω και οριακά, στις δημοσκοπήσεις, με το ακροδεξιό Vox να διεκδικεί ρόλο κυβερνητικού εταίρου – Από την Ανδαλουσία και τη Χώρα των Βάσκων έως την Καταλονία, οι εκλογικές περιφέρειες που θα καθορίσουν τις πολιτικές εξελίξεις

Φρανθίσκο Φράνκο, κινδυνεύει ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, στις



Πρόκειται για τη Σεβίλλη, στην Ανδαλουσία, ένα από τα ιστορικότερα προπύργια των Σοσιαλιστών, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) μπορεί να ανατρέψει μια πολιτική παράδοση σχεδόν μισού αιώνα.







Το Λαϊκό Κόμμα προηγείται - έστω και οριακά - στις δημοσκοπήσεις, ενώ το ακροδεξιό Vox αναμένεται να καταλάβει την τρίτη θέση, συγκεντρώνοντας αρκετές ψήφους ώστε να μπορεί να στηρίξει μια κυβέρνηση συνασπισμού με τους συντηρητικούς.



Οι Σοσιαλιστές του Σάντσεθ βρίσκονται στη δεύτερη θέση, ενώ ο κατακερματισμός των μικρότερων κομμάτων της Αριστεράς περιορίζει σημαντικά τις πιθανότητες σχηματισμού ενός νέου κυβερνητικού συνασπισμού υπό την ηγεσία του.



Politico από την αποκατάσταση της δημοκρατίας αναδεικνύει πέντε περιοχές που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς την εκλογική βραδιά. Πρόκειται για παραδοσιακά κομματικά προπύργια, τα οποία απειλούνται, περιοχές που λειτουργούν ως «βαρόμετρα» του εθνικού αποτελέσματος και περιφέρειες όπου οι τοπικές πολιτικές αντιπαραθέσεις μπορούν να καθορίσουν ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα.



1. Σεβίλλη, Ανδαλουσία: Το τελευταίο απόρθητο προπύργιο των Σοσιαλιστών Η Ανδαλουσία αποτελεί παραδοσιακά την ισχυρότερη εκλογική βάση του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Λόγω του μεγάλου πληθυσμού της, εκλέγει περισσότερους βουλευτές στο ισπανικό Κοινοβούλιο από οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια της χώρας.



Στην περιοχή βρίσκεται η Σεβίλλη, η μοναδική επαρχία όπου οι Σοσιαλιστές έχουν επικρατήσει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση από το 1977, όταν η Ισπανία επέστρεψε στη δημοκρατία, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Φράνκο.



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Η υποστήριξη προς το κόμμα του έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια, εν μέρει εξαιτίας μιας σειράς σκανδάλων. Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, οι Σοσιαλιστές συγκέντρωσαν στη Σεβίλλη το 37% των ψήφων, με το Λαϊκό Κόμμα να ακολουθεί σε απόσταση μόλις τριών και πλέον ποσοστιαίων μονάδων.



Η διαφορά είναι εντυπωσιακή σε σχέση με τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, όταν οι Σοσιαλιστές εξασφάλιζαν κατά μέσο όρο πάνω από το 50% των ψήφων της επαρχίας σε κάθε βουλευτική αναμέτρηση.



Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Λαϊκό Κόμμα ενδέχεται να επικρατήσει στη Σεβίλλη στις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, ένα αποτέλεσμα που θα σηματοδοτούσε ιστορική ήττα για τους Σοσιαλιστές.



Να χάσει τη μοναδική επαρχία στην οποία το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει επικρατήσει σε όλες τις βουλευτικές εκλογές μετά την πτώση της δικτατορίας του στρατηγού, κινδυνεύει ο πρωθυπουργός της Ισπανίας,, στις πρόωρες εκλογές της 29ης Νοεμβρίου Πρόκειται για τη, στην, ένα από τα ιστορικότερα προπύργια των Σοσιαλιστών, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα () μπορεί να ανατρέψει μια πολιτική παράδοση σχεδόν μισού αιώνα.Η πιθανή απώλεια της Σεβίλλης αποτελεί μόνο μία από τις σημαντικές αλλαγές στον εκλογικό χάρτη της Ισπανίας που προβλέπουν οι δημοσκόποι ενόψει της αναμέτρησης της Κυριακής.Τοπροηγείται - έστω και οριακά - στις δημοσκοπήσεις, ενώ το ακροδεξιόαναμένεται να καταλάβει την τρίτη θέση, συγκεντρώνοντας αρκετές ψήφους ώστε να μπορεί να στηρίξει μια κυβέρνηση συνασπισμού με τους συντηρητικούς.Οι Σοσιαλιστές τουβρίσκονται στη δεύτερη θέση, ενώ ο κατακερματισμός των μικρότερων κομμάτων της Αριστεράς περιορίζει σημαντικά τις πιθανότητες σχηματισμού ενός νέου κυβερνητικού συνασπισμού υπό την ηγεσία του.Μια ανάλυση των αποτελεσμάτων όλων των βουλευτικών εκλογών της Ισπανίας που έκανε τοαπό την αποκατάσταση της δημοκρατίας αναδεικνύει πέντε περιοχές που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς την εκλογική βραδιά. Πρόκειται για παραδοσιακά κομματικά προπύργια, τα οποία απειλούνται, περιοχές που λειτουργούν ως «βαρόμετρα» του εθνικού αποτελέσματος και περιφέρειες όπου οι τοπικές πολιτικές αντιπαραθέσεις μπορούν να καθορίσουν ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα.αποτελεί παραδοσιακά την ισχυρότερη εκλογική βάση του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Λόγω του μεγάλου πληθυσμού της, εκλέγει περισσότερους βουλευτές στο ισπανικό Κοινοβούλιο από οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια της χώρας.Στην περιοχή βρίσκεται η Σεβίλλη, η μοναδική επαρχία όπου οι Σοσιαλιστές έχουν επικρατήσει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση από το, όταν η Ισπανία επέστρεψε στη δημοκρατία, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Φράνκο.Δεν είναι τυχαίο ότι ο Σάντσεθ επέλεξε τη Σεβίλλη για την έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας, επιχειρώντας να διατηρήσει το παραδοσιακό εκλογικό του ακροατήριο και να ανακτήσει το χαμένο έδαφος.Η υποστήριξη προς το κόμμα του έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια, εν μέρει εξαιτίας μιας σειράς σκανδάλων. Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, οι Σοσιαλιστές συγκέντρωσαν στη Σεβίλλη το 37% των ψήφων, με το Λαϊκό Κόμμα να ακολουθεί σε απόσταση μόλις τριών και πλέον ποσοστιαίων μονάδων.Η διαφορά είναι εντυπωσιακή σε σχέση με τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, όταν οι Σοσιαλιστές εξασφάλιζαν κατά μέσο όρο πάνω από το 50% των ψήφων της επαρχίας σε κάθε βουλευτική αναμέτρηση.Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Λαϊκό Κόμμα ενδέχεται να επικρατήσει στη Σεβίλλη στις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, ένα αποτέλεσμα που θα σηματοδοτούσε ιστορική ήττα για τους Σοσιαλιστές.

2. Λα Κανιάδα ντε Βερίτς, Αραγονία: Το χωριό των 63 ψηφοφόρων που «προβλέπει» τον νικητή Η Αραγονία, στη βορειοανατολική Ισπανία, έχει αποκτήσει τη φήμη του «Οχάιο της Ισπανίας», καθώς από το 1977 ψηφίζει σταθερά το κόμμα που τελικά αναδεικνύεται πρώτο σε εθνικό επίπεδο.



Οι τρεις επαρχίες της, η Ουέσκα, η Σαραγόσα και η Τερουέλ, θεωρούνται μια μικρογραφία της χώρας.



Η Σαραγόσα αποτελεί σημαντικό αστικό κέντρο, ενώ οι αγροτικές περιοχές της Ουέσκα και της Τερουέλ παρουσιάζουν χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα άλλων αραιοκατοικημένων περιοχών, που στην Ισπανία αποκαλούνται «España vaciada», δηλαδή «η Ισπανία που αδειάζει».



Μέσα στην Αραγονία, ορισμένοι μικροσκοπικοί δήμοι παρουσιάζουν αξιοσημείωτη συνέπεια στην πρόβλεψη του εθνικού αποτελέσματος.



Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Λα Κανιάδα ντε Βερίτς, όπου το 2023 οι μόλις 63 ψηφοφόροι επέλεξαν το κόμμα που αναδείχθηκε πρώτο σε ολόκληρη τη χώρα. Ήταν η 14η συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση κατά την οποία το συγκεκριμένο χωριό ψήφισε τον τελικό νικητή.



Στις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν ότι η Αραγονία θα στηρίξει το Λαϊκό Κόμμα, όπως αναμένεται να συμβεί και σε εθνικό επίπεδο.



Η περιοχή παρουσιάζει διπλό ενδιαφέρον. Είτε θα προσφέρει μια πρώτη ένδειξη για το συνολικό αποτέλεσμα είτε, εάν αυτή τη φορά διαφοροποιηθεί από την υπόλοιπη χώρα, θα χάσει μέρος της φήμης της ως αξιόπιστου εκλογικού βαρόμετρου.



3. Βισκαΐα, Χώρα των Βάσκων: Η άνοδος του αριστερού EH Bildu και η βαριά σκιά της ETA Η ιδιαίτερη πολιτική ταυτότητα της Χώρας των Βάσκων βρίσκεται στο επίκεντρο της εκλογικής αναμέτρησης, καθώς το αριστερό εθνικιστικό κόμμα EH Bildu επιδιώκει να εξασφαλίσει για πρώτη φορά την πρωτιά σε ολόκληρη την περιφέρεια.



Ορισμένα στελέχη του κόμματος είχαν στο παρελθόν διασυνδέσεις με τη βασκική αυτονομιστική οργάνωση ETA, η οποία ευθυνόταν για τον θάνατο περισσότερων από 800 ανθρώπων πριν από τη διάλυσή της το 2018.



Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία, το EH Bildu έχει μετακινηθεί προς ένα πολιτικό μοντέλο που προσομοιάζει περισσότερο σε εκείνο ενός ευρωπαϊκού κόμματος της πράσινης Αριστεράς. Από την είσοδό του στις εθνικές εκλογές το 2015, έχει καταγράψει σημαντική ενίσχυση της επιρροής του. Το ποσοστό του στη Χώρα των Βάσκων αυξήθηκε από 15% σε 24% το 2023.



Οι σημερινές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το EH Bildu μπορεί να κερδίσει τις περισσότερες έδρες στη Βισκαΐα, προκαλώντας ισχυρό πλήγμα στο κεντροδεξιό Βασκικό Εθνικιστικό Κόμμα (PNV), το οποίο έχει επικρατήσει στην περιοχή στις περισσότερες εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις.



Μια νίκη του EH Bildu θα σηματοδοτούσε την επιτυχημένη μετάβασή του στην κεντρική πολιτική σκηνή, ενώ θα μπορούσε να ανοίξει νέο κύκλο αντιπαράθεσης με μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνασπισμού του Λαϊκού Κόμματος και του Vox.



4. Βαρκελώνη, Καταλονία: Η περιφέρεια που μπορεί να καθορίσει ποιος θα κυβερνήσει Η Καταλονία, στη βορειοανατολική Ισπανία, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκλογικές περιφέρειες της χώρας, καθώς εκλέγει τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών στο Κογκρέσο.



Οι εκπρόσωποί της αναλαμβάνουν συχνά ρόλο ρυθμιστή στον σχηματισμό κυβερνήσεων, καθώς τα μεγάλα εθνικά κόμματα χρειάζονται την υποστήριξη περιφερειακών πολιτικών δυνάμεων για να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία.



Το πολιτικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από έντονο κατακερματισμό. Πολλά κόμματα διεκδικούν την ψήφο των Καταλανών, με το ζήτημα της ανεξαρτησίας να συνυπάρχει με τις παραδοσιακές ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς.



Τα εκλογικά αποτελέσματα παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις. Καμία από τις τέσσερις επαρχίες της Καταλονίας δεν έχει ψηφίσει το ίδιο κόμμα σε όλες τις εκλογές από το 1997.



Στην αναμέτρηση της 29ης Νοεμβρίου, οι περιορισμένες πιθανότητες του Σάντσεθ να σχηματίσει νέα κυβέρνηση συνασπισμού εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την εκλογική επίδοση της Ρεπουμπλικανικής Αριστεράς της Καταλονίας (ERC).



Στον αντίποδα, ένα νέο αντιμεταναστευτικό κόμμα, η Καταλανική Συμμαχία, προσελκύει ψηφοφόρους από τον χώρο της Δεξιάς. Παρότι η Καταλανική Συμμαχία επέλεξε να μη συμμετάσχει στις εκλογές, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η ηπιότερη ρητορική του Vox απέναντι στην Καταλονία αντανακλά την προσπάθειά του να προσελκύσει ψηφοφόρους που διαφορετικά θα στήριζαν το συγκεκριμένο κόμμα.



Σύμφωνα με ανάλυση της εφημερίδας El País, η Βαρκελώνη είναι, μετά τη Μαδρίτη, η περιφέρεια με τις περισσότερες έδρες των οποίων η κατανομή παραμένει αβέβαιη.



Το ποια κόμματα θα καταφέρουν να τις εξασφαλίσουν ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό για τις διαπραγματεύσεις σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις εκλογές.



5. Μούρθια: Το προπύργιο του Vox και το στοίχημα της εισόδου στην κυβέρνηση Το ακροδεξιό Vox επιδιώκει να συμμετάσχει για πρώτη φορά στην εθνική κυβέρνηση μετά τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου. Το κόμμα κέρδισε την πρώτη του έδρα στο ισπανικό Κοινοβούλιο το 2019, ενώ την ίδια χρονιά αναδείχθηκε πρώτο σε ποσοστό ψήφων στην παράκτια περιφέρεια της Μούρθια. Έκτοτε, η περιοχή θεωρείται ένα από τα πρώτα ισχυρά εκλογικά προπύργια του Vox.



Η επιτυχία του κόμματος στις επικείμενες εκλογές δεν θα εξαρτηθεί απαραίτητα από το εάν θα καταφέρει να επικρατήσει σε συγκεκριμένες επαρχίες. Το σημαντικότερο για την ηγεσία του είναι να αυξήσει το ποσοστό του σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερες κοινοβουλευτικές έδρες και να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση έναντι του Λαϊκού Κόμματος.



Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στη Μούρθια θα κυριαρχήσουν το PP και το Vox, τα οποία θα μπορούσαν να μοιραστούν συνολικά οκτώ από τις δέκα διαθέσιμες έδρες.



Σε εθνικό επίπεδο, οι εκτιμήσεις δίνουν στο Vox ποσοστό περίπου 18%. Εφόσον επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις, το κόμμα θα μπορούσε να αποκτήσει αποφασιστικό ρόλο στις μετεκλογικές διαπραγματεύσεις, ακόμη και χωρίς να αναδειχθεί πρώτο σε πολλές περιφέρειες.