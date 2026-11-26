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Κωνσταντινούπολη, η χειρότερη πόλη στον κόσμο για τους αλλοδαπούς εργαζομένους
Κωνσταντινούπολη, η χειρότερη πόλη στον κόσμο για τους αλλοδαπούς εργαζομένους
Στην τελευταία θέση της κατάταξης του InterNations η τουρκική μεγαλούπολη - Δυσαρέσκεια για τις οικονομικές συνθήκες, το ωράριο και την έλλειψη ευελιξίας στην εργασία
Στην τελευταία θέση μεταξύ 33 πόλεων διεθνώς κατατάσσεται η Κωνσταντινούπολη όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας των αλλοδαπών, σύμφωνα με την έρευνα «Expat Insider 2026» του διεθνούς δικτύου InterNations.
Η αξιολόγηση βασίζεται στις απόψεις των αλλοδαπών εργαζομένων σχετικά με τις αποδοχές, την εργασιακή ασφάλεια, τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και τις συνθήκες απασχόλησης.
Στην έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περίπου 8.000 άτομα διεθνώς, τις τρεις πρώτες θέσεις κατέλαβαν το Ρας αλ Χάιμα των ΗΑΕ, το Άμστερνταμ και η Κοπεγχάγη.
Μόλις το 16% των ερωτηθέντων στην Κωνσταντινούπολη αξιολόγησε θετικά τις οικονομικές συνθήκες. Δυσαρέσκεια καταγράφεται και όσον αφορά το ωράριο και τις δυνατότητες ευέλικτης απασχόλησης στην τουρκική μεγαλούπολη.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 35% των αλλοδαπών εργαζομένων στην Κωνσταντινούπολη δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένο από το ωράριο εργασίας του, ενώ μόλις το 24% αξιολόγησε θετικά τις πρακτικές ευέλικτης εργασίας.
Η αξιολόγηση βασίζεται στις απόψεις των αλλοδαπών εργαζομένων σχετικά με τις αποδοχές, την εργασιακή ασφάλεια, τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και τις συνθήκες απασχόλησης.
Στην έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περίπου 8.000 άτομα διεθνώς, τις τρεις πρώτες θέσεις κατέλαβαν το Ρας αλ Χάιμα των ΗΑΕ, το Άμστερνταμ και η Κοπεγχάγη.
Μόλις το 16% των ερωτηθέντων στην Κωνσταντινούπολη αξιολόγησε θετικά τις οικονομικές συνθήκες. Δυσαρέσκεια καταγράφεται και όσον αφορά το ωράριο και τις δυνατότητες ευέλικτης απασχόλησης στην τουρκική μεγαλούπολη.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 35% των αλλοδαπών εργαζομένων στην Κωνσταντινούπολη δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένο από το ωράριο εργασίας του, ενώ μόλις το 24% αξιολόγησε θετικά τις πρακτικές ευέλικτης εργασίας.
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