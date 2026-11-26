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Ναυάγιο δεξαμενόπλοιου στην Ίμπιζα με έναν νεκρό: Εκτιμάται ότι μετέφερε έως 7.000 τόνους ντίζελ
Ναυάγιο δεξαμενόπλοιου στην Ίμπιζα με έναν νεκρό: Εκτιμάται ότι μετέφερε έως 7.000 τόνους ντίζελ
Μέχρι στιγμής, οι ισπανικές Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα αίτια της βύθισης του Med Emre ούτε τις εθνικότητες των μελών του πληρώματος
Ένας ναυτικός έχασε τη ζωή του μετά τη βύθιση δεξαμενόπλοιου που μετέφερε πετρέλαιο, τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε απόσταση περίπου 46 χιλιομέτρων από την Ίμπιζα της Ισπανίας.
Το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων Med Emre, υπό σημαία Μάλτας, εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλχεθίρας προς τη Βαρκελώνη και ενδέχεται να μετέφερε έως και 7.000 τόνους ντίζελ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου της περιφερειακής κυβέρνησης των Βαλεαρίδων Νήσων.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι διασώθηκαν και τα 17 μέλη του πληρώματος, ωστόσο ένας από τους ναυτικούς κατέληξε μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Καν Μίσες της Ίμπιζα. Έξι ακόμη μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο του νησιού και από εκεί σε δύο νοσοκομεία, με ελαφρά τραύματα και κυρίως συμπτώματα υποθερμίας.
Από τους υπόλοιπους ναυτικούς, πέντε μεταφέρθηκαν στη Βαλένθια, ενώ άλλοι πέντε παρέμειναν σε καλή κατάσταση της υγείας τους πάνω σε διασωστικό σκάφος.
Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν τρία ελικόπτερα και εμπορικά πλοία που έπλεαν στην ευρύτερη περιοχή. Η ισπανική υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης απέστειλε στο σημείο το Clara Campoamor, πλοίο εξειδικευμένο στην αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων, καθώς και ένα αεροσκάφος για την επιτήρηση της θαλάσσιας περιοχής του ναυαγίου.
Παράλληλα, οι αρμόδιες ισπανικές Αρχές ενεργοποίησαν το εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης στο επίπεδο 2, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.
Η περιφερειακή κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων ανακοίνωσε ότι συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με το ναυάγιο και τις πιθανές συνέπειές του, εξετάζοντας τον κίνδυνο διαρροής καυσίμων προτού αποφασίσει τη λήψη πρόσθετων μέτρων.
Μέχρι στιγμής, οι ισπανικές Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα αίτια της βύθισης του Med Emre ούτε τις εθνικότητες των μελών του πληρώματος.
Το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων Med Emre, υπό σημαία Μάλτας, εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλχεθίρας προς τη Βαρκελώνη και ενδέχεται να μετέφερε έως και 7.000 τόνους ντίζελ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου της περιφερειακής κυβέρνησης των Βαλεαρίδων Νήσων.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι διασώθηκαν και τα 17 μέλη του πληρώματος, ωστόσο ένας από τους ναυτικούς κατέληξε μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Καν Μίσες της Ίμπιζα. Έξι ακόμη μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο του νησιού και από εκεί σε δύο νοσοκομεία, με ελαφρά τραύματα και κυρίως συμπτώματα υποθερμίας.
Από τους υπόλοιπους ναυτικούς, πέντε μεταφέρθηκαν στη Βαλένθια, ενώ άλλοι πέντε παρέμειναν σε καλή κατάσταση της υγείας τους πάνω σε διασωστικό σκάφος.
Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν τρία ελικόπτερα και εμπορικά πλοία που έπλεαν στην ευρύτερη περιοχή. Η ισπανική υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης απέστειλε στο σημείο το Clara Campoamor, πλοίο εξειδικευμένο στην αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων, καθώς και ένα αεροσκάφος για την επιτήρηση της θαλάσσιας περιοχής του ναυαγίου.
Σε επιφυλακή για τον κίνδυνο θαλάσσιας ρύπανσης
Παράλληλα, οι αρμόδιες ισπανικές Αρχές ενεργοποίησαν το εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης στο επίπεδο 2, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.
Η περιφερειακή κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων ανακοίνωσε ότι συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με το ναυάγιο και τις πιθανές συνέπειές του, εξετάζοντας τον κίνδυνο διαρροής καυσίμων προτού αποφασίσει τη λήψη πρόσθετων μέτρων.
Μέχρι στιγμής, οι ισπανικές Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα αίτια της βύθισης του Med Emre ούτε τις εθνικότητες των μελών του πληρώματος.
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