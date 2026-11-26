Κοινό ανθρωποκτόνο δόλο αποδίδει στους εμπλεκόμενους η εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηρακλείου – Ζητά την παράταση της προσωρινής κράτησης των επτά προφυλακισμένων – Παραμένει η ανησυχία για νέες συγκρούσεις μεταξύ των δύο οικογενειών

16 κατηγορουμένων σε δίκη για την υπόθεση της αιματηρής σύγκρουσης της 1ης Νοεμβρίου 2025 στα



Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, η ποινική ευθύνη των κατηγορουμένων δεν περιορίζεται στο ποιος προκάλεσε τους θανάτους των δύο θυμάτων, αλλά εξετάζεται στη βάση της συνολικής συμμετοχής τους στην ένοπλη σύγκρουση.



39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Είχε προηγηθεί, την προηγούμενη νύχτα, έκρηξη σε κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη.



Για τις δύο ανθρωποκτονίες προτείνεται η παραπομπή 11 κατηγορουμένων, εννέα από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη και δύο από την πλευρά της οικογένειας Καργάκη.



Στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνονται αυτές της ανθρωποκτονίας και της απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, των άσκοπων πυροβολισμών και της πρόκλησης φθορών.







Στους δύο προσωρινά κρατούμενους από την πλευρά της



Στην εισαγγελική πρόταση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο κλίμα φόβου που εξακολουθεί να επικρατεί στα Βορίζια, καθώς κάτοικοι του χωριού εμφανίζονται διστακτικοί να καταθέσουν επώνυμα, υπό τον φόβο νέων συγκρούσεων μεταξύ των δύο οικογενειών.



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Παρά τα σενάρια που είχαν διατυπωθεί για τη μεταφορά της δίκης εκτός Κρήτης για λόγους ασφαλείας, η εισαγγελική πρόταση προβλέπει την εκδίκαση της υπόθεσης από Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της περιφέρειας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.



Τον τελικό λόγο για την παραπομπή των κατηγορουμένων έχει πλέον το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.



Την ίδια ώρα,



Την παραπομπήσε δίκη για την υπόθεση της αιματηρής σύγκρουσης της 1ης Νοεμβρίου 2025 στα Βορίζια Ηρακλείου προτείνει η εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηρακλείου, αποδίδοντας κοινό ανθρωποκτόνο δόλο στους εμπλεκόμενους στις δύο ανθρωποκτονίες.Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, η ποινική ευθύνη των κατηγορουμένων δεν περιορίζεται στο ποιος προκάλεσε τους θανάτους των δύο θυμάτων, αλλά εξετάζεται στη βάση της συνολικής συμμετοχής τους στην ένοπλη σύγκρουση.Από το αιματηρό περιστατικό έχασαν τη ζωή τους οκαι η. Είχε προηγηθεί, την προηγούμενη νύχτα, έκρηξη σε κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη.Για τις δύο ανθρωποκτονίες προτείνεται η παραπομπή 11 κατηγορουμένων, εννέα από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη και δύο από την πλευρά της οικογένειας Καργάκη.Στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνονται αυτές της ανθρωποκτονίας και της απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, των άσκοπων πυροβολισμών και της πρόκλησης φθορών.Για την υπόθεση της έκρηξης στην κατοικία προτείνεται η παραπομπή έξι κατηγορουμένων από την πλευρά της οικογένειας Καργάκη, ενώ ένας ακόμη κατηγορούμενος από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη αντιμετωπίζει αποκλειστικά την κατηγορία της διακεκριμένης παράνομης οπλοκατοχής.Στους δύο προσωρινά κρατούμενους από την πλευρά της οικογένειας Καργάκη αποδίδονται τουλάχιστον 16 απόπειρες ανθρωποκτονίας, μεταξύ των οποίων και σε βάρος ενός ανηλίκου. Αντίστοιχα, στους εννέα κατηγορουμένους από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη αποδίδονται, πέραν της ανθρωποκτονίας του Φανούρη Καργάκη, τουλάχιστον τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας.Στην εισαγγελική πρόταση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο κλίμα φόβου που εξακολουθεί να επικρατεί στα Βορίζια, καθώς κάτοικοι του χωριού εμφανίζονται διστακτικοί να καταθέσουν επώνυμα, υπό τον φόβο νέων συγκρούσεων μεταξύ των δύο οικογενειών.Υπό αυτές τις συνθήκες, η εισαγγελέας εισηγείται την παράταση της προσωρινής κράτησης και των επτά προφυλακισμένων, κρίνοντας ότι η επιβολή περιοριστικών όρων ή ο κατ’ οίκον περιορισμός δεν επαρκούν για την αποτροπή του κινδύνου τέλεσης νέων αδικημάτων.Παρά τα σενάρια που είχαν διατυπωθεί για τη μεταφορά της δίκης εκτός Κρήτης για λόγους ασφαλείας, η εισαγγελική πρόταση προβλέπει την εκδίκαση της υπόθεσης από Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της περιφέρειας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.Τον τελικό λόγο για την παραπομπή των κατηγορουμένων έχει πλέον το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.Την ίδια ώρα, η ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών παραμένει , με την Αστυνομία να διατηρεί τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή, προκειμένου να αποτραπούν νέα επεισόδια.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί επανειλημμένες αντεγκλήσεις μεταξύ γυναικών των δύο οικογενειών, ενώ τις αστυνομικές Αρχές απασχολεί και περιστατικό με θύμα ένα εξάχρονο παιδί.



Συγκεκριμένα, η Αστυνομία διερευνά καταγγελία σύμφωνα με την οποία ένας 12χρονος από την πλευρά της οικογένειας Καργάκη φέρεται να πυροβόλησε με αεροβόλο προς κινούμενο όχημα της οικογένειας Φραγκιαδάκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα εξάχρονο παιδί που επέβαινε σε αυτό.



Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία.