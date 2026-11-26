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Αεροσκάφος της FedEx βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο Μαϊάμι, δείτε βίντεο
Αεροσκάφος της FedEx βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο Μαϊάμι, δείτε βίντεο
Προβλήματα στις πτήσεις εν μέσω Thanksgiving - Έκλεισαν όλοι οι διάδρομοι του διεθνούς αεροδρομίου πλην ενός, σε μία από τις ημέρες με τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική κίνηση στις ΗΠΑ
Εμπορευματικό αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι χθες Τετάρτη το βράδυ, με αποτέλεσμα να κλείσουν όλες οι πίστες πλην μιας, εν μέσω τεράστιας κίνησης, λόγω της εορτής των ευχαριστιών στις ΗΠΑ.
«Αεροσκάφος της FedEx βγήκε από τον διάδρομο 26R του διεθνούς αεροδρομίου του Μαϊάμι περί τις 20:40» χθες (σ.σ. τοπική ώρα, στις 03:40 ώρα Ελλάδας), εξήγησε η διεύθυνση του αερολιμένα μέσω X, διευκρινίζοντας δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.
«Ευχαριστούμε τους επιβάτες μας για την υπομονή τους ενόσω εργαζόμαστε για να αποκαταστήσουμε την ομαλή λειτουργία μας με κάθε ασφάλεια», πρόσθεσε η πηγή αυτή, χωρίς να διευκρινίσει γιατί το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο.
«Αεροσκάφος της FedEx βγήκε από τον διάδρομο 26R του διεθνούς αεροδρομίου του Μαϊάμι περί τις 20:40» χθες (σ.σ. τοπική ώρα, στις 03:40 ώρα Ελλάδας), εξήγησε η διεύθυνση του αερολιμένα μέσω X, διευκρινίζοντας δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.
A FedEx cargo aircraft went off the runway at Miami International Airport in Florida, triggering a ground stop. pic.twitter.com/IMv6Ayimck— Open Source Intel (@Osint613) November 26, 2026
«Ευχαριστούμε τους επιβάτες μας για την υπομονή τους ενόσω εργαζόμαστε για να αποκαταστήσουμε την ομαλή λειτουργία μας με κάθε ασφάλεια», πρόσθεσε η πηγή αυτή, χωρίς να διευκρινίσει γιατί το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο.
Footage showing the FedEx Express MD-11F after it overran the runway at Miami International Airport tonight. As a result of the incident, a ground stop was issued. pic.twitter.com/ldraejGQ4v— OSINTdefender (@sentdefender) November 26, 2026
BREAKING: First images show the FedEx cargo plane that overran the runway at Miami International Airport. pic.twitter.com/UKMfHx0e45— Breaking911 (@Breaking911) November 26, 2026
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