Ζελένσκι προς ΗΠΑ: Δεν παραχωρούμε το Ντονμπάς για να τελειώσει ο πόλεμος – Στη Μόσχα οι Γουίτκοφ και Κούσνερ, τι θέλουν από τον Πούτιν

Ο Ουκρανός πρόεδρος απορρίπτει τις αμερικανικές πιέσεις για εδαφικές παραχωρήσεις και ζητά εγγυήσεις ασφαλείας από την Ουάσιγκτον - Οι διαφωνίες μετά τις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι και η επιδίωξη συμμετοχής της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις





Οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Κίριλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax.















«Η αμερικανική πλευρά θέτει πολύ συχνά



Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει εναλλακτικές προτάσεις, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους, τονίζοντας ότι η πρόοδος θα εξαρτηθεί από την προθυμία των ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στη Μόσχα.



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Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τις διήμερες διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι, όπου οι αντιπροσωπείες Ουκρανίας και Ρωσίας παρέμειναν βαθιά διχασμένες ως προς τις εδαφικές διεκδικήσεις και τις προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου.



Ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Ρουστέμ Ουμέροφ, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών, παρά τις συνομιλίες. «Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών, οι πλευρές μπόρεσαν να παρουσιάσουν απευθείας τις θέσεις τους και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους», δήλωσε ο Ουμέροφ.



Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, απέκλεισε το ενδεχόμενο ανταλλαγής εδαφών στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, δείχνοντας ότι η Μόσχα εξακολουθεί να μην είναι διατεθειμένη να συμβιβαστεί στα εδαφικά ζητήματα.



Σε κατηγορηματική απόρριψη των αμερικανικών πιέσεων για εδαφικές παραχωρήσεις στο Ντονμπάς προχώρησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επαναλαμβάνοντας ότι το Κίεβο δεν πρόκειται να παραδώσει κυρίαρχα εδάφη του προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, την ώρα που οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ έφτασαν στη Μόσχα το πρωί της Πέμπτης για συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.Οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, όπου τους υποδέχθηκε ο ειδικός εκπρόσωπος του Πούτιν,σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax.Οι δύο απεσταλμένοι αναμένεται να συναντηθούν με τον Ρώσο πρόεδρο προτού μεταβούν στο Δουβλίνο για νέες διαπραγματεύσεις με τον Ζελένσκι, έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων εκπροσώπων στο Αμπού Ντάμπι, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση.Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Μίχολ Μάρτιν, στο Δουβλίνο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θέτουν επανειλημμένα το ζήτημα του Ντονμπάς στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.«Η αμερικανική πλευρά θέτει πολύ συχνά το θέμα του Ντονμπάς , ενός τμήματος της ουκρανικής γης», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Πιστεύουν ότι για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος πρέπει να εγκαταλείψουμε τα εδάφη μας. Είναι αδύνατο να μιλά κανείς με αυτόν τον τρόπο σε εμάς, σε μια ανεξάρτητη, κυρίαρχη χώρα».Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει εναλλακτικές προτάσεις, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους, τονίζοντας ότι η πρόοδος θα εξαρτηθεί από την προθυμία των ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στη Μόσχα.Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τις διήμερες διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι, όπου οι αντιπροσωπείες Ουκρανίας και Ρωσίας παρέμειναν βαθιά διχασμένες ως προς τις εδαφικές διεκδικήσεις και τις προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου.Ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας,, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών, παρά τις συνομιλίες. «Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών, οι πλευρές μπόρεσαν να παρουσιάσουν απευθείας τις θέσεις τους και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους», δήλωσε οΑπό την πλευρά του, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας,απέκλεισε το ενδεχόμενο ανταλλαγής εδαφών στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, δείχνοντας ότι η Μόσχα εξακολουθεί να μην είναι διατεθειμένη να συμβιβαστεί στα εδαφικά ζητήματα.

Ο Ζελένσκι αμφιβάλλει ότι ο Πούτιν θα δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις Παρότι χαρακτήρισε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ευκαιρία για πρόοδο, ο Ζελένσκι εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με το κατά πόσον η Μόσχα θα ανταποκριθεί εποικοδομητικά στις προτάσεις που θα παρουσιάσουν οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ.



«Οι Αμερικανοί πέταξαν προς τον Πούτιν με συγκεκριμένες προτάσεις. Θα ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψουν στο Δουβλίνο με συγκεκριμένες απαντήσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι, μιλώντας στα ουκρανικά. «Δεν πιστεύω πραγματικά ότι θα το κάνουν. Ας είμαι εγώ ο σκεπτικιστής αυτής της ομάδας. Αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ελπίδα».



«Εξαρτάται από την προθυμία της αμερικανικής πλευράς να ασκήσει πίεση στη Ρωσία ή όχι», πρόσθεσε ο Ουκρανός, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της Ουάσιγκτον στις διαπραγματεύσεις. Επιπλέον, αναγνώρισε ότι η αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα φαίνεται αποφασισμένη να επιτύχει αποτελέσματα πριν από το τέλος του 2026, προειδοποίησε ωστόσο ότι παραμένει αβέβαιο κατά πόσον η Ρωσία είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε συμβιβασμούς.



«Γνωρίζουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε», ανέφερε.



Η Ουκρανία ζητά εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και όχι υποσχέσεις από τη Ρωσία Ο Ζελένσκι επέμεινε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, ικανές να αποτρέψουν μια νέα ρωσική επίθεση. «Χρειαζόμαστε εγγυήσεις ασφαλείας από την Αμερική, όχι από τη Ρωσία», δήλωσε και απέρριψε την αντίληψη ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας θα πρέπει να εξαρτάται πρωτίστως από την προθυμία της Μόσχας να συνεργαστεί. «Πιστεύω ότι εξαρτάται περισσότερο από τις ΗΠΑ, από τη δική τους βούληση, επειδή είναι ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της ασφάλειας», είπε χαρακτηριστικά.



Οι διαπραγματευτές στο Αμπού Ντάμπι εξέτασαν διάφορες πιθανές μορφές εγγυήσεων ασφαλείας, με το Κίεβο να αναμένει περαιτέρω απαντήσεις από την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα.



Οι συνομιλίες αφορούσαν επίσης το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερούς συνάντησης σε επίπεδο ηγετών, προκειμένου να επιλυθούν ευαίσθητα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των εδαφικών διαφορών, για τα οποία οι διαπραγματευτές δεν διαθέτουν την αρμοδιότητα να λάβουν αποφάσεις.



«Τέτοια ευαίσθητα ζητήματα, εάν θέλουμε να τα επιλύσουμε και όχι απλώς να τα συζητήσουμε, πρέπει να εξεταστούν σε επίπεδο ηγετών», δήλωσε ο Ζελένσκι.



Οι Ρώσοι διαπραγματευτές δεν είχαν εντολή να απαντήσουν στις προτάσεις για εκεχειρία Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι στις διαπραγματεύσεις του Αμπού Ντάμπι συζητήθηκαν επίσης προτάσεις για μια ευρύτερη εκεχειρία, που θα περιλαμβάνει τη διακοπή των επιθέσεων κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων, κρίσιμων υποδομών και στόχων στη θάλασσα.



Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι Ρώσοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι δεν είχαν την αρμοδιότητα να απαντήσουν στις συγκεκριμένες προτάσεις. «Η ρωσική πλευρά λέει ότι δεν έχει εντολή να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα» είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία συμφώνησε να θέσει τα εκκρεμή ζητήματα απευθείας στον Πούτιν κατά τη συνάντηση της Πέμπτης στη Μόσχα.



Η Ουάσιγκτον ζητά τη συγκατάθεση του Πούτιν για συμμετοχή της Ευρώπης στις συνομιλίες Η Ουάσιγκτον επιδιώκει επίσης τη συμφωνία της Μόσχας για τη διεύρυνση του διαπραγματευτικού σχήματος, ώστε να συμπεριληφθούν και Ευρωπαίοι εκπρόσωποι.



Ο Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να θέσει την πρόταση απευθείας στον Πούτιν κατά τη συνάντησή τους στη Μόσχα, καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδιώκουν επίσημη συμμετοχή στις συζητήσεις που επηρεάζουν την κυριαρχία της Ουκρανίας και την ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου.



Ευρωπαίοι εκπρόσωποι συμμετείχαν σε συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων του Αμπού Ντάμπι, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνονται επισήμως στις βασικές τριμερείς συνομιλίες.



Ο Ζελένσκι μίλησε με ικανοποίηση για μια πιο θετική στάση των ΗΠΑ απέναντι στη συμμετοχή της Ευρώπης, επιμένοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να έχουν ισότιμο λόγο στη διαμόρφωση οποιασδήποτε συμφωνίας. «Αυτός ο πόλεμος γίνεται στην Ουκρανία, αυτός ο πόλεμος γίνεται στην Ευρώπη και ο τερματισμός του χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης θα ήταν άδικος και, ειλικρινά, αδύνατος», δήλωσε και κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να επιλέξουν συγκεκριμένους εκπροσώπους πριν από το τέλος Νοεμβρίου, αντί να παραμένουν στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται με αμερικανική διαμεσολάβηση.