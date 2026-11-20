Η εξαφάνισή του κινητοποίησε περισσότερους από 75 αστυνομικούς, ομάδες έρευνας με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ελικόπτερα και drones





Το κοριτσάκι, η Βέλα Καμπίγιο όπως είναι το όνομα της μικρής,







Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο εθελοντής Τζέι Στιούαρτ εντόπισε το κοριτσάκι σε μια απομονωμένη κοίτη χειμάρρου, περίπου δύο μίλια από το σπίτι της οικογένειας.



Ο Στιούαρτ, γείτονας της οικογένειας, πατέρας και παππούς ο ίδιος, συμμετείχε στην επιχείρηση αναζητώντας το παιδί επί περίπου τρεις ώρες. Όπως περιέγραψε, φώναζε το όνομά του και έψαχνε κάτω από τους θάμνους με τον φακό του, όταν άκουσε ξαφνικά μια φωνή.





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TMZ (@tmztv)

Στρέφοντας τον φακό προς το σημείο, είδε το κοριτσάκι να εμφανίζεται μέσα από έναν θάμνο. Το πήρε αμέσως στην αγκαλιά του, ενώ εκείνο γαντζώθηκε πάνω του.



Κλείσιμο



Στη συνέχεια, το παρέδωσε στους αστυνομικούς, οι οποίοι το τύλιξαν με μια κουβέρτα. Η στιγμή της διάσωσης καταγράφηκε από κάμερα σώματος αστυνομικού.



Ο σερίφης της κομητείας Πίναλ, Ρος Τίπλ, αναφέρθηκε στους κινδύνους που αντιμετώπιζε το παιδί, επισημαίνοντας ότι, παρά τη φήμη της Αριζόνα για τις υψηλές θερμοκρασίες, οι απομονωμένες περιοχές της ερήμου μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα ψυχρές κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Όπως εξήγησε, το μικρό σώμα του παιδιού είχε περιορισμένη δυνατότητα να διατηρήσει τη θερμοκρασία του, γεγονός που δυσκόλεψε ακόμη και τον εντοπισμό του με τα drones που διέθεταν θερμικές κάμερες.



Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός κοριτσιού μόλις δύο ετών, το οποίο χάθηκε στην έρημο της Αριζόνα στις ΗΠΑ , φορώντας μόνο την πάνα του, και εντοπίστηκε ζωντανό μετά από περίπου επτά ώρες αναζήτησης. Καθοριστική ήταν η συμβολή ενός εθελοντή, ο οποίος βρήκε το παιδί κουλουριασμένο κάτω από έναν θάμνο, μέσα στη νύχτα.Το κοριτσάκι, η Βέλα Καμπίγιο όπως είναι το όνομα της μικρής, εξαφανίστηκε το απόγευμα της Τρίτης, λίγο πριν από τη δύση του ηλίου, από την αυλή του οικογενειακού σπιτιού του, κοντά στην πόλη Έλοι της κομητείας Πίναλ. Σύμφωνα με τις Αρχές, φορούσε μόνο μια πάνα και δεν είχε μαζί του ούτε παπούτσια.Η εξαφάνισή του κινητοποίησε περισσότερους από 75 αστυνομικούς, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν κάτοικοι της περιοχής και εθελοντές. Οι ομάδες έρευνας χρησιμοποίησαν ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ελικόπτερα και drones, προκειμένου να εντοπίσουν το παιδί.Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο εθελοντής Τζέι Στιούαρτ εντόπισε το κοριτσάκι σε μια απομονωμένη κοίτη χειμάρρου, περίπου δύο μίλια από το σπίτι της οικογένειας.Ο Στιούαρτ, γείτονας της οικογένειας, πατέρας και παππούς ο ίδιος, συμμετείχε στην επιχείρηση αναζητώντας το παιδί επί περίπου τρεις ώρες. Όπως περιέγραψε, φώναζε το όνομά του και έψαχνε κάτω από τους θάμνους με τον φακό του, όταν άκουσε ξαφνικά μια φωνή.Στρέφοντας τον φακό προς το σημείο, είδε το κοριτσάκι να εμφανίζεται μέσα από έναν θάμνο. Το πήρε αμέσως στην αγκαλιά του, ενώ εκείνο γαντζώθηκε πάνω του.«Το άρπαξα και το σήκωσα στην αγκαλιά μου και τότε με κρατούσε τόσο σφιχτά», περιέγραψε ο εθελοντής, εμφανώς συγκινημένος.Στη συνέχεια, το παρέδωσε στους αστυνομικούς, οι οποίοι το τύλιξαν με μια κουβέρτα. Η στιγμή της διάσωσης καταγράφηκε από κάμερα σώματος αστυνομικού.Ο σερίφης της κομητείας Πίναλ, Ρος Τίπλ, αναφέρθηκε στους κινδύνους που αντιμετώπιζε το παιδί, επισημαίνοντας ότι, παρά τη φήμη της Αριζόνα για τις υψηλές θερμοκρασίες, οι απομονωμένες περιοχές της ερήμου μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα ψυχρές κατά τη διάρκεια της νύχτας.Όπως εξήγησε, το μικρό σώμα του παιδιού είχε περιορισμένη δυνατότητα να διατηρήσει τη θερμοκρασία του, γεγονός που δυσκόλεψε ακόμη και τον εντοπισμό του με τα drones που διέθεταν θερμικές κάμερες.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, χωρίς να διαπιστωθούν τραυματισμοί, και στη συνέχεια επέστρεψε στην οικογένειά του.



Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημέρωσαν την Υπηρεσία Προστασίας Παιδιών, όπως προβλέπεται από τη συνήθη διαδικασία διερεύνησης τέτοιων περιστατικών. Σύμφωνα με τις Αρχές, όλα δείχνουν ότι το παιδί απομακρύνθηκε μόνο του από την αυλή του σπιτιού, ενώ δεν υπήρχαν ενδείξεις κακοποίησης και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.



Ο εθελοντής τιμήθηκε από τις τοπικές Αρχές για τη συμβολή του στην επιχείρηση και ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος της ομάδας έρευνας και διάσωσης της κομητείας.