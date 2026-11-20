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Σχεδόν 600 δολοφονίες γυναικών μέσα σε τρεις μήνες στη Νότια Αφρική
Σχεδόν 600 δολοφονίες γυναικών μέσα σε τρεις μήνες στη Νότια Αφρική
Πρακτικά αμείωτο το κύμα βίας στη χώρα με περίπου 60 δολοφονίες την ημέρα μόνο το τρίτο τρίμηνο του έτους
Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία για την εγκληματικότητα στη Νότια Αφρική, που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, δείχνουν ότι 581 γυναίκες δολοφονήθηκαν στη χώρα μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου.
Από αυτές, 131 δολοφονήθηκαν στην επαρχία Γκαουτένγκ, στην οποία ανήκει το Γιοχάνεσμπουργκ.
Καταγράφονται 13 δολοφονίες γυναικών στο Γιοχάνεσμπουργκ και στα περίχωρά του, τα πτώματα των οποίων βρέθηκαν ημίγυμνα και γεμάτα μώλωπες σε δημόσιους χώρους. Για τις υποθέσεις έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα.
Οι δολοφονίες προκάλεσαν εθνική κατακραυγή και η αστυνομία δέχτηκε πιέσεις να εντοπίσει τους δράστες, αναφέρει το BBC, σε μια χώρα που παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά έμφυλης βίας και δολοφονιών στον κόσμο.
Τα στατιστικά δείχνουν, πάντως, ελαφρά μείωση στον αριθμό των δολοφονιών.
Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν ο αριθμός των γυναικών που δολοφονήθηκαν παρουσιάζει αύξηση ή μείωση, καθώς η αστυνομία είχε σταματήσει πρόσφατα να δημοσιοποιεί αυτά τα στοιχεία λόγω, όπως ανέφερε, «σημαντικών ανωμαλιών» στις στατιστικές.
Η αστυνομία ανέφερε συνολικά 5.590 δολοφονίες, 204 λιγότερες από ό,τι την ίδια περίοδο πέρυσι. Με άλλα λόγια, κατά μέσο όρο περίπου 60 δολοφονίες την ημέρα.
Από αυτές, 131 δολοφονήθηκαν στην επαρχία Γκαουτένγκ, στην οποία ανήκει το Γιοχάνεσμπουργκ.
Καταγράφονται 13 δολοφονίες γυναικών στο Γιοχάνεσμπουργκ και στα περίχωρά του, τα πτώματα των οποίων βρέθηκαν ημίγυμνα και γεμάτα μώλωπες σε δημόσιους χώρους. Για τις υποθέσεις έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα.
Οι δολοφονίες προκάλεσαν εθνική κατακραυγή και η αστυνομία δέχτηκε πιέσεις να εντοπίσει τους δράστες, αναφέρει το BBC, σε μια χώρα που παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά έμφυλης βίας και δολοφονιών στον κόσμο.
Τα στατιστικά δείχνουν, πάντως, ελαφρά μείωση στον αριθμό των δολοφονιών.
Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν ο αριθμός των γυναικών που δολοφονήθηκαν παρουσιάζει αύξηση ή μείωση, καθώς η αστυνομία είχε σταματήσει πρόσφατα να δημοσιοποιεί αυτά τα στοιχεία λόγω, όπως ανέφερε, «σημαντικών ανωμαλιών» στις στατιστικές.
Η αστυνομία ανέφερε συνολικά 5.590 δολοφονίες, 204 λιγότερες από ό,τι την ίδια περίοδο πέρυσι. Με άλλα λόγια, κατά μέσο όρο περίπου 60 δολοφονίες την ημέρα.
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