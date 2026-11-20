Η ιστορία της

Η Φιόνα είχε υποβληθεί σε δεύτερη καταστολή την Τρίτη, προκειμένου να εξεταστεί η κατάστασή της. Μετά από υπερηχογράφημα, οι κτηνίατροι διαπίστωσαν ότι το έντερό της εξακολουθούσε να προσπαθεί να προωθήσει το σκουφάκι.Η Φιόνα έγινε παγκόσμιο φαινόμενο το 2017, όταν γεννήθηκε πρόωρα και δεν μπορούσε να σταθεί μόνη της. Είχε γεννηθεί έξι εβδομάδες νωρίτερα από το κανονικό, ζυγίζοντας μόλις 13,2 κιλά, βάρος χαμηλότερο από το μικρότερο που είχε καταγραφεί μέχρι τότε για νεογέννητο ιπποπόταμο του είδους της. Επειδή αρχικά ήταν πολύ αδύναμη για να θηλάσει, το προσωπικό του ζωολογικού κήπου του Σινσινάτι άρμεγε με το χέρι τη μητέρα της, ενώ παράλληλα κατέγραφε με φωτογραφίες και βίντεο την προσπάθεια της Φιόνα να αναρρώσει.Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, θαυμαστές της Φιόνα έσπευσαν στον ζωολογικό κήπο για να την αποχαιρετήσουν.Ο δήμαρχος του Σινσινάτι, Αφτάμπ Πουρεβάλ, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Φιόνα ήταν «σύμβολο επιμονής και χαράς» για την πόλη. Ο κυβερνήτης του Οχάιο, Μάικ ΝτεΓουάιν, τη χαρακτήρισε «πραγματικό είδωλο»., κόρη της Χίλαρι και του Μπιλ Κλίντον, μοιράστηκε τις αναμνήσεις της από τη Φιόνα και ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα. «Θα κρατώ πάντα ως πολύτιμα ενθύμια τα έργα τέχνης που δημιούργησε η Φιόνα για μένα και τα χαμόγελα που μου χάρισε», έγραψε.Σε κοινή ανάρτηση στο Instagram με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ,, η δεύτερη κυρία των ΗΠΑ,, δημοσίευσε μια φωτογραφία ενός από τα παιδιά τους να βρίσκεται πρόσωπο με πρόσωπο με τη Φιόνα, μέσα από το γυάλινο διαχωριστικό του χώρου φιλοξενίας της. Η οικογένεια διαθέτει κατοικία στο Σινσινάτι.«Λυπηθήκαμε πολύ όταν μάθαμε τα νέα για τη Φιόνα», έγραψε στη λεζάντα. «Η οικογένειά μας απολάμβανε πολύ τις επισκέψεις της στον ζωολογικό κήπο του Σινσινάτι».