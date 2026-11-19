Ζελένσκι: Τραμπ και Σι μπορούν να τερματίσουν τον πόλεμο σε μία συνάντηση
Ζελένσκι: Τραμπ και Σι μπορούν να τερματίσουν τον πόλεμο σε μία συνάντηση
«Τεράστιο λάθος» οι ειρηνευτικές συνομιλίες χωρίς την Ουκρανία, προειδοποιεί ο Ουκρανός πρόεδρος ενόψει της τριμερούς ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας
Την εκτίμηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ διαθέτουν τη δύναμη να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία ακόμη και με μία μόνο συνάντηση εξέφρασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική διαπραγμάτευση πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου θα αποτελούσε «τεράστιο λάθος».
Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, ενόψει της επικείμενης τριμερούς συνάντησης ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας, ο Ουκρανός πρόεδρος επέκρινε την αντίληψη ότι οι μεγάλες δυνάμεις μπορούν να αποφασίζουν μόνες τους για το μέλλον άλλων κρατών.
«Οι μεγάλες χώρες πιστεύουν ότι μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για το μέλλον του κόσμου», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν μπορείς να αποφασίζεις για μια χώρα, ακόμη και μικρή, χωρίς τη συμμετοχή της ίδιας της χώρας».
«Αρκεί να απειλήσουν με κυρώσεις στο εμπόριο με τη Ρωσία»
Παρά τις επιφυλάξεις του για τη διεξαγωγή συνομιλιών χωρίς ουκρανική εκπροσώπηση, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν την απαιτούμενη οικονομική και πολιτική ισχύ για να αναγκάσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο.
Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, «μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας υπάρχει αρκετή δύναμη για να σταματήσουν τον Πούτιν σε μία συνάντηση».
Όπως εξήγησε, θα αρκούσε ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ να δηλώσουν ότι προτίθενται να επιβάλουν κυρώσεις στις εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία.
«Και αυτό ήταν. Τέλος ο πόλεμος», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι μια συντονισμένη αμερικανοκινεζική πίεση θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό των εχθροπραξιών.
Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, ενόψει της επικείμενης τριμερούς συνάντησης ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας, ο Ουκρανός πρόεδρος επέκρινε την αντίληψη ότι οι μεγάλες δυνάμεις μπορούν να αποφασίζουν μόνες τους για το μέλλον άλλων κρατών.
«Οι μεγάλες χώρες πιστεύουν ότι μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για το μέλλον του κόσμου», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν μπορείς να αποφασίζεις για μια χώρα, ακόμη και μικρή, χωρίς τη συμμετοχή της ίδιας της χώρας».
«Αρκεί να απειλήσουν με κυρώσεις στο εμπόριο με τη Ρωσία»
Παρά τις επιφυλάξεις του για τη διεξαγωγή συνομιλιών χωρίς ουκρανική εκπροσώπηση, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν την απαιτούμενη οικονομική και πολιτική ισχύ για να αναγκάσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο.
Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, «μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας υπάρχει αρκετή δύναμη για να σταματήσουν τον Πούτιν σε μία συνάντηση».
Όπως εξήγησε, θα αρκούσε ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ να δηλώσουν ότι προτίθενται να επιβάλουν κυρώσεις στις εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία.
«Και αυτό ήταν. Τέλος ο πόλεμος», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι μια συντονισμένη αμερικανοκινεζική πίεση θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό των εχθροπραξιών.
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