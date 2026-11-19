Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Δύο συλλήψεις για την επίθεση με εκρηκτικά στο σπίτι δημοσιογράφου που ερευνούσε υποθέσεις διαφθοράς στον Παναμά
Ο αναπληρωτής διευθυντής της La Prensa ετοιμαζόταν να δημοσιεύσει έρευνα για πρώην κυβερνητικά στελέχη και ισχυρό επιχειρηματία
Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε τμήμα του ακινήτου, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη δημοσιογραφική κοινότητα της χώρας, όπου οι επιθέσεις εναντίον εκπροσώπων του Τύπου θεωρούνται ιδιαίτερα σπάνιες.
Gran cantidad de periodistas y autoridades se encuentran en las afueras de la vivienda del periodista Rolando Rodríguez, tras el ataque que se registró esta madrugada contra su casa y familia. pic.twitter.com/vl9vb5lUpK— Destino Panamá (@destinopanama_) November 14, 2026
Ο διευθυντής της αστυνομίας του Παναμά, Χάιμε Φερνάντες, ανακοίνωσε ότι ο δεύτερος συλληφθείς θεωρείται ο άνθρωπος που πραγματοποίησε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς τον «φερόμενο ως εμπρηστή».
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε εμπορικό κέντρο στην κοινότητα Τσιλίμπρε, στο βόρειο τμήμα του Παναμά, χωρίς να δοθούν περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του υπόπτου.
«Συλλάβαμε τους δύο φερόμενους ως κύριους αυτουργούς», δήλωσε ο Φερνάντες στους δημοσιογράφους.
Είχε προηγηθεί, την Κυριακή (15/11), η σύλληψη ενός άνδρα περίπου 50 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, οδηγούσε το ταξί με το οποίο μεταφέρθηκε ο δράστης στο σημείο της επίθεσης.
Κατά την αστυνομία, ο άνθρωπος που εκτόξευσε τα εκρηκτικά κατέβηκε από το συγκεκριμένο όχημα πριν επιτεθεί στην κατοικία του δημοσιογράφου. Ο οδηγός του ταξί παραμένει προφυλακισμένος.
«Καταδικάζουμε πράξεις αυτού του είδους» και «θα φτάσουμε μέχρι τέλους» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας.
En la madrugada de este sábado 14 de noviembre ocurrió un atentado en la casa de Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, en momentos en que la esposa del periodista se encontraba en la vivienda, de donde logró escapar ilesa. https://t.co/rzynbY2ywt pic.twitter.com/wZWyedunIO— La Prensa Panamá (@prensacom) November 14, 2026
Η δημοσιογραφική έρευνα για διαφθορά και οι αντιδράσειςΟ Ρολάντο Ροδρίγκες είναι γνωστός στον Παναμά για τις αποκαλύψεις του σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς. Την περίοδο της επίθεσης ετοιμαζόταν να δημοσιεύσει έρευνα για συναλλαγές στις οποίες φέρονταν να εμπλέκονται πρώην κυβερνητικά στελέχη και ισχυρός επιχειρηματίας.
Η επίθεση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του προέδρου του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, ο οποίος την καταδίκασε «σθεναρά» το Σάββατο.
Όπως τόνισε, η χώρα του «δεν αποδέχεται σε καμία περίπτωση ενέργειες αυτού του είδους».
Ανάλογη ήταν η αντίδραση της Διαμερικανικής Ένωσης Τύπου (SIP), η οποία χαρακτήρισε το περιστατικό «βάρβαρη επίθεση» και «πολύ σοβαρή» ενέργεια, ζητώντας να πραγματοποιηθεί «άμεσα» έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων.
🔴📣 Condenamos enérgicamente el brutal atentado contra la vivienda de Rolando Rodríguez, subdirector asociado de @prensacom de #Panamá.— SIP • IAPA (@sip_oficial) November 14, 2026
Un ataque de extrema gravedad que reclama una investigación inmediata, el esclarecimiento de los hechos y garantías de protección para el… pic.twitter.com/HJGbjQUq5n
Την Τρίτη (17/11), πολλοί δημοσιογράφοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων και συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της εφημερίδας La Prensa, εκφράζοντας την καταδίκη τους για την επίθεση σε βάρος του συναδέλφου τους
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