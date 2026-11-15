Ο Τραμπ τα ρίχνει στο Κογκρέσο για το χάος στα αεροδρόμια: Πρέπει να εγκρίνει τα χρήματα για το νέο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Κογκρέσο Χρηματοδότηση Χάος στα αεροδρόμια

Ο Τραμπ τα ρίχνει στο Κογκρέσο για το χάος στα αεροδρόμια: Πρέπει να εγκρίνει τα χρήματα για το νέο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας

«Μεγάλο μέρος του σημερινού μας συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας είναι 50 ετών, ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΙΟ!», τόνισε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος - Το σχόλιο του υπουργού Μεταφορών των ΗΠΑ

Ο Τραμπ τα ρίχνει στο Κογκρέσο για το χάος στα αεροδρόμια: Πρέπει να εγκρίνει τα χρήματα για το νέο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε πως το Κογκρέσο πρέπει να εγκρίνει τη χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας της χώρας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος επισημαίνει πως αν γίνει αυτό «θα μπορέσουμε να το κατασκευάσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Θα είναι το ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις εργασίες, αλλά πρέπει να γίνουν μονομιάς, όχι σταδιακά», πρόσθσε.

Επίσης, εξαπέλυσε για ακόμα μία φορά επίθεση κατά του πρώην προ'εδρου των ΗΠΑ υποστηρίζοντας πως «Η κυβέρνηση Μπάιντεν μας έριξε χρόνια πίσω!».


Σημειώνεται ότι από το πρόβλημα που προέκυψε την Παρασκευή (13/11) επηρεάστηκαν δεκάδες χιλιάδες πτήσεις. Την Παρασκευή και το Σάββατο ακυρώθηκαν γύρω στις 16.000 πτήσεις, αρκετές καθυστέρησαν και χιλιάδες επιβάτες βίωσαν μία απίστευτη ταλαιπωρία.

«Πόσες φορές πρέπει να συμβεί αυτό πριν το Κογκρέσο διαθέσει τα χρήματα για να το διορθώσει;», είπε ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, είχε υποστηρίξει το ίδιο πράγμα.

Κλείσιμο
Συγκεκριμένα,ο υπουργός Μεταφορών υπογράμμισε πως το ποσό των $12,5 δισ. που έχει δαπανηθεί μέχρι στιγμής για τον εκσυγχρονισμού του συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας δεν είναι αρκετό και το συνολικό κόστος πρέπει να φτάσει τα $50 δισ.

«Ελπίζω να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της στιγμής», λέει αναφερόμενος στο Κογκρέσο, και ρωτά: «Πόσο ακόμα θα περιμένουμε, Αμερική;», ανέφερε. «Πόσες φορές πρέπει να συμβεί αυτό πριν το Κογκρέσο διαθέσει τα χρήματα για να το διορθώσει;», είπε.

4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Douleutaras.gr: Τι αλλάζει στις ανάγκες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα

Douleutaras.gr: Τι αλλάζει στις ανάγκες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα

Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης