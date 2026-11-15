Ο Τραμπ τα ρίχνει στο Κογκρέσο για το χάος στα αεροδρόμια: Πρέπει να εγκρίνει τα χρήματα για το νέο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας
Ο Τραμπ τα ρίχνει στο Κογκρέσο για το χάος στα αεροδρόμια: Πρέπει να εγκρίνει τα χρήματα για το νέο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας
«Μεγάλο μέρος του σημερινού μας συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας είναι 50 ετών, ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΙΟ!», τόνισε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος - Το σχόλιο του υπουργού Μεταφορών των ΗΠΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε πως το Κογκρέσο πρέπει να εγκρίνει τη χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας της χώρας.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος επισημαίνει πως αν γίνει αυτό «θα μπορέσουμε να το κατασκευάσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Θα είναι το ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε ολόκληρο τον κόσμο».
«Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις εργασίες, αλλά πρέπει να γίνουν μονομιάς, όχι σταδιακά», πρόσθσε.
Επίσης, εξαπέλυσε για ακόμα μία φορά επίθεση κατά του πρώην προ'εδρου των ΗΠΑ υποστηρίζοντας πως «Η κυβέρνηση Μπάιντεν μας έριξε χρόνια πίσω!».
Σημειώνεται ότι από το πρόβλημα που προέκυψε την Παρασκευή (13/11) επηρεάστηκαν δεκάδες χιλιάδες πτήσεις. Την Παρασκευή και το Σάββατο ακυρώθηκαν γύρω στις 16.000 πτήσεις, αρκετές καθυστέρησαν και χιλιάδες επιβάτες βίωσαν μία απίστευτη ταλαιπωρία.
Συγκεκριμένα,ο υπουργός Μεταφορών υπογράμμισε πως το ποσό των $12,5 δισ. που έχει δαπανηθεί μέχρι στιγμής για τον εκσυγχρονισμού του συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας δεν είναι αρκετό και το συνολικό κόστος πρέπει να φτάσει τα $50 δισ.
«Ελπίζω να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της στιγμής», λέει αναφερόμενος στο Κογκρέσο, και ρωτά: «Πόσο ακόμα θα περιμένουμε, Αμερική;», ανέφερε. «Πόσες φορές πρέπει να συμβεί αυτό πριν το Κογκρέσο διαθέσει τα χρήματα για να το διορθώσει;», είπε.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος επισημαίνει πως αν γίνει αυτό «θα μπορέσουμε να το κατασκευάσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Θα είναι το ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σε ολόκληρο τον κόσμο».
«Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις εργασίες, αλλά πρέπει να γίνουν μονομιάς, όχι σταδιακά», πρόσθσε.
Επίσης, εξαπέλυσε για ακόμα μία φορά επίθεση κατά του πρώην προ'εδρου των ΗΠΑ υποστηρίζοντας πως «Η κυβέρνηση Μπάιντεν μας έριξε χρόνια πίσω!».
Σημειώνεται ότι από το πρόβλημα που προέκυψε την Παρασκευή (13/11) επηρεάστηκαν δεκάδες χιλιάδες πτήσεις. Την Παρασκευή και το Σάββατο ακυρώθηκαν γύρω στις 16.000 πτήσεις, αρκετές καθυστέρησαν και χιλιάδες επιβάτες βίωσαν μία απίστευτη ταλαιπωρία.
«Πόσες φορές πρέπει να συμβεί αυτό πριν το Κογκρέσο διαθέσει τα χρήματα για να το διορθώσει;», είπε ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑΥπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, είχε υποστηρίξει το ίδιο πράγμα.
Συγκεκριμένα,ο υπουργός Μεταφορών υπογράμμισε πως το ποσό των $12,5 δισ. που έχει δαπανηθεί μέχρι στιγμής για τον εκσυγχρονισμού του συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας δεν είναι αρκετό και το συνολικό κόστος πρέπει να φτάσει τα $50 δισ.
«Ελπίζω να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της στιγμής», λέει αναφερόμενος στο Κογκρέσο, και ρωτά: «Πόσο ακόμα θα περιμένουμε, Αμερική;», ανέφερε. «Πόσες φορές πρέπει να συμβεί αυτό πριν το Κογκρέσο διαθέσει τα χρήματα για να το διορθώσει;», είπε.
DUFFY: “How many times does this have to happen before Congress gives the money to fix it?” REPORTER: “You’ve been in office almost 2 years. Republicans controlled both chambers and still do.” DUFFY: “What network are you from?” https://t.co/btRxBcpeU5— Dr Ahmad Rehan Khan (@AhmadRehanKhan) November 14, 2026
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